Sčítání v USA: Zabedněte okna! Ať sem nikdo nekouká. Poštovní hlasy? Silné tvrzení

Současná situace amerických voleb nevypadá pro Donalda Trumpa příznivě. Zbývá započítat 5 států, a pokud Joe Biden vyhraje kterýkoliv z nich (kromě Aljašky), měl by se stát příštím prezidentem Spojených států. Ovšem i když budou hlasy spočítané, nebude ještě vyhráno.

Trump na twitteru prohlásil, že vyhrává, ale demokraté se mu volby snaží ukrást. Dodal, že minulou noc vedl v mnoha státech, povětšinou pod vládou demokratů, někde i s velkým náskokem, ale pak se objevily „hlasy navíc“, které byly přidány do součtu. „Velice podezřelé,“ prohlásil prezident. Oba příspěvky označil Twitter za zmatečné či rozporuplné.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Nicméně už přicházejí konkrétní oznámení, například z Detroitu. Detroit je největší metropolí státu Michigan, ve kterém velice dlouho Donald Trump byl ve vedení, ale po sečtení většiny hlasů ho o 130 tisíc hlasů ztratil. Podle zpravodaje Fox News Matta Finna, který poskytl i videa, došlo v místě počítání hlasů těch, kdo nehlasovali přímo, k maření dohledu veřejnosti. Okna do haly, ve které byly hlasy počítány, zabednili sčítači kartonem. Když se jich ptal proč, prý nedostal žádnou jasnou odpověď. Právní zástupce města Detroit Lawrence Garcia uvedl, že zakrýt okna přikázal on, protože někteří sčítači se obávali, že by lidé venku mohli točit ty, kdo hlasy sčítají nebo volební lístky.

The scene at Detroit’s absentee ballot counting center is growing more heated. The windows now being covered up. Allegations of violations. Sec. of State says she welcomes challenges. pic.twitter.com/oUL4A0h3Ku — Matt Finn (@MattFinnFNC) November 4, 2020

Jak ukazuje video serveru Global News, sčítači používali dokonce i rozložené krabice od pizzy, aby nebylo vidět dovnitř haly.

Pochybnosti panují i v Nevadě, která je zatím stále ve hře. Tamní republikáni tvrdí, že v průběhu voleb dostali tisíce stížností, takže apelují, aby každý, kdo měl nějaké potíže při hlasování, je nahlásil na jejich platformě.

Throughout the General Election we have received thousands of complaints of issues that arose with the voting process. We are dedicated to transparency and call upon any voter that experienced challenges with the election to report them at https://t.co/3w9kEnM0Ku — Nevada GOP (@NVGOP) November 4, 2020

Samostatný případ je Pensylvánie, kde se podle rozhodnutí tamního Nejvyššího soudu budou přičítat i hlasy, které dorazí do tří dnů po volbách, pokud byly poslány včas. A to i když bude razítko na obálce nečitelné. Jak varoval spolupracovník ČRo Dušan Neumann, to otevírá možnosti, jak s počty manipulovat. „Jelikož pošťáci jsou odborově organizovaní státní zaměstnanci, většinou volící demokraty, nabízí se několik scénářů jak úspěšně fixlovat,“ řekl pro PL.

Navíc je zde spor, zda bylo správné kontaktovat ty, jejichž hlas podaný poštou neměl správné náležitosti, aby hlasovali osobně. V některých okresech k tomu došlo, některé okresy se naopak řídily tím, že nesprávně podaný hlas je prostě neplatný.

Mezi republikány nyní koluje tento příspěvek pensylvánské ministryně Kathy Boockvarové z roku 2017, ve kterém prohlašuje, že používat titul prezident před jménem Trump je potupou prezidentského úřadu. Nevěří, že bude spravedlivě dohlížet na správnost průběhu voleb.

Using the title 'President' before the word 'Trump' really demeans the office of the presidency... — Kathy Boockvar (@KathyBoockvar) March 7, 2017

Dle Johna Robertse z Fox News bude Donald Trump požadovat přepočítání hlasů i ve Wisconsinu. Nicméně, výsledky prý budou potvrzeny až 1. prosince. Přepočítávání je povoleno jen pokud se výsledky neliší o více než jedno procento a v tomto limitu se Trump pohybuje.

The @realDonaldTrump campaign says it will “immediately” request a recount in Wisconsin, but the request can’t go in before the results have been canvassed and certified. That won’t be until Dec 1st. pic.twitter.com/tI5DecIipL — John Roberts (@johnrobertsFox) November 4, 2020

