Sdílejte pravdu, Středula lže, žádá STAN. Zde jsou jeho výpočty

Členka STAN Barbora Urbanová se ostře vymezila proti úterní tiskové konferenci Josefa Středuly a Martina Fassmanna, kteří se jali vypočítávat, že v důsledku vládního konsolidačního balíčku přijde tzv. průměrná rodina Novákových o více než 178 tisíc korun. Počítali též, že rodina přijde o 30 tisíc na školkovném, resp. na slevě na dani za školky.

V téhle průměrné rodině Novákových podle odborů tatínek a maminka vydělávají každý 42 tisíc korun hrubého a spolu mají jedno dítko.

A nejen proti těmto propočtům se Urbanová ohradila.

„Jak třeba odbory přišly na to, že průměrná česká rodina s 1 dítětem má čistý roční příjem 868 416 Kč? V roce 2021 to podle dat ČSÚ bylo 610 tis. Kč za rok. Jasně, od té doby to vzrostlo, ale o tolik? To nominálnímu růstu platů a mezd zdaleka neodpovídá. Pokud je to nějaký průzkum mezi jejich členy... pak se mají líp, než český průměr. Jen podotýkám, nesoudím,“ napsala na facebooku.

A hned pokračovala.

„Jak vypočítali to snížení mezd „pokud rodiče pracují v soukromém sektoru (o 17,5 %) nebo „pokud rodiče pracují ve veřejné sféře“ (o 20 %)? I průměrná bakalářská práce na VŠE potřebuje zdroj dat, ne?“ položila otázku.

Jedním dechem dodala, že počítat do konsolidačního balíčku i náklady inflace, když fakticky smyslem balíčku bylo snížit inflaci, nedává moc smysl. Ale odboráři to přesto udělali. Dalšího faulu se dopustili, když do svého modelového příkladu započítali snížení nákladů ve veřejné sféře o 2 procenta, ale nevzali přitom v potaz to, že této úspory bude dosaženo i seškrtáním neobsazených tabulkových míst.

Kroutila hlavou i nad tím, jak odboráři započítali ztrátu 3 tisíc korun u stavebního spoření s tím, že každý člen rodiny má přece své vlastní stavebko. Urbanová připomněla, že ve většině rodin to takto není. Stejně tak podle ní nelze počítat, že by tato rodina Novákových přišla kvůli zdanění některých zaměstnaneckých benefitů až o 60 tisíc, jak to nastínily odbory.

Na závěr svého prohlášení žádala o sdílení. V zájmu kultivace debaty o vládním balíčku.

„Ano, balíček nějak dopadne na všechny, je to jaksi jeho princip. Ano, vím, na vinaře ne, ale... Chápu, že odbory někoho zastupují. Ale prosím, pojďme naši debatu trochu kultivovat, nelhat, necucat si čísla z prstů, pojďme nebýt v situaci, kdy naše děti zadlužujeme každý den, populisti. Díky,“ uzavřela.

