Šebek k olympiádě: Nejhorší výsledek za 104 let. Sportovcům od 40 let rentu

Čeští sportovci dosud získali na olympijských hrách v Paříži pouze dvě medaile. Což je za 104 let nejnižší zisk vzácných kovů. Šebek přiznal, že rozhodně očekávali mnohem větší sklizeň medailí. „V tuhle chvíli to medailový neúspěch určitě je. Naše ambice vycházely jednak z extrémně vyvedené olympiády v Tokiu, kde těch medailí jsme získali možná víc, než se očekávalo,“ řekl Šebek v pořadu.

A dodal, že české olympijské výpravy se zúčastnili medailisté z předchozí tokijské olympiády. O to větší byly ambice. „V roli favoritů se účastnila i řada medailistů z olympiády v Tokiu a ten střet s realitou byl takový, jaký je. Jak říkáte, máme před sebou ještě několik dní olympiády, ale to, že medailově určitě zaostaneme za očekáváním, to je pravda,“ ohodnotil dosavadní výsledky českých sportovců Šebek.

Šebek hledal důvody, proč české olympioniky potkala taková neúroda. A promluvil o prostředcích, ve kterých státech sportovci dostávají větší podporu, daleko početnější výpravy. „Soupeříme se státy, které jsou násobně větší, početně soupeříme se státy, které té podpoře sportu dávají mnohem víc prostředků,“ řekl Šebek bez ohledu na mnohé předchozí olympijské hry, kde čeští či českoslovenští sportovci vyhrávali a strhávali světové rekordy i bez masivní finanční podpory.

Šebek míní, že špatné umístění českých sportovců není jen o výkonech sportovců, ale i o tom, že soupeři byli zkrátka lepší. A jako příklad uvedl českého sportovního horolezce Adama Ondru. „Když vlastně soupeři Adama Ondry jsou sportovci, kterým je 15, 17 let, kteří třeba v Tokiu nestartovali," uvedl Šebek. A jmenoval další tři české sportovce, kteří svými emocemi podle Šebka dali dostatečně najevo, že do souboje o medaili dali všechno. Jen soupeři byli zkrátka lepší.

Šebkova řeč ovšem nevyzněla nikterak pochmurně. Ukázal na mladé české sportovce, kteří startovali, byť bez výsledných medailí, už na dnešní olympiádě. Ti jsou podle Šebka příslibem na olympiádu v Los Angeles. „Máme i příslib do budoucnosti, kdy řada našich mladých sportovců podala skvělé výkony a jsou příslibem pro olympiádu v Los Angeles,“ řekl důrazně předseda Národní sportovní agentury.

Na otázku, co s bídnou úrovní našich sportovních úspěchů dělat – moderátor připomenul, že i poslední zimní olympijské hry skončily pro ČR neslavně ziskem dvou medailí – se Šebek vyjádřil k financování českého sportu. Český sport je podle něho dlouhodobě podfinancovaný. Peněz je potřeba rozhodně víc. „Český sport je dlouhodobě podfinancovaný,“ řekl Šebek, člen národa, kterému dělali jméno kupříkladu Emil Zátopek nebo Věra Čáslavská, kteří vyhrávali své mistrovské závody za hlubokého socialismu a při běžném zaměstnání.

„Týká se to financování třeba sportovní infrastruktury nebo i podpory právě sportu na výkonnostní úrovni, podpory klubů,“ řekl Šebek. Ovšem podle něho si vrcholoví sportovci, kteří se dostali na olympiádu, nemohou na podporu stěžovat, poukázal Šebek v přímém přenosu z olympiády, kde čeští sportovci získali pouze dvě medaile. Ale peníze by měly směřovat do menších klubů, do spodku té pyramidy, aby země generovala nové sportovce, kteří by mohli zemi reprezentovat na prestižních mezinárodních sportovních akcích.

Přišla řeč i na rentu pro vrcholové sportovce. Podle Šebka je to nyní věcí legislativní diskuse. Ale podle jeho slov by kupříkladu olympijští medailisté měli pobírat od 40 let věku rentu ve výši průměrné mzdy.

„Představa je taková, že by to mělo být právě tak, jako to je u policistů nebo vojáků. Týká se to třeba skupiny, abyste měli představu, 120 až 150 lidí, kteří by od věku 40 let měli mít nárok na garanci třeba průměrné mzdy, kterou by dostávali od státu formou renty nebo důchodu,“ vysvětlil Šebek princip renty pro vrcholové medailisty. A dodal, že podobný systém mají i v dalších státech. „Podobný systém mají nastaven v řadě států kolem nás,“ řekl Šebek Radiožurnálu.

