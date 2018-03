Šedivý o atentátu na Skripala: Stojí za tím Rusko, tvrdí

„Aliance nemá hmatatelné důkazy, nicméně my věříme spojenci, to znamená Británii, jehož laboratoř identifikovala látku jako nervový plyn, který byl vyráběn v Rusku. Dalším důležitým momentem je, že Británie nyní potvrdila, že předá vzorky k nezávislé analýze a je připravena sdílet se spojenci technické detaily,“ podotkl Šedivý s tím, že toto považuje za čin v souladu s pravidly.

Šedivý se domnívá, že za činem je skutečně Rusko. „Jde o exemplární potrestání zrádce. Je to také určité gesto vůči Západu. Je to určitá výstraha ze strany Ruska,“ domnívá se Šedivý, jenž hovořil o tom, že Skripal je přeběhlíkem.

Útok má za důsledek sjednocení západních zemí. A co postoj České republiky? „Náš postoj jsme vyjádřili naprosto jednoznačně. Česká republika v žádném případě nezaostala, naopak, pan ministr zahraničí Stropnický byl mezi prvními, který se vyjádřil,“ poznamenal Šedivý.

Vyjádřit k tomu, zda by Česká republika měla vyhostit nějaké ruské diplomaty, se však nechtěl. Zmínil však, že by mohly přijít nějaké další reakce ve formě sankcí. „Počkejme si ale na to, jak doběhnou procesy, které jsou v současné době v běhu,“ sdělil Šedivý.

Závěrem se pak Šedivý vyjádřil k tomu, že konflikt s Velkou Británií se nyní může hodit ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který tímto zpevňuje podle Šedivého slov svůj obraz vůdce. V neděli se v Rusku totiž konají prezidentské volby.

autor: vef