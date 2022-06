Šedivý radí novému veliteli armády Řehkovi: „Žádné dramatické změny a pozor na politické tlaky.“

Vojsko bude mít nového náčelníka, do čela Generálního štábu Armády ČR by se měl postavit Karel Řehka, průzkumník a letitý příslušník a velitel armádních speciálních sil. Je to člověk na svém místě, bylo by však špatně, pokud by přistoupil k dramatickým změnám, zhodnotil v pořadu Interview ČT24 Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR. Výhodou Řehky podle něj je, že dokáže číst dezinformace přicházející z obou stran rusko-ukrajinského konfliktu. Hovořil o tom, že Ukrajinci nyní nemají šanci vyhnat ruské vojáky ze své země. A mávl rukou nad výhrůžkami z Ruska kvůli přijetí Finska a Švédska do NATO.

Podle Šedivého nebyl Řehka jediný kompetentní, kdo by mohl funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR vykonávat: „Určitě nesouhlasím, že by to nemohl být nikdo jiný. Armáda má ve svém čele řadu schopných generálů. Byli nejméně dva až tři horcí kandidáti do této pozice,“ sdělil úvodem s tím, že výběr Řehky nebyl v bezpečnostní komunitě žádným překvapením.

Vždy se musí vybírat, kdo je nejvhodnější z hlediska daného období: „Samozřejmě že se hledá i takový člověk, který je vhodný například i z hlediska svých zkušeností, praktických, ale i ve vzdělání. Někdo, kdo v dané době odpovídá těm potřebám, například ohledně výstavby armády, modernizace a případně i tomu, co se momentálně odehrává na východ od nás,“ řekl k Řehkovi, který bojoval na Balkáně i v Afghánistánu.

Řehka byl prvním kandidátem, na kterém se dokázali shodnout prezident Miloš Zeman a ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Neměl by se ale nálepkovat jako „kompromis“ či někdo, kdo „nejméně vadí“, dodal Šedivý: „Jednoduše se vždy hledá ten optimální. Pokud by si ministr obrany a náčelník generálního štábu nerozuměli, byl by to problém,“ podotkl armádní generál ve výslužbě.

Výhodou Řehky podle něj je, že rozhodně není žádným nováčkem v generálním štábu: „Na generálním štábu pracoval v ředitelství speciálních sil, velmi dobře to prostředí zná. Jeho velká výhoda pro tuto dobu je i to, že poměrně dlouhou dobu strávil na místě zástupce velitele severovýchodní divize v Polsku. Je to významné i z hlediska poznání, co se dnes děje na Ukrajině, a v porozumění tomu, co není vidět.

Zcela jistě chápe prostředí, které velmi často není zcela zřetelné pro vojáka. Je třeba vědět, co je oficiální deklarace a co je realita, jaké jsou reálné možnosti jedné i druhé strany. Dezinformace se šíří z obou stran. Vidíme, že Ukrajinci neříkají vše, jak skutečně je, to je vidět. Bombasticky představují různé protiofenzivy, ale ve skutečnosti Rusové krok za krokem dál získávají další území. Řehka se nemusí učit být náčelníkem. To jsou konkrétní specifika, která Řehkovi v následujícím období pomohou,“ uvedl Šedivý, že to vše díky své celé kariéře Řehka už umí číst.

Nečeká, že by v čele české armády došlo vystřídáním Aleše Opaty Karlem Řehkou ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR k dramatickým změnám. „Bylo by špatně, kdyby Řehka začal dělat dramatické změny, které naruší celkovou koncepci. Generál Opata i generál Řehka se dobře znají, mají podobné názory, k dramatickým změnám nedojde a ani by dojít nemělo,“ zdůraznil Šedivý.

Upozornil, že na pozici náčelníka generálního štábu se střetává politická a vojenská rovina. „Náčelník generálního štábu a ministryně obrany musejí hledat optimální řešení, jak skloubit tyto velmi často proti sobě jdoucí roviny, politické tlaky a zájmy generála, aby se armádě dařilo. Někdy je problém, aby se shodli, co je více důležité. Musejí to být partneři. Pokud budou soupeřit o své pozice, bude to špatné, je zde mnoho témat vyžadujících partnerství,“ zdůraznil.

Co se týká vyzbrojování armády, vítá, že Česko dostane od Německa patnáct starších tanků Leopard, dalších až čtyřicet nových si koupí. „Cílem je zbavit se tanků T-72 co nejrychleji. T-72 byly poslány na Ukrajinu, tanky Leopard jsou za ně vlastně náhrada,“ uvedl.

Uplynulo celkem 99 dní války na Ukrajině, otázkou jejího vývoje podle Šedivého bude, do jaké míry budou Ukrajinci, byť dostávají nové a nové zbraně, dál schopní vygenerovat kvalitní vojáky. „Vojáci, kteří začali válčit, jsou po 100 dnech válčení pravděpodobně unaveni a stahováni z první linie. Rusové zde mají obrovský lidský potenciál, tam mají určitou výhodu,“ míní.

Mají Ukrajinci na to vyhnat ruské vojáky ze své země? „Myslím si, že v tomto okamžiku ne. Maximálně možné v současnosti pro ně je zastavit postup Rusů díky zbraním, které dostávají, pokud je budou umět využít. Otázka do budoucnosti ale bude, jak se rozhodnou Ukrajinci dál,“ doplnil.

Uvítal také plány na přijetí Finska a Švédska do NATO, jde podle něj o velký příspěvek do Severoatlantické aliance: „Jak švédská, tak finská armáda jsou stavěné podle standardu Severoatlantické aliance, jsou to armády technologicky velmi vyspělé, dobře cvičené. Bude to posílení severního křídla Aliance,“ uvedl.

Na reakci Ruské federace, která v tomto kontextu mluví o jaderných zbraních, řekl: „Rusové to už říkali mockrát. Tyto výtky dnes neslyšíme od ruských generálů, ale od ruských politiků. V tomto případě jsou chytřejší a umírněnější ruští generálové než ruští politici,“ řekl závěrem bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.