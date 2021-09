Šéf Motola: Kdo nemá protilátky po očkování nebo prodělaném covidu, je hazardér, který může zase zahltit nemocnice!

reklama

První se slova ujal Jiří Běhounek, který upozornil na to, že bez kvalitního zdravotnictví se v 21. století neobejdeme, což prokázala i pandemie onemocnění covid-19. „Covid ukázal, jak je silné a robustní, a musíme ho zachovat,“ říká Běhounek.

„Opět upozorňujeme na snahy privatizovat, i když se údajně o privatizaci zdravotnictví nemluví, tak o jiných privatizačních krocích se mluví. Je nutno říct, že nebýt tohoto robustního systému, bůhví, jak by pandemie dopadla. A já jsem rád, že jsme to dokázali zvládnout. Myslíme, že je třeba udržet veřejné zdravotnictví tak, aby bylo pro každého občana co nejvíce podpůrné. Bráníme poskytování bezplatné péče,“ dodal Běhounek s tím, že nám hrozí, že v horizontu pěti až sedmi let budeme mít absolutní nedostatek středního zdravotnického systému.

Pražský kandidát do Sněmovny Jan Mečl hovořil o financování zdravotní péče v České republice. „Česká republika věnuje zdravotnictví příliš malé procento HDP, konkrétně 7,8 procenta. Na rozdíl od Dánska, které dává 9 procent, Německo 12,9 procenta a Rakousko 11 procent. Domníváme se, že je potřeba zdravotnictví finančně posílit, nikoliv však zvyšováním odvodů na zdravotní pojištění,“ ujistil Mečl.

Zmínil také, že s českým zdravotnictvím je spokojena více než polovina našich občanů.

Na závěr tiskové konference ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miroslav Ludvík oznámil, že české zdravotnictví zřejmě vyhrálo nad covidem. „Sociální demokracie si připisuje nemalé zásluhy za to, že to takhle dopadlo. My jsme dlouhodobě konzistentní v názoru na zdravotnictví. To má být státní a státem podporované,“ uvedl Ludvík.

Podle Ludvíka je velmi pravděpodobné, že přijde na podzim něco, kdy se budou zvyšovat počty nakažených. „V souvislosti s tím prostě platí základní premisa, že člověk by měl mít nějakým způsobem protilátky. Buď je má z očkování, nebo je má z prodělaného covidu, ale kdo nemá protilátky, protože není ani očkovaný, ani neprodělal covid, je hazardér, který může zase zahltit nemocnice a zase může způsobit to, co jsme viděli na jaře. Zdravotnický personál se bude muset věnovat jiným věcem, než na které je vyškolený,“ apelovat na všechny, speciálně na neočkované seniory.

Zároveň je ale toho názoru, že protilátky po prodělaném covidu by se měly uznávat jako způsob bezinfekčnosti.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.