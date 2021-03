Šéf Motola Ludvík: Vyhrabeme se z toho i bez nouzového stavu, už bych rozvolňoval. Na nabídku ministra zdravotnictví bych...

V pátek se ve Sněmovně rozhodne, jestli Česko i nadále bude v režimu nouzového stavu. Jistotu podpory vláda zatím nemá, komunisté už naznačili, že budou hlasovat pro. K opatřením, která epidemii omezují, podle ředitele Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka (ČSSD) není nouzový stav potřeba. Opatření by se podle něj měla lépe cílit a také by se mělo zrychlit očkování. „Pak bychom se z toho mohli poměrně rychle vyhrabat, už na podzim by mohla být situace dobrá,“ věří. Komě jiného prozradil, zda by vzal křeslo ministra zdravotnictví, pokud by mu jej někdo nabídl.

Epidemie by se podle Ludvíka dala zvládnout i bez nouzového stavu. „Jsem optimista a myslím, že by se to obešlo i bez něj. Pokud ale bude, tak to také ničemu moc neublíží,“ řekl úvodem ředitel největší nemocnice v zemi.

Kdyby záleželo na něm, už by prý opatření rozvolňoval. „Přiznám se, že podle mě jsou opatření příliš utažená. Já bych opravdu rozvolňoval, ale teď dělám ředitele,“ naznačil exministr zdravotnictví, jak by postupoval v roli ministra dnes on.

Problém má především s tím, že vláda postupuje v opatřeních plošnou metodou. „Bere to napravo, nalevo, je to velmi plošné. Myslím, že by to ale šlo dělat cíleněji,“ míní Ludvík.

V rámci vyšší cílenosti zmínil léky, které míří do Česka. „Dorazí koktejly léků, které virus opravdu umějí zastavit, protože se dál nemnoží. Přijde dvanáct tisíc balení s tím, že lék bamlavinimab už tu je. Takže dohromady tu bude patnáct tisíc balení. Pokud by se tyto léky povedlo zacílit na ohrožené skupiny lidí, dala by se jen s pomocí těchto léků výrazně srazit úmrtnost. Tento koktejl léků dostal i Donald Trump,“ zmínil ředitel FN Motol, že koktejl by mohl být velkou nadějí.

Upozornil, že by mohly být už určité výhody pro lidi s negativním testem, pro ty, již nemoc prodělali, a ty, kteří jsou očkováni. „Dnes bychom už mohli vědět, že už máme hodně lidí, kteří to prodělali a mají protilátky, už by nemuseli být vylučováni, mohli by mít volnost pohybu. Jsou i lidé, kteří jsou očkováni. S využitím PCR testů jednou týdně by se daly už otevřít i hotely, divadla, sportovní utkání a okamžitě by se daly otevřít školy,“ podotkl Ludvík.

Tak by podle něj mohla vypadat realita druhého kvartálu. Proč to tak nefunguje už dnes, si Ludvík vysvětluje tím, že se v této otázce střetávají minimálně dvě názorové skupiny odborníků. „Velký problém je, že tito odborníci jsou velmi hraniční – jedni jsou na jednom pólu a druzí na tom opačném. Trochu tu chybí zlatý střed,“ všímá si.

Velmi by podle něj mohlo pomoci právě zrychlení očkování. „Virus moc rád teplo nemá, počet vakcín bude stoupat. Pokud se přejde na ten systém, o kterém jsem se s ministrem Blatným bavil v lednu u paní Jílkové, tedy že se přejde prioritně na první dávku a teprve po určité době na tu druhou, mohli bychom se z toho poměrně rychle vyhrabat. Už na podzim by mohla být situace dobrá,“ věří ředitel Motola.

Vybral podle Ludvíka premiér špatně, když na post ministra zdravotnictví dosadil Jana Blatného? „Nechci se nechat tlačit do těchto otázek a komentovat nadřízené,“ zdržel se odpovědi.

Následoval dotaz, zda by kývl na nabídku na post ministra zdravotnictví, pokud by přišla. „To by musela přijít velká rekonstrukce vlády, tam jsou už posty rozdělené. Koneckonců, znáte méně populární post v České republice?“ zasmál se Ludvík závěrem a dodal: „V tuhle chvíli na tuto otázku neodpovím nijak.“

