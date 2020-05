Šéf STAN se bouřil v ČT: Rusko musí pochopit, že jsme demokratickou zemí, kde ne vše rozhoduje prezident a premiér

Předseda komunistů Vojtěch Filip překročil hranice a Poslanecká sněmovna by ho proto měla odvolat z vedení, říká ke kauze Koněv předseda STAN Vít Rakušan. V pořadu Interview na ČT24 hovořil též o kauze čínského dopisu a komentoval, co na jeho adresu nyní říká hradní kancléř Vratislav Mynář, který natočil video, v němž se občanům rozhodl říct pravdu o čínském dokumentu.

reklama

„Doba je zvláštní, dějí se okolo nás věci, které by před pár lety nebyly tak možné. Musíme se k tomu nějakým způsobem postavit. Je úkolem opozice se k takovým tématům vyjadřovat,“ vysvětlil své aktivity týkající se vymezení vůči Rusku či angažmá v čínské kauze. „Kdybych mohl, mnohem raději bych se věnoval tématům jako je sucho nebo energošmejdi,“ podotkl předseda STAN Vít Rakušan.

Slyšet bylo v posledních dnech právě volání po odchodu Vojtěch Filipa z vedení Poslanecké sněmovny kvůli jeho výrokům o fašizujících pražských politicích, v souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva. „Pokud on hovoří o našich politicích jako o těch, co mají fašizující tendence... Čekal bych spíše ukázku vlastenectví, které komunisté tak často vzývají. Není možné, aby jakákoli cizí mocnost dávala trestní oznámení na naše politiky za jejich svobodné rozhodnutí v komunální sféře,“ distancoval se Rakušan od Filipových výroků.

„Kdyby se Filip pro ruská média vyjadřoval jenom k soše maršála Koněva, ale on v rámci Ruské federace zpochybňoval roli našich legionářů, kteří jako jedni z prvních stáli za svobodou Československa. On se opovážil to zpochybňovat, to je nepřijatelné,“ pokračoval v kritice šéfa komunistů Rakušan. Problém vidí i v tom, že v ruských médiích vystupoval jako místopředseda Poslanecké sněmovny, ne pouze jako předseda KSČM.

„Ruská federace musí pochopit, že jsme skutečně demokratickou zemí, kde ne vše rozhoduje prezident a premiér,“ podotkl předseda STAN.

Třeba je to „geniální tah“ Vojtěcha Filipa před blížícím se sjezdem KSČM, přemítal dále Rakušan. „Třeba chce teď u toho stalinistického křídla své strany mít výbornou reklamu... Pokud k tomu ale zneužívá své cesty do zahraničí a staví tím do zvláštního světla celou Českou republiku, tak to není rozumné,“ pravil Rakušan, s tím, že „vysoký ústavní činitel si nemůže dovolit na cizí půdě podkopávat autoritu vlastní země a její historickou tradici“.

„Filip se obrací proti vlastním lidem a míra toho, co je možné, byla jednoznačně překročena,“ zopakoval Rakušan stanovisko STAN. Zmínil, že podpisy na odvolání Filipa z vedení Poslanecké sněmovny začala sbírat i předsedkyně TOP 09. Připomněl i vyjádření předsedy ČSSD Jana Hamáčka v Otázkách V. Moravce, že část usnesení, kterou Rakušan navrhl a kde říká, že legionáři jsou těmi, kteří se zasloužili o náš stát, je připraven podpořit.

Rakušan je zvědav, jak se k této části usnesení postaví politici hnutí ANO a SPD: „Nemůžeme přeci zpochybňovat základy naši historie, jako to dělá Vojtěch Filip!“

Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 28847 lidí

Na přetřes přišel i čínský dopis, který hradní kancléř Vratislav Mynář v pondělí představil na kameru občanům: „Předně se nejedná o dopis panu Kuberovi, jelikož mu není adresován a dokonce není ani podepsán. Je to jednoduché politické stanovisko Čínské lidové republiky. Nemá číslované strany a ani zde není vidět, že by k němu byly původně přišité přílohy. Neexistují žádné další stránky, jak podivně spekuluje pan Rakušan,“ konstatoval Mynář.

„Nechci se pasovat do role strážce Jaroslava Kubery, ale čistě z lidského hlediska je mi líto, jak se jeho památku snaží k vlastnímu zviditelnění zneužít celá řadu politiků a šarlatánů. Jsou to senátoři Láska, Hilšer, Fischer, kteří na Kuberu zřejmě kvůli cestě na Tchaj-wan nevybíravě tlačili. Nebo předseda STAN Rakušan, který se opakovaně angažoval v usnesení zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a zval mě tam na kobereček, aniž by k tomu měl jakékoliv právo,“ zdůraznil Mynář, že Poslanecká sněmovna není kontrolním orgánem prezidenta a jeho úřadu, který pod něj spadá.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rakušan nad vyjádřením Mynáře nevěřícně kroutil hlavou: „Tomu se musím usmívat. Mynář je státním úředníkem, k určitým věcem by se měli vyjadřovat lidé, kteří mají mandát od voličů. Pan Mynář jej nikdy nezískal, já opakovaně,“ zdůraznil Rakušan, podle kterého „Mynář překonává veškeré hranice vkusu, které tady byly“.

Řekl, že to, co kancléř nyní říká ve videu, chtěli slyšet na zahraničním výboru Poslanecké sněmovny: „To nebylo žádné ‚Rakušanovo usnesení‘. Pro toto usnesení, kromě komunistického poslance, hlasovali úplně všichni, abychom se dozvěděli, jak to s tím dopisem bylo. Mynář pouze arogantně odpověděl, že se nemá komu co zpovídat,“ zmínil Rakušan.

Stále si myslí, že by Mynář měl dát vysvětlení, které by jasně prokázalo, že Kancelář prezidenta republiky v celé záležitosti neměla žádnou roli. „Pan prezident tu mluví o nafouknuté bublině, ale oni měli v ruce několik měsíců pomyslný špendlík, kterým mohli celou tu bublinu propíchnout,“ rozčílil se Rakušan s tím, že je stejně podivné, že dopis není podepsaný, není tam žádné oslovení a nemá žádnou klasickou diplomatickou formu.

Zmínil, že předseda Senátu Miloš Vystrčil říkal, že to vypadá, jako by u dopisu chyběly další stránky.

„Pokud Mynář říká, že to vše je pouze mediální šum, tak právě kvůli odkazu Kubery, klidu jeho rodiny, která žije v nervozitě, měl být tím, kdo měl mít zájem tyto informace velmi rychle a v dobré kvalitě poskytnout,“ uzavřel předseda STAN Rakušan.

Psali jsme: Je to vlastizrada? Moravec tlačil na Hamáčka, aby „popravil“ Filipa. Kolotoč otázek na Rusko. Fiala chce ráznou reakci Rakušan (STAN): Můj děda byl v roce 1939 studentem vysoké školy STAN: Chceme zařadit Den vstupu České republiky do Evropské unie mezi státní svátky Mynář nepřišel vysvětlovat na poslanecký výbor. Rakušan začal psát na síť o etice a papaláších

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.