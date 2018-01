Šéf předsedajcí země EU si notoval s Babišem v kritice dublinského systému i kvót

Tzv. dublinský systém stanoví, že každý migrant či uprchlík musí požádat o azyl v první zemi Evropské unie, kam vstoupí. Nicméně toto pravidlo bylo na začátku migrační krize porušeno Německem, kde mohli migranti, v počtu stovek tisíců, ze zemí Blízkého východu a Afriky požádat o azyl, i když do EU vstoupili v jiné zemi. Zpochybnění dublinského systému později vedlo k pozměňovacím návrhům.

Na stole je tak nyní Dublin IV, který počítá se slučováním rodin stávajících azylantů a podle jeho kritiků fakticky znamená také setrvalé přerozdělování. Ostatně německá vláda se proti Dublinu IV otevřeně staví a obává se nejvíce právě toho, že by muselo v budoucnu přijímat ještě více migrantů. Pokud by například migrant vstoupil do EU přes Bulharsko, ale svoji rodinu by měl v Německu, musel by požádat o azyl právě v zemi našich sousedů.

Za uspokojivé řešení však nepokládají politici ani současná pravidla dublinského systému. Už jenom proto, že byl v posledních měsících obcházen. A to nejenom Německem. Podle bulharského premiéra Bojko Borisova dublinský systém rozděluje Evropu. „Dublinský systém nefunguje tak, jak bychom potřebovali. Pevně však věřím, že prostřednictvím dalších rozhovorů nakonec najdeme kompromis,“ uvedl premiér země, která poslední tři měsíce předsedá EU.

Borisov včera uvedl, že Evropská unie by měla věnovat větší pozornost ochraně svých vnějších hranic. „Vstupovat na území Evropské unie by mělo být nadále možné jen přes oficiální hraniční přechody. Vedle toho bychom měli budovat střediska mimo území EU, jako například v Turecku či v Libyi, kde by mohli být žadatelé o azyl ubytováni do té doby, než bude jejich žádost příslušnými úřady vyřízena,“ cituje Hlas Ameriky bulharského politika.

Hlas Ameriky cituje i českého premiéra Andreje Babiše, který při setkání s Borisovem v Sofii zopakoval, že Česká republika sdílí postoje v oblasti migrační politiky s ostatními členy Visegrádské čtyřky. „Je dostatečně známo, že se stavíme proti kvótám pro přerozdělování uprchlíků. Věříme, že za bulharského předsednictví bychom se mohli posunout blíže k řešení tohoto problému.“

Psali jsme: Bělobrádek (KDU-ČSL): Některé africké země ani nemají zájem o návrat nelegálních migrantů Klaus (ODS): Jednotné evropské sociální dávky budou pro migranty velkým lákadlem Schwarzenberg: Kvóty byrokraticky nařízené jsou nesmírná blbost Langšádlová (TOP 09): Dublin je Dublin IV právě proto, že nefunguje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Josef Provazník