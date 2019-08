Šéf žalobců strašil z rádia: Ďábelský detail. Ministr nás kvůli tomu bude moci ovládat

Moderátorka Českého rozhlasu Marie Bastlová do pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu pozvala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Dozvěděla se od něj, že se o svou pozici nebojí a kde je podle jeho názoru skryt ďábelský detail, který by mohl některému z příštích ministrů spravedlnosti dovolit ovládnout institut veřejné žaloby, což by byl podle Zemana obrovský problém.

Po pravdě řečeno, kdyby člověk měl strach z toho, že bude odvolán, tak asi nedělá takové kroky, jaké dělám,“ prohlásil hned na úvod Zeman. „Víte, po pravdě řečeno, já jsem do této funkce nastupoval v roce 2011 a nikdy jsem nečekal, že v této pozici zůstanu tak dlouho. Já jsem ještě ve věku, kdy se ještě nechystám do důchodu a obavu o svou budoucnost nemám,“ doplnil ještě host.

Podle něj je podstatné především to, aby státní zastupitelství fungovalo v této zemi nezávisle a novela zákona o státním zastupitelství, kterou se chystá předložit ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová, tuto nezávislost podle Zemana nemusí tak úplně zaručovat.

„Pokud vám nebude dobře fungovat veřejná žaloba, tak se některé věcí k soudu nemusí dostat,“ varoval Zeman s tím, že v tuto chvíli v zásadě funguje státní zastupitelství tak, jak se sluší a patří

„Z toho zákona se stalo obrovské politikum, což není dobře,“ varoval Zeman s tím, že až čas ukáže, zda se podaří ještě dojednat nějaké změny ve prospěch nezávislosti justice, či nikoliv. Jediný prvek posílení nezávislosti státního zastupitelství je stanovení funkčního období pro nejvyššího státního zástupce a jeho možné odvolání skrze kárné řízení.

„Já nepřičítám paní ministryni špatné myšlenky, ale principiálně říkám, že by se příštím ministrem mohl stát někdo, kdo bude chtít institut veřejné žaloby zneužít,“ varoval Zeman. A kdyby to byl už příští ministr, měl by k tomu podle Zemana skvělou příležitost už skrze ustavení výběrové komise, která bude vybírat klíčové státní zástupce.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve druhé polovině rozhovoru Zeman uvedl, že s Benešovou má pracovně korektní vztahy.

Na rozdíl od Marie Benešové si však myslí, že si v Česku nelze objednat trestní stíhání na zakázku. Stávající ministryně spravedlnosti o tom mluvila víc než jednou, ale podle Zemana to nemění nic na tom, že kdyby si někdo trestní stíhání opravdu objednal, spáchal by tím zločin.

V závěru rozhovoru se Benešové zastal. „Když byla odvolána z postu nejvyššího státního zástupce, dozvěděla se to z médií. Já jsem byl v té době činný v pozici státního zástupce a přišlo mi to obrovsky nefér,“ pravil Zeman s tím, že už kvůli této zkušenosti věří, že by ho Benešová nevyhodila z funkce prostřednictvím médií, ale napřed by mu řekla, že je s jeho prací nespokojena a dala by mu prostor pro možnou nápravu.

Psali jsme: Bradáčová: Chcete mě ovládnout! Benešová: Vy se pořád něčeho bojíte, věnujte se spisům Hraje se prý velká hra o státní zástupce. Zeman, Ištvan i Bradáčová v ohrožení Babiš je ostuda! Pospíšil hřímal, Benešová ho uťala: Tady pan doktor chodí demonstrovat na ta náměstí. Kdo ty protesty platí? Honzejk z Hospodářek má strach. Benešová prý bude pro justici tou největší zkouškou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp