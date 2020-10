Šéfkuchař: Covid? Stát hradí výplatu. Lidi sedí doma. Pak se jim nechce dělat

Šéfkuchař Ondřej Slanina má za to, že česká vláda má své občany asi za nesvéprávné a proto jedná, jak jedná. Na jedné straně zakazuje a přikazuje a na straně druhé mění různá opatření co dva dny. Na premiéru Andreji Babišovi (ANO) nenechal nit suchou. Konstatoval, že šéf hnutí ANO v létě a na začátku podzimu mluvil podle toho, co si přečetl na sociálních sítích. Pár slov pronesl i na adresu lidí, kterým se nechce chodit do práce.

Ondřej Slanina v rozhovoru pro Reflex.cz poznamenal, že teď už očekává cokoli. Situace se může změnit ze dne na den a vláda ho může donutit zavřít i hotelovou restauraci, která vedle luxusní večeře nabízí i přespání v pěkném pokoji. V pokoji, kde dřív jedno přespání vyšlo na 5 nebo 6 tisíc korun. Ale dnes je situace zcela jiná – cena musela výrazně spadnout.

„Pro nás je důležité to, aby ti naši zaměstnanci měli co dělat, protože jedna věc je, že vám tady stát kompenzuje nějaký mzdy, ale na druhý straně, když bude ten zaměstnanec sedět doma a pobírat sto procent mzdy, tak já si nejsem jistej, že to je vzhledem k budoucí pracovní morálce úplně ideální,“ zdůraznil Slanina s tím, že lidé, kteří normálně chodí do práce, mohou mít vztek, že pracují za ty samé peníze, za které třeba jejich kolegové z jiných zařízení v klidu sedí doma. „Já vím z tý jarní estrády tady, že lidem, kteří v té době byli doma, tak už se jim potom moc do práce nechtělo,“ dodal.

To, co dělá, dělá proto, aby nemusel podnik úplně zavřít. Rozhodně na tom prý nevydělá majlant, jen o něco sníží ztrátu, kterou tak jako tak utrpí. Zároveň chce, aby si jeho zaměstnanci udrželi práci, aby nemuseli jen sedět doma a prožít si ponorku s ostatními členy rodiny. A zákazníci vidí, že restaurace jede, oceňují to, že se někdo snaží a jednou to tomu podniku vrátí.

Z vlády je poněkud rozpačitý, protože vláda podle něj nejedná moc koncepčně. Zavřela skoro všechno a teď už jen chybí, aby někdo přišel a řekl, že zavíráme úplně všechno. Už od března není jeho restaurace v zisku, je ve ztrátě, Slanina počítá, že bude ve ztrátě po celý letošní rok a předpokládá, že bude ve ztrátě i celý příští rok, protože pokud se turisté začnou do Česka vracet, předpokládá, že se budou vracet jen pomalu.

„Kolem pana premiéra je parta PR odborníků, kteří podle toho, jak lidi reagovali na sociálních sítích, tak podle toho se upravovaly ty pravidla, což jsme jako viděli, tak tam byl ještě ministrem zdravotnictví pan Adam Vojtěch. On chtěl nařídit v září roušky, ale pan Babiš řekl, že to v žádném případě nebude, protože se to lidem nelíbilo. A pak se stejně zavedly,“ připomněl šéfkuchař.

Poté kroutil hlavou nad tím, že stávající ministr zdravotnictví Roman Prymula říká, že opatření musí fungovat nejméně 14 dní, aby se projevila a pak je vláda mění každé dva dny. To Slaninovi nedává smysl.

Háček je podle něj v tom, že lidé se chovají nezodpovědně. Mladí lidé by prý dnes neměli jezdit za svými babičkami a když už za nimi jedou, měli by si vzít FFP3 respirátor. Tohle by si měl uvědomit každý sám bez toho, aby mu vláda něco zakazovala. To se pak zdá, jako by vláda měla své občany za nesvéprávné.

„Je to ta zodpovědnost vůči sobě a vůči těm mejm blízkejm. Nepotřebuju na to tady někoho, aby mi vyprávěl, co musím a nemusím. Já mám pocit, že pokud vláda přikazuje a zakazuje a nedoporučuje, tak buď to tak je, že jsme nesvéprávní, nebo si o nás myslej, že jsme nesvéprávní. Protože já si myslím, že jsem schopnej sám podle svýho vlastního úsudku posoudit, co je bezpečný a co ne,“ podotkl.

Dokáže prý pochopit, že dědeček, kterému je 90 let, chce vidět svoje vnoučata, a to i s rizikem, že možná chytí covid, protože i bez covidu neví, jak dlouho tu ještě bude a chce ta vnoučata.

A pak je tu mladá generace, která byla malá za komunistů nebo se narodila až do svobodné společnosti a ta nezažila žádná omezení. „Když to řeknu jednoduše, tak si žijeme jako prasata v žitě,“ konstatoval Slanina. A těmhle lidem, je třeba vysvětlit, že se musí chovat jinak, když je třeba. Slanina je nakloněn i statisícovým pokutám pro lidi, kteří se chovají nezodpovědně. Ale to v žádném případě neznamená, že by vláda měla zavírat jeden podnik za druhým.

Skutečností prý také je, že některé restaurace a jiné podniky zkrachují, trh se pročistí. Řada lidí začne dělat něco úplně jiného. A na druhé straně, zákazníci, kteří budou chodit do restaurací, které přežijí, si toho budou víc cenit. Stejně tak restauratéři, především ti v Praze, zase najdou cestu k českým zákazníkům. Řada restaurací se orientovala především na zahraniční klienty, ale ti přijíždějí do Česka jen na čas, zatímco domácí klienti tady zůstávají.

