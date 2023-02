Šéfoval VP, nadával na Rusko. Moc dlouho se neohřál. Už je tu výsměch

reklama

Ročkovi je 53 let a aktuálně zastává pozici zástupce náčelníka vojenské policie. V minulosti byl také na zahraničních misích, například v bývalé Jugoslávii působil jako velitel 13. kontingentu Armády České republiky. Jeho jméno nyní projednají členové sněmovního obranného výboru na své schůzi.

Foltýn požádal o uvolnění z funkce minulý týden, a to k 28. únoru. Ministryně Černochová se mu rozhodla vyhovět. Podle Ekonomického deníku za odchodem Foltýna stojí rozhodnutí nepostavit stíhaného šéfa inspekce vojenské policie Tomáše Voráče mimo službu kvůli nákupu techniky proti odposlechům ze zvláštních fondů Vojenské policie. Foltýn byl ve funkci osm měsíců, jmenován byl navzdory kritice z řad opozičních poslanců. Vojáci z prostředí Generálního štábu Armády České republiky i vojenské policie již tehdy ministryni obrany doporučovali Jiřího Ročka, píše server Novinky.cz.

S nynějším návrhem jmenovat Ročka nemá problém ani někdejší ministr obrany a současný předseda branného výboru Lubomír Metnar. „Nemyslím si, že by to musela být špatná volba, protože na rozdíl od předchozího nominanta je to člověk, který roky pracuje u vojenské policie a má poměrně velké zkušenosti, o kterých jsem se byl schopen přesvědčit za mého působení na resortu,“ konstatoval Metnar.

„Tak nám končí náčelník vojenské policie. To je překvapení, že, Petře Honzejku. Nechci psát já to říkal, ale jenom na osvěžení paměti, pane redaktore. Samozřejmě podstata je úplně jinde, než se tady píše. To je jen taková kouřová clona,“ poznamenal ke konci Foltýna také na twitterovém účtu poslanec Pavel Růžička (ANO). Ten v minulosti upozorňoval na to, že Foltýn nikdy nic neřídil a není ani policistou.

„Zastřelil bych se. Studem.“

V říjnu loňského roku byl Foltýn hostem DVTV.cz. „Zkuste si prosím představit, že byste byl šéfem ruské vojenské policie na Ukrajině. Zajímalo by mě, jestli byste měl hodně práce?“ zeptal se úvodem Foltýna moderátor Martin Veselovský. „Neměl, zastřelil bych se. Studem,“ odvětil stručně a jasně Foltýn. „Ruská vojenská policie je poměrně velká, proporcionálně, nicméně to obrovské množství válečných zločinů, které páchají ruští vojáci, by fakticky nešlo vyšetřit. Ten základní problém totiž není v té represivní složce, protože válka je prostě intenzivní použití organizovaného násilí. Těch aktů násilí, i těch legitimních, je tak obrovské množství, že pokud přestanete ty vojáky kontrolovat a dáte jim volnou ruku, tak v momentě, kdy těch trestných činů je tak obrovské množství, jenom těch, které evidují Ukrajinci, tak je přes 27 tisíc, dnes už to bude výrazně víc, tak to už fakticky nejde odstíhat, vyšeřit, protože si vemte, že v normálním státě velikosti České republiky, tak poměrně velká policie vyšetřuje nějakých 140 vražd. A teď si představte, že byste jich měli za totéž období šetřit těmi samými prostředky tisíce,“ poznamenal následně Foltýn.

„Vy nemáte vůbec žádnou pochybnost, že na těch okupovaných územích na Ukrajině dochází k válečným zločinům?“ zeptal se následně Veselovský. „Absolutně žádnou pochybnost nemám,“ sdělil Foltýn.

„Ukrajinská propaganda, která samozřejmě v tomto případě existuje, v každé válce musíte používat propagandu, to je jeden z válečných nástrojů, nemusí si nic vymýšlet. Jim bohatě stačí ukazovat na to, co Rusové reálně dělají. To znamená, že to, co ukrajinská propaganda dělá, tak je prostě masivní ukazování toho, co Rusové provádějí, a to nejsou jenom ty opravdu nechutné případy toho znásilnění jednoročního dítěte a podobně. To je zejména masivní ostřelování civilních cílů, to, co se stalo v Irpini, v Buči, tak to jsou samozřejmě věci, které se dokumentují poměrně velmi snadno, obzvláště v informačním věku, kdy máte satelitní snímky, máte velké množství lidí s mobilními telefony na místě a navíc ruská armáda není příliš disciplinovaná a ti vojáci to sami natáčejí. To znamená, těch důkazů tady máte opravdu hodně,“ poznamenal.

A jací jsou ruští vojáci z pohledu Foltýna, co se mentálního nastavení týče? „V zásadě to není o tom, jestli jste národností Rus, Ukrajinec, nebo Čech. To je o disciplíně a takzvané velitelské odpovědnosti v té jednotce. To znamená velitelská odpovědnost je založená na tom, že velitel je odpovědný za chování svých vojáků, a nejenom za chování, o kterém ví, ale i za chování, které by ti vojáci mohli spáchat, pakliže je nebude kontrolovat. Pokud to jenom toleruje nebo nechá tu situaci vygradovat, že se to stane, odpovídá dokonce po právní stránce závažněji než ti samotní vojáci. Tento základní problém spočívá v tom, že ta ruská operace a agrese na území Ukrajiny začala pokusem o strategický šok, to znamená, Rusové velmi rychle pronikli na území Ukrajiny a snažili se způsobit strategický šok, který by Ukrajince paralyzoval, dekapitoval by vládu, zabili by prezidenta a podobně a počítali by s tím, že ten stát se zhroutí. Což se nestalo, ale v této první fázi téměř vůbec nedocházelo k páchání válečných zločinů. Nebyli teda zrovna ohleduplní, ale bylo vidět, že jsou schopni držet disciplínu tak vysoko, že nemasakrují civilisty. A nedělali to. V momentě, kdy byli poraženi, museli opustit území kolem Kyjeva a Charkova a ta válka přešla do opotřebovávací fáze velmi intenzivního násilí,“ zmínil Foltýn.

Dodal tehdy také, že „když jsme před lety před ruskou hrozbou varovali, byli jsme za rusofoby a válečné štváče. Teď si zpětně vyčítám jen to, že jsme byli málo radikální.“ Hovořil i o tom, že Rusko je čistokrevný agresor. „Trvám na tom, že je to třetí říše v barvě,“ uvedl.

