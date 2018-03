Šéfredaktor MF Dnes Plesl ke Slovensku: Fico to do zdi nenapálil. Vybral to bravurně. Kiska je úplně minusovej

„Na studentské demonstraci: ‚Demokratické volby vyhrál i Hitler. Nic to neznamená.‘ Tak tohle je důkazem, že nejhůř svou práci v Česku odvádějí učitelé,“ poznamenal Plesl ke studentským demonstracím VyjdiVen, které se konaly včera.

Následně se také vyjádřil k uvažované politické straně, kterou má v úmyslu založit bývalý ministr a hudebník Michael Kocáb. „K tý nový politický straně pana Kocába bych měl s dovolením nástřel programu: odříznutí od fondů EU, protože si je nezasloužíme. Zahraniční politiku ČR budou tvořit experti z ministerstev zahraničí Německa, Francie a USA (až tam nebude Trump). Do prezidentského úřadu ČR bude kooptována Magda Vášáryová. Bude zaveden trestný čin hanobení republiky před západními spojenci. Vystěhování ambasády Ruské federace a její obsazení Knihovnou Václava Havla. Doživotní imunita pro Zdeňka Bakalu. Úplný zákaz médií označených za proruská,“ zmínil například Plesl a dodal i zmínku o zákazu obchodu s Ruskem a Čínou. „Zbytek už dopíše Pehe,“ dodal.

Ke slovenské politice Plesl dodal: „Konečně to Fico pochopil. Za vyšetřování případu Kuciak teď politickou odpovědnost převzal Kiska.“ Dnes pak dodal: „Už už to vypadalo, že to Fico napálí do zdi. Ale vybral to bravurně a jede si pro 40 procent. Kiska úplně minusovej, přesně, jak se od tohoto politického diletanta dalo čekat.“

Přinesl pak i jednu další poznámku, tentokrát k politice. „Jan Ruml měl před 25 lety pravdu. Politika je víc než jen masturbace u sklenice minerálky,“ poznamenal. A dodal: „Optimismus je opium lidstva. Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij!“

Své pak také sdělil k rozhodnutí marketingového experta Martina Jaroše.

