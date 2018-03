Šéfredaktor zavražděného Kuciaka promlouvá: Premiér Fico nám řekl...

Šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy promluvil o práci a o vraždě svého novináře Jána Kuciaka. Jasně řekl, co ví o tom, že se Kuciak dotkl korupčního jednání v nejvyšších patrech slovenské justice. Odmítl zprávy, které přinesl server Aktuálně.cz. Obul se také do slovenského premiéra Roberta Fica.

Bárdy v prvé řadě poděkoval lidem za to, že stojí za novináři. Média to prý neměla na Slovensku jednoduché.

„Novináři na Slovensku neměli v posledních letech moc dobrou pozici. Bojovali jsme proti tvrdé kritice, často oprávněné, ale často také neoprávněné ze strany politiků. Bojovali jsme i proti propagandě a proti médiím, které šíří na Slovensku fake news. A dnes cítíme, že se možná postupně vrací důvěra v média, i když bohužel v takovémto nešťastném čase,“ řekl Bárdy.

Posléze dodal, že nevěděl nic o možné korupci v nejvyšších patrech slovenské justice. Vím jen to, co bylo napsané v médiích,“ zdůraznil. Objevil se rozhovor, že já mám o tom vědět víc. Nevím o tom vůbec nic, nemám ani nejmenší informace, a nevím ani nic o tom, že by o tom věděl Ján Kuciak,“ okomentoval šéfredaktor rozhovor publicisty Radovana Bránika pro server Aktuálně.cz

Není prý příliš pravděpodobné, že by Ján Kuciak v redakci pracoval na něčem, o čem by jeho kolegové nic netušili.

Bárdy považoval za důležité zdůraznit, že Ján Kuciak dokázal pospojovat velké množství informací, u kterých se sice na první pohled zdálo, že k sobě nepatří, ale podrobnější pohled ukáže, že tu propojení existují.

Politici, nestavte si na smrti Jána Kuciaka kampaň

Prozradil také, co řekl slovenský premiér Fico slovenským novinářům, kdy se s nimi setkal. „Že je to útok na Smer-SD, že je to útok na paní (Máriu) Troškovou a pana Jasaně a že to odmítá,“ prozradil šéfredaktor. Mária Trošková byla poradkyní premiéra a Viliam Jasaň byl tajemníkem bezpečnostní rady státu. Oba dočasně rezignovali na své funkce. Bárdy prý Ficovi okamžitě oponoval, že tady nejde o politiky, ale v prvé řadě o smrt mladého novináře, kterou je třeba vyšetřit a vyjít s pravdou na světlo, ať už bude jakákoli. Šéfredaktor má jednoznačně za to, že jakékoli politické zájmy teď musí ustoupit do pozadí.

„To je trestný čin vraždy, ve kterém už vůbec nejde o Smer, ale ve kterém je třeba najít pachatele vraždy, usvědčit ho a poslat ho za mříže. Totéž platí o objednavateli vraždy, pokud takový objednavatel existuje,“ zdůraznil novinář.

Nelíbí se mu, že si politici dělají na smrti Jána Kuciaka kampaň, ať už jde o premiéra, nebo o opoziční politiky. Teď by měla mít hlavní slovo policie, a to nejen při vyšetřování smrti Jána Kuciaka, ale aby také určila, co je pravdy na tom, že italská mafie provozuje na Slovensku černý byznys. Jinými slovy, práce Jána Kuciaka musí být dotažena do konce.

