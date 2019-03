Sehnalova ODA jde do evropských voleb spolu se Soukromníky a Nezávislými Liany Janáčkové

Podnikatel a finančník Pavel Sehnal našel do blížících se evropských voleb nečekané spojence. Kandidáti do europarlamentu za jeho ODA se budou o přízeň voličů ucházet na společné kandidátce spolu se Stranou soukromníků České republiky a hnutím Nezávislých Liany Janáčkové.

Trojice politických subjektů spolupráci ohlásila na tiskové konferenci. Podle předsedy Strany soukromníků ČR Petra Bajera se pro letošní volby podařilo seskupení postavit „silnou kandidátku“ lidí nejen z bysnysu, ale i akademické sféry. „Měli bychom být úspěšní v tom duchu, že překročíme hranici pěti procent a více,“ doplnil Bajer.

„Šli jsme do společné kandidátky jako Nezávislí proto, že si myslíme, že máme co nabídnout,“ sdělila za třetí subjekt Liana Janáčková. „Můžeme nabídnout kandidáty, kteří prošli komunálem, protože většina z nás, většina z Nezávislých, jsou komunální politici,“ uvedla Janáčková. Na půdě Evropského parlamentu by se Janáčková podle svých slov chtěla věnovat v případě úspěchu právě problematice místních samospráv.

„Mám zkušenosti z komunálu. Vím, co lidi pálí, co lidi potřebujou. Pracuji s nimi už hodně dlouho,“ uvedla Janáčková s tím, že působí na radnici v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky již 28 let.

Lídrem společné kandidátky je za Soukromníky moravský vinař Josef Valihrach. Valihracha podle jeho slov v životě nejvíc formovala skutečnost, že pochází z vícegenerační sedlácké a vinařské rodiny. A právě tato skupina lidí podle Valihracha na půdě Evropského parlamentu nemá dostatečnou politickou reprezentaci. Soukromníci by podle něj měli v Evropském parlamentu reprezentovat sedláky, živnostníky a řemeslníky. „Musíme se snažit, aby náš hlas zazníval čím dál tím více,“ doplnil. Hovořil také o „tlaku“, kterému jsou v současnosti podle něho vystaveny menší a střední podnikatelské subjekty například ve formě byrokratických povinností.

Kandidátem Sehnalovy ODA je například manažer Zdeněk Šťástka. Ten podle svých slov původně do politiky nikdy jít nechtěl. „Žil jsem nějakou dobu v západní Evropě, kde jsem měl možnost hned po revoluci poznat jak ovzduší širokých vrstev, tak ovzduší panující na vysokých školách,“ uvedl Šťástka. „Myslím si, že Evropa jako náš domov má povinnost nejen starat se o nás jako o své Evropany,“ uvedl.

„Základy EU byly dobré. Jen se možná Evropa trochu odchýlila. Bylo by dobré se k nim vrátit, připomenout si je a prosazovat,“ uvedl Šťástka. Samotnou spolupráci si pochvaluje i předseda ODA Sehnal. Jak sdělil ParlamentnímListům.cz mezi řečí po skončení tiskové konference, oceňuje, že mezi Soukromníky nachází „fachmany“ a aktivní lidi z praxe. Mezi priority ODA podle Sehnala patří evropská bezpečnost, ekonomická spolupráce, demokratická Evropa, ekologie a respekt ke kulturním odlišnostem mezi zeměmi Evropské unie. „Vnímáme tento projekt jako jakýsi předstupeň pro jakousi dlouhodobou spolupráci pravicových stran, zejména v komunálních volbách,“ uvedl Sehnal.

Koalice Soukromníků, Nezávislých a ODA se může těšit rovněž z podpory několika profesních organizací, například Vinařské asociace ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Podnikatelských odborů, Společenstva cukrářů ČR a dalších.

