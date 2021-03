Sekera 500 miliard? To je jen do června, padla bomba od Schillerové

Česko má za sebou první týden tvrdých opatření – ale je stále na dně. V nemocnicích leží rekordní počet lidí, zdravotnický systém je na pokraji kolapsu. Ministr zdravotnictví slibuje příval milionu vakcín. A co bude dál? Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v nedělní Partii na CNN Prima NEWS sdělila, že v podstatě neví. Za to se nepřetržitě dostávala do názorových střetů s předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Řekla také, že v covidové době dostává výhrůžky nejen premiér; frustrovaní lidé útočí i na její osobu. Rozvolňování opatření se dle ní jen tak nedočkáme.

Velmi sází na to, že bude efektivní testování ve firmách. „Jsme jako první v Evropě. Zvládají to malé i velké firmy,“ dodala s tím, že spolu s očkováním nás toto opatření posune dopředu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v týdnu připustil, že vláda nemá plán, co bude za dva týdny; uvedl, že se zřejmě nijak výrazně rozvolňovat nebude.

Podle Schillerové bude klíčové sledovat kapacity nemocnic. „Musíme sledovat obsazenost v nemocnicích, povolali jsme na pomoc ambulantní lékaře, studenty,“ sdělila. „Ministr Blatný nastavil systém PES, ale ukázalo se, že to nebyla nejšťastnější cesta,“ podotkla ministryně.

Sama neočekává, že by se za tři týdny začalo rozvolňovat. „Vláda není schopna říct přesné datum. To vám teď nikdo neřekne. Podle mého se bude moci rozvolňovat, jedině až bude proočkovanost a míra kolektivní imunity tak vysoká, že si to budeme moct dovolit,“ sdělila Schillerová.

Předseda lidovců velmi kritizoval, že vláda neudělala všechny potřebné kroky daleko dříve. „Všechno dělala s odstupem, o ničem se s námi nebavila. Jako stát byste měli jít příkladem. Za každý den v lockdownu zaplatíme 1,5 miliardy korun,“ zlobil se.

Jak dlouho je však Česko schopné v takové situaci vydržet? „Pokud by byla uzávěra taková jako je nyní, a nic se nezměnilo, odhadují, že by do poloviny roku finance s deficitem 500 miliard korun vydržet mohly,“ zmínila ministryně, že se počítalo s tím, že ekonomika plynule pojede od června.

Jurečka trpělivě naslouchal a pak vybuchl: „Mrtvých mohlo být méně! Nemuseli jsme být v lockdownu tak dlouho,“ opakoval, že těžko někdo může dnes říct, že situace bude udržitelná půl roku.

Zdůraznil, že pro mnoho podnikatelů je už dnes situace doslova likvidační. „Komunikuji s firmami a se živnostníky. Ti lidé mi ještě dnes ráno psali, že už třetí měsíc čekají na vyplaceni ošetřovného a kompenzačních bonusů,“ poukazoval opakovaně na velmi pomalou a malou pomoc do podnikatelského sektoru.

A v kritice pokračoval: „Chybí stále masivní plošné testování. Lidé říkají – propánajána, proč vláda nepodporuje české mozky a mozky českých firem?“ spráskl ruce. Stejně tak, jako nemusel být uzavřen průmysl díky testování, mohlo se to samé aplikovat i ve službách.

„Na všech věcech se postupně pracuje. A nic ve zlém, ale vy u toho nejste,“ utnula Jurečku šéfka státní kasy Alena Schillerová.

Šéf lidovců k vládním modelům zmínil přirovnání „jako když se kočka chytá za ocas“. „Štve mě jako politika i jako občana, že vše nebylo předjednané už v prosinci. Kdyby byly testy, vakcíny, vše by se propojilo a restart ekonomiky a školství by byl mnohem dřív,“ prohlásil.

Schillerová se rozhodla zpytovat svědomí: „Mohlo se mnoho věcí udělat jinak a lépe. Ale nemáte za sebou zkušenost jako my,“ obořila se na Jurečku. „Těžko to tedy můžete posoudit. Udělala jsem řadu chyb, nebudu se bít do prsou, že jsme nejlepší. A kdybychom to spustili dřív, tak byste tu seděl a zase říkal, že firmy nemají testů dostatek, protože by ještě nebyly,“ připomněla, že vláda čekala na vhodné technické i ekonomické podmínky.

Dalším tématem byla úřední maturita, o které se zmínil v týdnu premiér. Znamenalo by to, že studenti by získali maturitu podle prospěchu. Schillerová by ráda na toto téma vedla debatu. „Dostávám reakce a slyším hrozivé příběhy,“ sdělila, že jako členka vlády se ministra školství bude na tuto věc dotazovat.

„Premiér zase jen řekne laický názor, pak to vypálí do médií a spustí lavinu, a pak to vezme zpět,“ kroutil Jurečka hlavou nad počínáním předseda vlády. I on se kloní k tomu, aby k tomuto tématu proběhla diskuse a aby rozhodl především resort školství.

Před pár dny se premiér Babiš svěřil CNN Prima NEWS, že bylo vyhrožováno jemu i celé jeho rodině. Schillerová má podobnou zkušenost. „Lidé jsou frustrovaní, v době covidu jsou agresivní. I já s tím mám zkušenost. Naštěstí ale nikdo nevyhrožoval i mé rodině,“ oddechla si.

S čím se potýkala premiérova rodina, to ji velmi mrzí. „Velice se mě to dotklo, Moniku Babišovou i děti znám. Ta rodina si to přece nevybrala,“ dodala.

Souhlasně se v závěru přidal i Jurečka. Lidem vzkázal, ať mají soudnost, ať neútočí na politiky. A pokud s něčím nesouhlasí, ať svůj názor jasně vyjádří ve volbách.

