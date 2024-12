Selhání ČT. Takto se letos chovali k muži, kterého vyznamenal britský král

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18265 lidí informoval oficiální web britské vlády.



Sněmovna lordů je nejstarší druhou komorou na světě, která je zároveň jako jedna z posledních složena z aristokratických zástupců, kteří do ní vstupují buďto na základě dědičných titulů, či skrze jejich udělení, které navrhují předsedové největších britských politických stran. V případě Younga jeho doživotní titul, který mu umožní usednout v britské horní komoře, vzešel na základě návrhu vůdkyně konzervativců Kemi Badenochové.

Deník The Telegraph poznamenává, že Toby Young získal titul spolu s dalšími třiceti osobnostmi, přičemž je mezi nimi také profesor Oxfordské univerzity Nigel Biggar, jenž je rovněž předsedou The Free Speech Union. I on byl nominován na udělení šlechtického titulu předsedkyní toryů.

Fotogalerie: - Ceny svobody projevu

Young k získání šlechtického titulu uvedl, že to vnímá jako ocenění práce The Free Speech Union. Podotkl též, že se těší na spolupráci s konzervativní opozicí a jejich vůdkyní s cílem „vrátit svobodě slova čestné místo“ a „napravit škody, které (britský ministerský předseda, pozn. red.) Keir Starmer napáchal na tomto životně důležitém lidském právu“, až jej Badenochová „vystřídá v příští premiérské funkci“.

I look forward to working with the Leader of the Opposition on how to restore free speech to pride of place in our democracy and repair the damage Keir Starmer has done to this vital human right when she succeeds him as our next Prime Minister.