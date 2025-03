Selže mi pistole, vtipkuje plukovník Zelinka. Přišla ostrá reakce

02.03.2025 17:12 | Monitoring

„Budete poslouchat zadání, které armádě uloží politické, tedy civilní vedení země, vzešlé z demokratických voleb. A nebudete na sociálních sítích mávat pistolkou, a to ani v nadsázce. Je vám to jasné?“ vystartoval na důstojníka Armády České republiky Ivo Zelinku bývalý europoslanec Jan Zahradil. Zelinka totiž začal na síti X mávat pistolí a vzkázal do USA, že by pistole také mohla selhat.