Senátor Růžička k daňovému balíčku: Malér pro celou zemi s obrovsky negativními dopady. Horní komora míří ke kompromisu

Další žáci a studenti se vrátili do škol. O tom, jaký dopad mají změny právě na ně, ale i učitele a jak by měli vypadat závěrečné zkoušky a přijímačky, hovořil v pořadu Interview na ČT24 Jiří Růžička, první místopředseda Senátu a ředitel Gymnázia Jana Keplera. Vyjádřil se také ke spornému daňovému balíčku, o kterém má horní komora rozhodovat příští týden.

reklama

V pondělí se do škol vrátili všichni žáci prvního stupně ZŠ a deváťáci. Druhý stupeň čeká střídavá výuka v turnusech, tedy se část žáků bude učit prezenčně a zbývající distančně. Středoškoláci by se do školních lavic měli vrátit za týden, příští pondělí, předpokládá Jiří Růžička (nestr. za TOP 09 se STAN). „Je to velice složitá situace. Nebyl zvolen úplně dobrý postup především proto, že se Ministerstvo zdravotnictví vydalo cestou plošného řešení problémů. To je v zásadě špatně,“ nepřijde senátorovi logické, že v krajích, kde není epidemická situace problémová, budou mít školy bohužel stejné podmínky jako v místech, kde je situace katastrofální.

V každém případě by dal více pravomocí ředitelům, aby si podmínky epidemicky upravili, jak bude nutné. „Princip není správný v tom, že se vše řeší plošně, je zde stejný metr na všechny,“ zopakoval, co výrazně komplikuje výuku nejen žákům, ale také učitelům a ředitelům.

Výsledky studentů byly v době koronakrize paradoxně podle Růžičky mnohem lepší než v předešlých letech. Distanční výuka se zredukovala. „Učilo se toho podstatně méně, najednou se zjišťuje, že to ani moc nevadí. Maturanti se dokázali připravit mnohem lépe, když se soustředili pouze na něco. Výsledky byly opravdu překvapivé, mnohem lepší než v minulých letech. Obavy a hysterické návrhy dát všem úřední maturitu byly zbytečné,“ podotkl.

„Zásadním momentem ve škole není prostě známkování. Motivace se učit může být i něčím jiným. Kdyby zůstalo ubrání látky a občasná výuka on-line, kdy si děti musejí hledat věci více samy, byl by to dobrý výsledek toho všeho, co se posledních třičtvrtě roku děje,“ je přesvědčen Růžička, že je možné se tím naučit modernějšímu pojetí vzdělávání.

Ministerstvo dnes představilo, jak bude upravené především druhé školní přijímací a zkouškové pololetí, a novinky k maturitám. Například čtyřleté maturitní obory nebudou mít povinné jednotné přijímací zkoušky. „Je to velká pochvala Ministerstvu školství, že to vyhlásilo s tak velikým předstihem. Už v posledních dvou letech jsme o tom intenzivně diskutovali. Jednotné přijímací zkoušky jsou cestou do pekel. Do mnoha škol se hlásilo totiž méně lidí, než kolik měly skutečně míst,“ podotkl senátor.

Co se týká maturitních zkoušek, je podle Růžičky dobře, že se kvůli covidu bude moct měnit jejich termín, jejich podoba a forma však ne. „Státní maturita se zúžila pouze na didaktické testy, ty by zde měly zůstat jako jediné objektivní prozkoušení. To je cesta správným směrem,“ myslí si.

Mgr. Jiří Růžička BPP



1. místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na stůl padla i otázka, jak Senát naloží s daňovým balíčkem. „Je to celkem sedm zákonů, které se mají změnit. To vše nám Sněmovna předhodila před týdnem a čeká, že během dvou týdnů najdeme nějaké řešení z maléru, do kterého dostali tuhle zemi. Ty dopady budou obrovské!“ poukázal senátor Růžička především na negativní dopady na veřejné rozpočty.

„Možná si to lidé dostatečně neuvědomují a někteří se nechají jaksi uchlácholit, že jim přidají tím, že jim sníží daně. Většina lidí si podle průzkumů myslí, že to není správná cesta v tento okamžik,“ pokračoval.

Sněmovna předminulý týden schválila nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent, ale i zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34 125 korun.

Růžička se neztotožňuje však s výzvou předsednictva hnutí STAN, aby daňový balíček byl odmítnut jako celek. „Zamítnout to a vrátit to Sněmovně, ať si napraví to, co pokazili, asi není úplně správné,“ myslí si. „Správná cesta je hledat konsenzus mezi různými kluby Senátu, doufám, že se k němu blížíme. Míří to k tomu, zvýšit daň z příjmu nad 15 procent a zároveň by se sleva na daňového poplatníka měla snížit, v tomto okamžiku nemůže být tak excelentní. Na zamítnutí změny slevy na daňového poplatníka u nás ochota zřejmě nebude,“ uzavřel první místopředseda Senátu s tím, že je třeba hledat cestu, která pomůže zemi i lidem.

Psali jsme: Ministr Zaorálek: Nedokážeme se smířit s reformou, jež nahraje vysoko příjmovým skupinám Senátor Bek: Správný čas na reformu daní přijde, až uvidíme první příznaky zotavení z korony Daňový balíček v ohrožení. Lobbisté už si brousí zuby Nápady Pirátů jsou strašákem od začátku, jen si jich nikdo nevšímal. Kolektivisti jak řemen. V podstatě je to krádež, varuje Šichtařová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.