Senátor Valenta chce od EET osvobodit spolky, pěstitelské pálenice a drobné podnikatele

S prosazením dalšího rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) mimo jiné na řemeslníky a lékaře bude mít kabinet Andreje Babiše v horní komoře Parlamentu zřejmě problém. Opozice drží v Senátu většinu a ODS s počtem šestnácti senátorů již dopředu avizovala, že vládou plánované rozšiřování EET nepodpoří.

Namísto toho přišel senátní klub ODS ve spolupráci se senátorem Ivo Valentou s protinávrhem, jehož záměrem je pravicí kritizované EET zcela zrušit (psali jsme ZDE). Podle senátora za ODS Lumíra Aschenbrennera EET šikanuje podnikatele. EET nepřinesla ani slibované narovnání trhu nebo zvýšený výběr daní a ani přinést nemůže, uvedl Aschenbrenner.

V případě, že se návrh na zrušení EET prosadit nepodaří, chce ODS alespoň jednohlasně hlasovat proti rozšiřování povinnosti pro další podnikatele a profese. Senátor Ivo Valenta, jeden z hlasitých kritiků elektronické evidence tržeb, chce, pokud návrh na zrušení EET jako celku neprojde, prosadit tři pozměňovací návrhy ve formě výjimek z evidence, které by mohly dopady třetí a čtvrté vlny EET na malé podnikatele a firmy zmírnit.

Senátor Ivo Valenta na plénu Senátu (Foto: Hans Štembera)

První z výjimek je osvobození od EET pro podnikatele a živnostníky s ročními příjmy neboli obratem do 1 milionu korun. „Chceme navýšit tu hranici osvobození od EET na výši jednoho milionu korun ročně. To je hranice, která souvisí s DPH. Je to dobré pro malé podnikatele a malé firmy,“ sdělil senátor Valenta na tiskové konferenci. „Pro vaši informaci, milionový obrat za rok znamená příjmy nějakých 16,5 tisíce měsíčně,“ dodal s poukazem na to, že výše průměrné mzdy v České republice je v současnosti znatelně vyšší.

Valenta již dříve uvedl, že je podle něj „nesmysl“, aby se do elektronické evidence tržeb museli zapojovat i živnostníci, kteří si svým podnikáním jen přivydělávají. Stát by podle senátora měl malým soukromým podnikatelům prostor k podnikání pouze vytvářet a „neměl by jim komplikovat život zbytečnou byrokracií a administrativou“.

Další výjimku z evidence chce Valenta prosadit pro tzv. pěstitelské pálenice (domácí producenty tradičních lihovin). „Pálenice dneska podléhají minimálně třístupňové kontrole státní správy, protože platí spotřební daň,“ upřesnil na tiskové konferenci s poukazem na to, že státní kontrola u producentů domácích pálenek je už nyní dostatečná. Další navršování povinností, které nemají žádný smysl, je podle Valenty navíc „protiústavní“. „Slíbil jsem to páleničářům na Slovácku a svůj slib hodlám naplnit. Stát nepotřebuje sledovat pěstitelské pálenice ještě pomocí EET,“ napsal Valenta minulý týden na Facebooku.

Na třetím místě by pak senátor Valenta rád od EET osvobodil spolky, jejichž příjmy z vedlejší činnosti (například pořádání hodů, hasičských bálů a podobně) ročně nepřesáhnou jeden milion korun.

„Dneska je osvobození této povinnosti pro spolky do částky třiceti tisíc,“ vysvětlil Valenta na tiskové konferenci. „Jedná se o spolky dobrovolných hasičů, folkloristů, rybářů. Většinou mají práci s hotovostí jenom jako nějakou doplňkovou činnost,“ upřesnil senátor. „Ale oni hlavně vytvářejí na vesnicích spolkovou činnost, spoluvytvářejí ten život tam,“ dodal Valenta s tím, že povinnost zapojovat se do elektronické evidence tržeb dle jeho názoru ke spolkům vůbec nepatří. Za zrušení povinnosti zapojovat se do EET pro spolky senátor usiluje dlouhodobě (informovali jsme ZDE). První dvě výjimky (pro drobné živnostníky a pěstitelské palírny) již úspěšně prošly na hospodářském výboru Senátu minulý týden.

