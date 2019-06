Senátor Wagenknecht neuspěl u soudu, kde si stěžoval na mandáty nových europoslanců zvolených za ANO

Volební senát NSS zdůraznil, že posuzování toho, zda je Babiš ve střetu zájmů, je mimo jeho kompetence. Úkolem volebního senátu NSS je střežit řádný průběh volebního procesu. Wagenknecht prý nijak konkrétně nedoložil, jak dopadly jím popisované skutečnosti na výsledek voleb.

„Pokud by se navrhovatelova podezření ukázala jako opodstatněná, šlo by bezpochyby o nežádoucí situaci, avšak její vliv na výsledek voleb do Evropského parlamentu se navrhovateli nepodařilo prokázat (a povětšinou ani tvrdit),“ stojí v rozhodnutí zpřístupněném na úřední desce.

„Je-li navrhovatel přesvědčen, že ‚je cosi shnilého‘ v účetnictví ANO, může se obrátit na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,“ uvedl také volební senát.

Letošní eurovolby v Česku vyhrálo hnutí ANO, které získalo šest mandátů. ODS bude mít čtyři europoslance, Piráti tři, stejně jako koalice Starostů s TOP 09. Po dvou europoslancích budou mít SPD a KDU-ČSL. KSČM získala jediný mandát. Vládní sociální demokracie o zastoupení v europarlamentu přišla.

NSS dostal celkem 17 stížností na eurovolby. Dnes zamítl také stížnost voliče z Mostu, který zpochybnil mandáty poslanců za SPD. Poukázal na obsah stranické tiskoviny Na vlastní oči, konkrétně na titulek „Evropská unie nás nutí jíst zkažené maso a nekvalitní potraviny“. Šlo prý o poplašnou zprávu. Podle soudu ale volič nijak neupřesnil, jakým způsobem mělo tvrzení o zkaženém masu ovlivnit platnost zvolení Ivana Davida a Hynka Blaška.

Už dříve volební senát konstatoval, že nemožnost volit do Evropského parlamentu ze zahraničí neodporuje ústavnímu pořádku ani mezinárodnímu nebo unijnímu právu. Zamítl stížnost voliče, který v době voleb pobýval na stáži v Bruselu. Žádal zneplatnit volbu 21 nových českých europoslanců.

Po minulých eurovolbách před pěti lety NSS dostal 16 stížností, žádné nevyhověl. Nejvýznamnějšími byly podněty Pirátů a Zelených, které protestovaly proti pětiprocentní hranici pro získání křesel europoslanců. NSS se kvůli tomu obrátil na Ústavní soud, který v červnu 2015 návrh na zrušení pětiprocentní vstupní klauzule v eurovolbách zamítl.

autor: nab