Senátorka a lékařka Dernerová překvapivě k rezignaci šéfa zdravotního ústavu. Nejdřív sprcha a pak...

Senátorka a lékařka Alena Dernerová pro PL schvaluje rezignaci šéfa Státního zdravotního ústavu kvůli organizovanému „předbíhání“ při očkování, ale její další slova vnáší do kauzy jiný úhel pohledu. Mnozí by už skončili na hranici.

reklama

„Upřímně řečeno, já se vlastně divím panu řediteli, že k něčemu takovému vůbec došlo,“ přemítá pro ParlamentníListy.cz neuroložka a senátorka Alena Dernerová, která se prý vždy na podobné průšvihy snaží dívat prizmatem toho, jak by v kůži dotyčného konala ona. „Toto bych v životě neudělala,“ přemítá nad tím, že se Pavel Březovský odvážil upřednostnit v očkování svůj tým a rodinné příslušníky, za což teď obrazně řečeno vyklízí kancelář.

Psali jsme: Blatného bolavá tiskovka. S vakcínou se podvádí? Těžké chvíle u pultíku

„Myslím si, že on ale vidí, že udělal zásadní chybu. Ale stejně to nechápu: Jsou tu dané určité priority, které se musí dodržovat. Něco bylo stanoveno a dohody, které jsou určeny, se mají dodržet. Je to špatně,“ krčí rameny nad neuvážlivým krokem šéfa zdravotního ústavu.

Za tohle si ho cením...

Přesto pro PL zdůrazňuje, že právě teď si ho váží: „Na druhou stranu si velmi cením toho, že převzal osobní zodpovědnost a rezignoval! Protože když se podíváte na řadu jiných takzvaně kauz, tak většina dotyčných řekne: ‚No a co…‘, strčí hlavu do písku, pštros: ‚Přežijeme to, prostě neodstoupíme.‘ On – odstoupil, a to se v českých zemích nevídá často. Zjevně má lepší morální profil než ti, kteří se tváří, že nikdy nic neprovedli a za nic nemohou,“ poukazuje rázná politička.

Na otázku, zda tedy tento jediný přešlap je tak závažný, že přebije veškerou dosavadní práci člověka „bez škraloupů“, odpovídá: „Doba je taková… Slyšíme, že jsou tu určité výhrady k čemusi, zejména tedy k očkování, a proto by se to či ono mělo dodržovat. Ve středověku by ti lidé už skončili na hranici...“

(Kdo) je padouch?

To, že nyní vyvodil osobní zodpovědnost, je podle ní věc jedna, ale druhá věc je, že samozřejmě pokud za ním zůstala řada dobrých věcí, „nemůžeme ho odsoudit jako totálního padoucha“. Neměl by prý být dehonestován a jen kvůli této záležitosti brán tvrdě na pranýř.

Psali jsme: Esemeska od Babiše: Očkujte co nejrychleji. Ředitel ústavu to udělal a teď vyklízí kancelář

Případ také může působit jinak poté, co Březovský potvrdil, že byl pod tlakem, neboť mu premiér poslal SMS, ať okamžitě začne očkovat. Státní zdravotní ústav 13. ledna na svých webových stránkách uvedl, že se „v současné době pokouší maximálně reflektovat požadavek vlády na neprodlené zahájení očkování“ a že postupuje „v souladu s očkovací strategií, v rámci které jsou orgány ochrany veřejného zdraví, ke kterým se SZÚ řadí, upřednostňovány“.

„To se SMS zprávou jsem ani netušila. V kontextu toho … být na jeho místě, asi bych začala obvolávat nějaké domovy důchodců nebo bych se dotazovala, kde je akutně vakcína zapotřebí, ale vyhnula bych se upřednostnění svých příbuzných,“ reaguje lékařka na konfrontaci s popoháněním ze strany Andreje Babiše, k němuž se sám premiér nevyjadřoval.

Politické tytyty?

„Nevím, zda odstoupení byl nápad z jeho hlavy nebo k tomu došlo po dohodě, že by to bylo v dané situaci vhodné… Natolik do těchto zákulisních témat nevidím. Ale vnímám to nyní tak, že prostě odstoupil a zachoval si čistý štít,“ odpovídá senátorka na dotaz, zda se jí situace nyní nejeví jako politické „tytyty“, aby lidé viděli opět nějakého obětního beránka.

Psali jsme: Schůzka Prymuly a Faltýnka: Majitel restaurace promluvil

A jde vlastně vůbec o postih, když i po odstoupení z funkce může dosavadnímu šéfovi zůstat v dané instituci pracovní místo, možná i právo na odstupné a podobně? „Bonifikace, která s vedoucím místem souvisí, je daná zákonem, a to asi nezměníme. Kolik lidí už dostalo ‚zlaté padáky‘,“ poznamenává na závěr senátorka Alena Dernerová.

Pavla Březovského jmenoval do funkce ředitele Státního zdravotního ústavu, k 1. říjnu 2018, někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Rozhodl tak na základě doporučení odborné výběrové komise v rámci otevřeného výběrového řízení. V covidové době byl Březovský i směrem k médiím komunikativní: ParlamentníListy.cz například informoval o zkušenostech z vlastního průběhu koronavirové nemoci včetně kanadského žertíku, který se mu stal s údajnou SMS zprávou od hygienické stanice.

Psali jsme: Šéf zdravotního ústavu se nakazil koronou a na vlastní kůži zjistil, jak systém funguje. Zde jsou jeho zážitky

MUDr. Pavel Březovský přišel do zdravotnického ústavu z ORL kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole. V letech 2012 až 2014 byl ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V letech 2006 až 2014 působil jako ředitel Koordinačního střediska transplantací. Předtím šest let pracoval na ministerstvu zdravotnictví jako ředitel odboru zdravotní péče. Od roku 1996 do roku 2000 byl náměstkem pro léčebně preventivní činnosti ve FN Motol. Vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventem programu MBA (Master of Business Administration) na Vysoké škole ekonomické v Praze a International Health Programme na Univerzitě v Cambridge.

Státní zdravotní ústav zajišťuje činnost 53 Národních referenčních laboratoří (dále NRL) a pracovišť, kde dochází k manipulaci s pacientskými vzorky, které mohou obsahovat infekční agens; NRL zajišťují také dezinfekci prostor a pomůcek, které se používají ve zdravotnických zařízeních. Dále SZÚ metodicky vede veškeré terénní laboratoře a rovněž se podílí na kontrole kvality terénních laboratoří vyšetřujících covidové vzorky. SZÚ se také mj. zabývá řešením složitých klinických situací, které se týkají nejen aktuální koronavirové epidemie, stejně jako například problematikou odpadového hospodářství zdravotnických zařízení i s ohledem na současnou situaci. (Zdroj: szu.cz)

Psali jsme: Na jižní Moravě se lidé nad 80 let dostanou na očkování ve středu MPO dnes zveřejní detaily programu COVID gastro pro uzavřené provozy Očkování? Prymula překvapil. Jde o svobodu Šéf praktických lékařů: Mám informace, že nás hejtmani k očkování nepustí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.