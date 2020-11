Šepty šepty za Zemanem. Národ se baví Babišem, ale ono je to ještě jinak

K rozpočtu, jehož schodek bude zřejmě astronomický, se včera v poslanecké sněmovně vyjadřoval prezident Miloš Zeman. Jeho plán, jak schodek srazit, je zrušit daňové výjimky. Když domluvil, mikrofony zachytily, co si o jeho návrzích myslí Andrej Babiš. „Má pravdu, ale to je nereálný,“ vyjádřil se předseda vlády. Není ale zdaleka první premiér, který si na mikrofon u pultíku nedal pozor...

reklama

Poslanecká sněmovna už nějakou dobu řeší rozpočet na příští rok. Své polínko do ohně si včera přiložil i prezident Miloš Zeman s projevem k poslancům. Konstatoval výjimečnost současné situace, označil diskuzi o superhrubé mzdě za přehnanou a hloupou a vyjádřil preferenci pro investice místo podpory zvyšování spotřeby. Také si kopl do „nešťastníka Špidly“, narozdíl od něho řekl, že zdroje nejsou. Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 5901 lidí

Jako další nápad zmínil rušení nejrůznějších daňových výjimek. „Spočítali jsme s paní Schillerovou, že zrušení daňových výjimek by přineslo do ekonomiky 380 miliard korun,“ připomněl své setkání s ministryní financí. „Užitkem pohromy, kterou je bezesporu pandemie, je to, že bychom mohli najít odvahu ke krokům, ke kterým bychom v konjunkturálních časech nenašli odvahu, chuť a možná ani potřebu,“ vyzval pak prezident poslance.

Právě rušení daňových výjimek by podle něj mělo být tímto užitkem pohromy. Vládnímu hnutí ANO k tomu připomněl, že právě rušení daňových výjimek má i ve svém volebním programu. „Kdo neplatí daně, za toho ty daně musí zaplatit někdo jiný. Daně by měli platit všichni, a žádné extrabuřty,“ pokračoval káravě prezident. A pokračoval vysvětlením, proč bychom se neměli bát do daňových výjimek říznout: „Za každou výjimkou je nějaká lobbistická, nechci říct mafiánská skupina“. Dle Zemana by se zrušením výjimek ušetřilo státnímu rozpočtu 250 miliard korun. „A pokud by na mě byl spáchán atentát, tak ať ten prapor rušení daňových výjimek za mě zvedne někdo jiný,“ vyzval na konec prezident.

Psali jsme: To mě rozčílilo. Nešťastník Špidla. Zeman šlehal ve sněmovně

Kamery však po projevu prezidenta běžely dále, a také mikrofony, jak se relativně nedávno přesvědčila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Tentokrát zachytily krátký rozhovor premiéra Andreje Babiše a ministryně financí Schillerové, ve kterém oba říkají, co si o prezidentových slovech myslí.

Babiš nejdřív se smíchem říká: „Akorát že to je [neslyšitelné].“ Na což Schillerová namítá, že Zeman má pravdu. „Má pravdu, ale to je nereálný,“ vyjádřil se předseda vlády.

Fotogalerie: - Dunaj, Odra, Labe- vládě zase hrabe

Že jsou mikrofony u pultíku zrádně vnímavé se před sedmi lety přesvědčil i premiér úřednické vlády Rusnok, když zachytily jeho konverzaci ohledně pohřbu Nelsona Mandely. „Ty vole, teď ještě zase zemřel Mandela,“ pravil Rusnok a celkem jasně vyjádřil nechuť kvůli této události cestovat až na jih Afriky: „Já jsem ve strachu, abych ještě nemusel jet tam.“ Zadoufal, že události se místo toho účastní prezident.

Svým způsobem se i tento rozhovor týkal prezidenta a státní kasy. „To je navíc dálka jako prase. To bych tam musel nějakou linkou,“ stěžoval si Rusnok, ale tehdejší ministr obrany Picek ho uklidňoval, že by letěl speciálem. „Kdo to zaplatí?“ ptal se Rusnok. „No, já to zaplatím,“ prohlásil Picek.

„Já doufám, že Miloš je nažhavenej, že chce někam jet a že pojede," doufal Rusnok a pokračoval: „Oni mu to určitě doktoři budou řikat, ať tam nejede." Ale Picek měl námitku, která je aktuální dodnes: „Můžeš mi říct, jak vyleze do těch schodů do toho letadla?“ Do debaty se pak vložil i ministr financí Jan Fischer. „To je úplná blbost, ještě tam bude nějakej průser,“ poukázal na prezidentovo zranění kolene. A Rusnok s obavami zakončil: „Tak asi nepoletí, tak je to v prdeli.“ Rusnok nakonec na pohřeb neletěl.

Psali jsme: Generál Šándor udeřil na BIS: To mě rozčiluje! Jde o Rusko a Čínu Eso Milionu chvilek: Miroslava Němcová. Toto se chystá. Už za pár dní Poslanci projednají zákon o dálkové výuce na školách Jaké budou Vánoce s covidem? Docent vysvětluje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.