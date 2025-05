Dominik Hašek a Pehe zděšeni hovorem Trumpa s Putinem. Volání do zbraně

Včera došlo k telefonátu mezi prezidenty Spojených států a Ruské federace. Donald Trump a Vladimir Putin spolu hovořili podle prohlášení něco přes dvě hodiny. Oba si hovor dle svých prohlášení pochvalovali.

Trump na své síti Truth Social uvedl, že Rusko a Ukrajina začnou okamžitě jednat o příměří a hlavně o ukončení války. „Podmínky pro to budou dohodnuty mezi těmito stranami, což je jediná možnost, protože znají detaily vyjednávání, které ostatní neznají,“ uvedl Trump, který si pochvaloval, v jakém duchu a náladě s Putinem konverzoval.

„Vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou začnou hned. O tom jsem informoval prezidenta Ukrajiny Zelenského, předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, francouzského prezidenta Macrona, italskou premiérku Giorgii Meloniovou, německého kancléře Merze a finského prezidenta Alexandra Stubba během telefonátu, který následoval ihned po mém hovoru s Putinem,“ uvedl Trump a ještě dodal, že zájem o hostění jednání má Vatikán.

Na tiskové konferenci ještě Trump řekl, že situace je hrozná a umírá „5000 mladých lidí týdně“. A že je ostuda, že k válce vůbec došlo.

Dle agentury TASS si hovor pochvaloval i Putin, podle něho byl produktivní a také velmi upřímný. Toho, že hovor byl konstruktivní, si váží. Putin dle svých slov poděkoval Trumpovi za to, že podporuje obnovu jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, které Ukrajina ukončila v roce 2022. Americký prezident dle Putina věří, že Rusko chce smírné řešení ukrajinské krize.

Obnovení kontaktu v Istanbulu je pak dle Putina důvodem věřit, že jsou na správné cestě. „Rusko je připraveno spolupracovat s Ukrajinou na memorandu, které se bude zabývat možnými podmínkami budoucí mírové dohody včetně vymezení řady klíčových pozic. Ty by se týkaly zásad řešení konfliktu, časového harmonogramu pro případný podpis mírové dohody a ustanovení o možném dočasném příměří, pokud bude dosaženo příslušných dohod,“ uvádí TASS Putinova slova. Ten si ale zároveň trvá na tom, že je třeba řešit důvody této krize.

Putin také Trumpovi pogratuloval k tomu, že se již pojedenácté stal dědečkem, a popřál novému vnukovi pevné dzraví.

Deník Financial Times ale tento hovor označuje za zradu Evropy a Ukrajinců. Kritizuje Trumpa, že na Putina vůbec netlačil, naopak že se stahuje z jednání a nechává Moskvu a Kyjev, aby se zařídily samy. Před tím už varoval prezident Zelenskyj, který prohlásil, že takové stažení se z jednání prospěje Putinovi. Hovor prý potvrdil nejhorší evropské obavy, že se Trump otáčí k Moskvě čelem a Kyjev prodal.

Bývalý velvyslanec USA na Ukrajině Steven Pifer se pro FT nechal slyšel, že hovor byl „výhra pro Putina“. Z Ukrajiny pak zní, že nejsou informováni o žádném memorandu, které zmínil Putin. Podle dalšího bývalého velvyslance na Ukrajině, Billa Taylora povedou Rusové jednání na nižších úrovních, budou si vyměňovat dokumenty, ale v mezičase budou bojovat. „Jak dlouho bude Trump snášet toto zdržování?“ ptá se. Další expert pak varoval, že Trumpův hlavní cíl je obnovení vztahů s Ruskem a tomu podřazuje vše ostatní včetně snahy o mír.

V Česku hovor vyvolal pobouření, například u bývalého hokejového brankáře Dominika Haška. „Nevíme, jestli to americký prezident dělá dobrovolně nebo na něj Rusko něco má. Ale stoprocentně víme, že s každým prohlášením podporuje Trump největšího zločince 21. století, Putina,“ uvedl Hašek a v druhém příspěvku ještě dodal, že nikdo Putinovi a „imperialistickému Rusku“ tak nepomohl, jako Donald Trump.

Hašek není v českých kruzích nespokojený sám. „Nejhorší na tom je, že on opravdu nedokáže jakoukoli událost, vztah, motivaci, chápat jinak, než přes byznys a peníze. Nejspíš si vážně myslí, že když Rusku nabídne možnost obchodu a ekonomického růstu, přestane válčit a vrhne se do podnikání. Ta ignorance je nekonečná,“ vyjádřil se k Trumpově hovoru bývalý ministr Ivan Pilip.

„Trump po rozhovoru s Putinem oznámil, že Rusko a Ukrajina začnou okamžitě jednat o příměří. Putin pak upřesnil, že Rusko sice chce jednat, ale musí se jednat o příčinách konfliktu, což jsou – v překladu – ruské imperiální požadavky. Žádný posun. Rusové si Trumpa mažou na chleba,“ stěžuje si komentátor Jiří Pehe.

Objevily se také hlasy, že by Evropa měla jednat sebevědoměji. „Tak už otevřme oči a probuďme se – máme tu 2 psychopaty. Vystupme společně před veřejnost a pojmenujme to, co se stalo. Jednoduše a věcně, aby to všichni pochopili. Amerika hraje s Ruskem proti Ukrajině a Evropě. Takto to nyní je. Evropa se musí rozhodnout, jestli chce dál hrát,“ vyzývá Matěj Řičica.

„Když už konečně EU pochopí, že je na to sama? Trump je z Putinem,“ rozčiloval se Jiří Dlouhý.

„Evropští lídři musejí jen prolomit mentální bariéru, aby byli těmi skutečnými lídry a dělat všechno pro porážku Putinova Ruska. Prostě sebrat odvahu a prásknout do toho! Co dělá ruský asset Trump je nyní vedlejší,“ tvrdí Pavel Štern.

