Další kolaps ve Španělsku. Tentokrát spadly telefony

Země na Pyrenejském poloostrově se v úterý brzy ráno ponořila do chaosu poté, co gigantický výpadek mobilní sítě způsobil ztrátu signálu. Španělé nemohli volat, přijímat textové zprávy ani používat mobilní data. Odepřen jim byl také přístup k tísňovým číslům. Výpadek mobilní sítě ponechal miliony lidí bez telefonního spojení i přístupu k internetu. Stalo se tak pouhé čtyři týdny poté, co země zažila rozsáhlý výpadek proudu.

Na vině je zřejmě aktualizace sítě společnosti Telefónica

Závada postihla všechny mobilní sítě. S technickými problémy se potýkají společnosti Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil a O2. Výpadek začal kolem druhé hodiny ranní, po páté se situace ještě zhoršila. S problémy se potýkala většina země, výpadky ohlásila všechna velká města včetně Madridu, Malagy, Barcelony, Valencie, Murcie, Sevilly a Bilbaa.

Lidé po celé zemi hlásí výpadky signálu a problémy s internetem. Celoevropské tísňové číslo 112 se v některých částech Španělska stalo nedostupným. Valencijská vláda zřídila alternativní číslo tísňové linky ke službě 112. V Aragonu aktivovali hned tři náhradní čísla. Některé společnosti byly zcela odpojeny od svých systémů a nemohly načíst software ani připojit počítače. Výpadek zřejmě vzešel ze závady v systému společnosti Telefónica, která je provozovatelem většiny mobilních sítí ve Španělsku.

Tato nadnárodní společnost je druhou největší společností ve Španělsku a provozuje telekomunikační operace v 18 zemích, což z ní činí jednoho z největších telefonních operátorů a poskytovatelů mobilních sítí na světě. Telekomunikační gigant údajně spustil aktualizaci sítě, která neproběhla podle plánu a nakonec způsobila celostátní výpadek, jenž zasáhl miliony obyvatel.

„Provedli jsme modernizaci sítě, která ovlivnila pevné komunikační služby některých společností. Pracujeme na řešení tohoto problému a některé z postižených služeb již byly obnoveny, například tísňové linky 112, které byly nyní znovu zprovozněny,“ uvedl mluvčí společnosti Telefónica.

Některé služby byly později dopoledne postupně obnoveny. Ministerstvo pro digitální transformaci dále uvedlo, že situaci monitoruje a shání další podrobnosti.

Před měsícem energetický kolaps

Je to už druhé velké selhání infrastruktury ve Španělsku za necelý měsíc. V pondělí 28. dubna došlo k celostátnímu výpadku proudu. Španělsko a části Portugalska zůstaly téměř deset hodin bez elektřiny, což vážně ovlivnilo dopravní systémy, platební terminály a infrastrukturu veřejné bezpečnosti. Ačkoli se zpočátku objevovaly teorie o kybernetických útocích, úřady je později vyloučily. K výpadku proudu došlo v době, kdy se španělský energetický mix silně opíral o obnovitelné zdroje, přičemž solární a větrná energie těsně před krachem tvořily více než 60 procent výroby elektřiny.

Španělský premiér Pedro Sánchez i provozovatel národní rozvodné sítě Red Eléctrica de España (REE) však důrazně popřeli, že by za výpadek mohly obnovitelné zdroje energie. Prezidentka REE Beatriz Corredorová uvedla, že současné technologie obnovitelných zdrojů energie jsou stabilní a vybavené systémy zajišťujícími bezpečný konvenční provoz. S postupným obnovením dodávky elektřiny vyvolal incident debatu o odolnosti infrastruktury zelené energie.

