Veleba: Přidejte, pane Fialo. A toto si přečtěte

Máme za sebou květnové události, z nichž nejsilnější je výročí ukončení 2. světové války. Ta u nás skončila 9. května osvobozením Prahy, která povstala, vojsky maršála Koněva. Ve 2. světové válce padlo 26 milionů Rusů. To je historický fakt a těžko domýšlet, zda by malé Slovensko, nyní tak často medializované, vůbec existovalo, kdyby fašistické Německo, vedené šílencem Adolfem Hitlerem, válku vyhrálo. Stejně tak i další východní země. A tak mně v těchto souvislostech nepřipadá nic mimořádného, když se slovenský premiér Robert Fico zúčastní oslav a vzpomínkových akcí pořádaných v Moskvě při příležitosti osmdesátého výročí porážky Adolfa Hitlera a ukončení 2. světové války, respektive Dne vítězství. Mimořádné jsou spíše zběsilé a zlostné reakce politiků EU, přičemž ti čeští vynikají natolik, že se snaží přepsat dějiny a pletou si pojmy, když osvobození zaměňují za okupaci a podobně a krmí média svým výkladem dějin – Němcová, politička ODS a senátorka.



Ale proč to píši. Neumím si představit, jak by můj táta, tvrdý sedlák a prostý venkovan, reagoval na názory, články dnešních politiků a s nimi různých rádoby novinářů, které se objevují právě v těchto květnových dnech. Konkrétně mám na mysli takového pana docenta Petra Pitharta a jeho černobílé názory vyjádřené v obsáhlém článku deníku Právo Starost o Slovensko, který vyšel před třemi dny a ve kterém slovenskému premiérovi Robertu Ficovi činí, že byl v Moskvě na Den vítězství. Respektive umím, ale nebylo by to pro pana Pitharta a mnoho dalších nijak příjemné. A pozor, otec nebyl komunista, nebyl ani jejich fanda. Vyznával jiné hodnoty, ty které mu dal život. Měl rád svou zemi, kterou Masaryk vytáhl ze spárů Habsburků a velmi si vážil všech, kteří vyhnali z naší země okupanty, tedy Němce. Právě toto byly jeho dvě základní hodnoty bez ohledu na to, jakou politiku vyznával ten, kdo je k nám přinesl. To zkrátka bral jako historická fakta té které doby naší země, na nichž nelze nic měnit, natož je přenášet jako břemeno jeho dalšího života do dnešních vztahů.



Na závěr mého dnešního Pohledu selským rozumem si vypůjčím velmi trefná slova profesora Glenna Diesena a bývalého zpravodajského analytika, autora několika odborných publikací, plukovníka Jacquese Bauda, oba z neutrálního Švýcarska, a sice z jejich článku k válce na Ukrajině Evropa nemá ani cíle. Jsou velmi tvrdá a v perexu to zhodnotili takto: „Vidíme, že rolí Západu v tom nebylo najít řešení konfliktu, ale bojovat proti Rusku. A přesně toho jsme dnes svědky. Ve skutečnosti jsme dnes svědky toho, že neexistuje žádné řešení konfliktu, jediné je podle Evropy Rusko porazit. Dokud spolu Evropa s Ruskem nezačnou mluvit, jsme v patové situaci.“ A já k tomu dodávám – tož, pane premiére Fialo, nejste v patové situaci vy? Mluvit totiž rozumně neumíte.



Jan Veleba



exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

