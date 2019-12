Sergeje Lavrova pověsí! Pavel Novotný opět šokuje: V noci vzniklo VIDEO, které v Rusku vyvolá bouři

Pavel Novotný měl opět možnost dráždit a provokovat ruské reportéry, tentokrát z televize Zvezda. Celý průběh natáčení zveřejnil na Facebooku. Včetně svých příprav s rekvizitami a také, jak ruským reportérům ukazoval mačetu. I když se k tomu chystal, nakonec nedošlo na to, že by ukazoval fotku Putina na pozadí duhových barev. Ale prozradil, co udělá, až vyhraje válku s Ruskem. Prý pověsí Sergeje Lavrova a vrátí Krym Ukrajině. Také řekl, že se stydí za prezidenta Zemana.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný se opět zřejmě objeví v ruské televizi. Při svém minulém vystoupení nebyl podle svých slov připraven, dokonce ani nevěděl, v jakém pořadu bude. Ale ve druhém to chtěl napravit.{ Anketa Chcete, aby Mikuláš Minář vstoupil do politiky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 811 lidí

Okolo jedenácté v neděli večer Pavel Novotný sdílel na Facebooku tento příspěvek: „Jede mi do Řeporyjí nejhorší ruská mediální svoloč. TV Zvezda je státní televize ruského ministerstva obrany. Poslal jsem je do (doplňte, slíbil jsem panu předsedovi, že nebudu sprostý) s tím, že už mě to nebaví a jdu ráno na pár dnů do špitálu a nemám čas. Ale Marika, holka, co tu koordinuje ruské štáby pro Řeporyje, vypadala, že nebude-li rozhovor, zastřelí ji. Tak jsem řekl, fajn, vy lháři, dojeďte na 23:30 na můj generální štáb. Snad vezou jen otázky, a ne novičok!

A zeptal se: „Napadlo mě, chcete to živě? Alespoň by ti, které to zajímá, viděli, jak takové interview vypadá během natáčení a co z něho pak v Rusku zbude. Pověsil jsem na zeď za sebe opět příkaz Stalina k vyvraždění 22 tisíc zajatců v Katyni. Necpu se, jen nabízím, že dám live a budu vám kancelář snímat živě, jsou to šmejdi, je mi jedno, že je to naštve. Jo? Nebo už jsem s tím otravný?"

Diváci Pavla Novotného zřejmě chtěli vidět, co se stane, takže následovalo dvacetiminutové video příprav na příjezd reportérů TV Zvezda. Novotný kanál popsal jako „nejbrutálnější televizi v Rusku“, protože se jedná o televizi provozovanou ruským ministerstvem obrany. Jako rekvizity si starosta přichystal Stalinův rozkaz k vyvraždění Katyně, hrnky s Jaroslavem Vodičkou a Zdeňkem Ondráčkem a knihu Stalinské čistky.

„Říkala mi dneska BBC, která tady byla na návštěvě, že novičokem se nemám trápit, teď prej frčí plutonium,“ reagoval Novotný na dotaz z publika. „Nabulíkuju jim, že pomník bude u starý školy, voni budou nadržený, to je ten pomník, ukaž nám ho,“ pokračoval starosta v monologu. A dodal: „To budete čumět, kde bude pomník a kdo ho bude dělat.“ A poprosil o původní znění věty ruského spisovatele Solženicyna: „Zdali všichni Češi pak pochopili, kteří Rusové zachránili jejich město,“ jež má být uvedena na pomníku jak v češtině, tak v ruštině.

Starosta pak uvažoval, že by si mohl na hlavu vzít tuto čepici, ale nakonec nápad zavrhl. Stejně jako návrh, že bude ve vysílání polonahý.

„Chápete, že s váma nemůžu mluvit, že jedeme na tajňačku,“ informoval diváky, že štáb Zvezdy nebude mít o natáčení ponětí. Což se ale nakonec nestalo. „My víme, že chtěli utéct na Západ, do prdele, ty vlasovci, kurva, že to dělali zištně, do hajzlu. Hele, ty blbečku, co mi tady píšeš, že vlasovci utíkali na Západ, víš ty, kreténe, že Kutlvašr (velitel Pražského povstání – pozn. red.) a náš odboj vyjednávali s Hlinkovejma gardama na Slovensku, aby nám přišli pomoct? Vlastně oddíly SS, ty blbe,“ oslovil Novotný někoho v komentářích a nedržel se příliš slibu, že už nebude sprostý.

Dodal, že pokud budou v televizi pokládat „lživé otázky“, jako například, že mění rozhodnutí Norimberského tribunálu, tak si vezme obrázek Putina v make-upu na pozadí vlajky LGBT. „Voni pak nemůžou v tý střižně vůbec nic,“ rýpl si starosta.

Pak už následovalo video s reportéry ze Zvezdy. Novotný se omluvil za svou úroveň angličtiny a učil reportéra vyslovit Ř z názvu Řeporyje. Ruští reportéři se ptali, zda je na radnici ochranka nebo někdo další z personálu. „Nikdo tu není, mám tu jednu zbraň, ale ne na vás,“ vytasil se Novotný s mačetou. Vysvětlil, že mu do kanceláře chodí cvoci, takže potřebuje něco na svou obranu, protože právě nemá ochranku.

Později reportéry informoval, že vše, co řekne a co řeknou oni, natáčí. Aby existoval záznam, který se pak dá porovnat s finální verzí z ruské televize. Následovala krátká diskuze o tom, kdo je paranoidní, a Novotný argumentoval, že kdyby byl opravdu paranoidní, tak by se s nimi nesetkal o samotě po půlnoci. A neodpustil si poznámku, že paranoidní musí být zejména ruští novináři. Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novotný se s Rusy bavil o tom, že není obdivovatelem Vlasova, ale zamlouvá se mu generálmajor ROA Sergej Kuzmič Buňačenko, který se v roce 1945 přidal na stranu Pražského povstání. Reportéři také nechtěli věřit, že Novotný celou věc nahrává a vysílá na Facebook. Dále se starosta velice nevybíravě vyjadřoval o úrovni ruské žurnalistiky a připomenul incident, kdy na kanálu Rossija 1 údajně probíhalo interview s novinářkou, která už byla mrtvá. O moderátorce, která mu kladla otázky posledně, mluvil jako o nacistce.

Načež začal vysvětlovat, co udělá, až vyhraje válku s Ruskem. Prý propustí všechny politické vězně, pověsí ministra zahraničí Lavrova, ještě neví, co udělá s Putinem, ale ze Zvezdy bude prý „normální demokratické médium“. A Krym vrátí Ukrajině. Novotný řekl, že se stydí za českého prezidenta, který jel na vojenskou přehlídku v Moskvě. „Kdyby tu byl prezident Havel, řekl by, že je to vyhlášení války a požádal by NATO, aby chránilo Ukrajinu,“ dodal. Zmínil, že se Ukrajincům, se kterými se potkává, omlouvá za českého prezidenta.

„Teprve teď se dozvídám, jaký byl o mě strach, když se vypnul telefon s přenosem. Mirka Součková se prý šla podívat k radnici a byla domluva, že nebude-li se jí to zdát, zavolají s Marianne Ehrenthalovou policii. Holky, dojímá mě to. Vždyť je to všechno jenom taková sranda... Nebo není, ale.. Musím to tak brát. Jste hodné a děkuju všem, co koukali a psali komentáře. Omlouvám se za svou angličtinu, člověk se státní zkouškou z AJ by měl mluvit lépe. No nic, zavírám krám a jdu si na pár dnů odpočinout. Budu na nemocenské určitě dva týdny, maršálskou hůl a kódy od jaderných zbraní přebírá pan místostarosta David Roznětinský... Tak to bylo z úřadu asi na čas poslední video. Ale stálo za to. Bože, já jim fakt ukázal svoji kudlu. Frajer jak se lekl.

Dobrou noc, lidi, a věnujte před spaním tichou vzpomínku všem zavražděným novinářům a odpůrcům režimu v Rusku,“ rozloučil se na Facebooku starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Fotogalerie: - Něco o Rusku

Psali jsme: Novotný je mrzák. Ale to mají všude. Žirinovskij, Juncker... Jaroslav Foldyna o skutečném významu pře o vlasovce Europarlament kritizoval překrucování historie ze strany Ruska. Čeští komunisté se zlobí Chválil mě Halík, volal Hřebejk! Pavel Novotný a dohra mejdanu s Ferim a schůzky s Kalouskem. A nové info o pomníku vlasovcům FOTO Odvázaná pařba za sněmovní ceny. Pavel Novotný, Feri a Piráti. A dnes dorazí Kalousek...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.