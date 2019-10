Servilní Zeman! Bartoš se u Moravce pustil do Hradu. A zahrozil Babišovi: „Kdo seje vítr...“

Vláda by ráda protlačila Sněmovnou daňový balíček, aby zvýšila příjmy státního rozpočtu pro příští rok. Opozice však zatím skrze obstrukce vládní snahy zmařila. Bartoš vysvětlil proč. Připomněl, že to není tak dávno, co ministryně financí Alena Schillerová označila Senát za „špínu“.

„Kdo seje vítr, sklízí bouři. Když v některých věcech vláda tu opozici válcuje, tak se nemůže divit, že ta opozice není k vládě servilní.,“ upozornil Bartoš s dovětkem, že Piráti usilovali např. o zvýšení daňové slevy za poplatníka, ale ministryně Schillerová odmítá o těchto návrzích jednat. Pak Piráti nemají důvod vycházet vládě vstříc.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rakušan dal Bartošovi za pravdu. Připravený daňový balíček je z jeho pohledu totálně špatně, takže počítá s tím, že ho Senát Sněmovně vrátí. Konstatoval navíc, že vládní strany, včetně komunistů, kteří se tváří jako opoziční, ale fakticky vládu drží u moci, přehlížejí velké množství návrhů zákonů opozice, ty pak leží ve Sněmovně rok i déle a opoziční strany už toho podle Rakušana mají dost. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 13061 lidí

Dolejš oponoval, že o vládním daňovém balíčku už se toho namluvilo dost a dost a rozpočet ho potřebuje, mají-li být dodrženy jeho parametry. „Ale pokud si to kolegové přejí, tak si to probereme ještě jednou,“ pravil Dolejš s tím, že v pátek dojde na mimořádnou schůzi Sněmovny k daňovému balíčku.

Připustil, že je připraven debatovat o rozumných návrzích. Za skutečně rozumný návrh považuje zdanění herního byznysu. V roce 2015 lidé dali do hazardu přes 150 miliard a tato částka rok od roku rostla až k 250 miliardám.

Dolejš by rád viděl např. zdanění herních automatů, a to o tři procenta. Bartoš oponoval, že tento návrh mnoho neřeší, protože patologičtí hráči dnes utopí tisíce korun v sázkách na mobilu. Jsou prý schopni utratit třeba i 100 tisíc korun z pohodlí svého domova.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté Bartoš s Rakušanem vyčetli, že daňový balíček se netýká jen daňového balíčku, ale nemálo, o tisíc korun, zdražuje prostý úkon zápisu do katastru. Tím vláda a komunisté, kteří ji podporují, fakticky škodí rodinám, ač by jim jako levicová menšinová vláda a levicová strana měli pomáhat. To podle Rakušana jen znovu a znovu potvrzuje, že celý daňový balíček je špatně.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bartoš se rozčiloval, že vláda sice má studie jak bojovat se suchem, ale podle předsedy Pirátů nepřináší reálné návrhy, u nichž by se dalo říct, že peníze jdou konkrétně na to a na to. Rakušan konstatoval, že do investic jde z rozpočtu jen 5 procent, zatímco v Německu je to 11 procent.

Na to, aby vláda mohla více investovat do inovací, musí mít konkrétní investiční plán, ale ten prý nemají. Vládě se prý kvůli tomu smějí i sami vládní úředníci. „Nebudu jmenovat, ale úředníci se smějí,“ pravil Bartoš. „Oni se nesmějí jen úředníci,“ přisadil si Rakušan. Jedním dechem však dodal, že to moc k smíchu vlastně není, protože předseda vlády Andrej Babiš už o investičním plánu mluvil mockrát, ale nikdy ho neukázal.

Fotogalerie: - Sobotka versus Moravec

Posledních pár slov věnovali pánové kybernetickým hrozbám. Podle Bartoše si stát musí svůj kybernetický prostor bránit, a to i proti Číně. Nepletl by prý do toho vztahy Pekingu s Prahou, protože na komunální úrovni by ty vztahy měly být apolitické. Praha však z čínského partnerství nic neměla a proto smlouvu vypověděla. Prezident Miloš Zeman podle Bartoše neměl důvod do jednání vstupovat, a přesto poslal dopis do Číny. „A ještě po lince, která je naprosto servilní,“ upozornil předseda Pirátů.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Lidový“ Petr Fiala si uřízl ostudu. Zveřejnil FOTO z domácích prací Poslance zaměstná návrh rozpočtu a sporné zvýšení části daní Zamindrákovaní idioti! Jan Hrušínský vzpomínal na socialismus Prezident Zeman vyznamená Klause či Kusturicu, Babiš již seznam podepsal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.