Ševčíkovi ekonomové směrem k Babišovi: Školy, sport, turistika. Tyto změny doporučujeme!

Vzhledem k pozitivnímu vývoji naprosté většiny pandemických ukazatelů akademici Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) pod vedením ekonomického experta Miroslava Ševčíka v dalším ze série doporučení navrhují, aby se již brzy začaly děti vracet do škol. Žáci prvního stupně ZŠ by se dle nich mohli ve školních lavicích octnout už po jedenáctém květnu. Uvolnění by rádi kromě oblasti školství viděli i u sportu či u zahraniční turistiky do koronavirem podobně zasažených zemí. Volají však po navrácení jednoho opatření týkajícího se dopravy.

reklama

Anketa Je Miloš Zeman a jeho okolí zodpovědný za smrt Jaroslava Kubery? Ano 3% Ne 95% Nevím 2% hlasovalo: 6849 lidí



Vzhledem k pozitivnímu vývoji naprosté většiny ukazatelů doporučují od 11. května uvolnit vyučování prvního stupně základních škol. „Vzhledem k tomu, že většina zdravotnických autorit tvrdí, že dětská populace je méně náchylná na nákazu koronaviru a že je schopna se s ním lépe vypořádat než jiné věkové skupiny, je žádoucí obnovit povinnou školní docházku s tím, že rizikovým jednotlivcům by docházka byla omlouvána tak jako v případě jiných nemocí. Sníží se tak náklady na ošetřovné, případně další sociální dávky. Umožní to urychlit návrat k plné ekonomické činnosti těm osobám, které by se jinak musely věnovat hlídání dětí,“ komentují.



Pro druhý stupeň základních škol a pro žáky středních škol by se pak podle ekonomů měly dveře školských zařízení otevřít po 18. květnu. Děti by se tak mohly navrátit k běžným výukovým metodám, na něž jsou zvyklé. Fotogalerie: - Ministr financí na VŠE

Po povolení poskytování restauračních a ubytovacích služeb, ke kterému má dojít nejpozději 25. května, by akademici chtěli od 8. června povolit i pořádání škol v přírodě.



Co se týče vysokoškolského vzdělávání, doporučují, aby bylo možné uspořádat zkouškové období na vysokých školách v původně plánovaných termínech tak, že běžné zkouškové období může začít od 18. 5. 2020. Posluchárny navrhují zaplňovat ze čtvrtiny či až z třiceti procent. „Toto kapacitní zatížení je podobné jako v již povolených činnostech v obchodních prostorách,“ podotýkají.



Tým též navrhuje, aby cesty do zahraničí pro běžný turistický ruch byly umožněny do zemí, které přijaly alespoň přibližně stejná protipandemická opatření, a ve kterých je srovnatelná či nižší úroveň rizika nákazy koronavirem. Fotogalerie: - Zeman na VŠE

Od 8. června by přivítali také sportovní akce s aktivní účastí do 100-150 osob průběžně po dobu trvání akce přímo na sportovišti, a do maximálního počtu 500 diváků na venkovních stadionech.



Závěrem však akademici upozorňují, že je potřeba jedno z omezení navrátit. Doporučují totiž prodloužit zrušení zpoplatnění parkovacích zón ve městech do 25. května. „V případě předčasného obnovení placených parkovacích zón může dojít v současné době k nežádoucímu zvýšení počtu cestujících v prostředcích městské hromadné dopravy,“ vysvětlují tento bod.

Parkovací zóny jsou opět zpoplatněny od úterý. Výjimkou jsou největší města Praha a Brno, které se rozhodly parkování v zónách dočasně nezpoplatňovat. Pražský primátor Zdeněk Hřib by zpoplatnění modrých zón chtěl obnovit až po 11. květnu. Psali jsme: Ševčík a jeho ekonomové mají plán pro Česko. Pozor na zelený plán z EU! padlo. Věty, nad kterými bude Babiš přemýšlet Vládo, obchody otevři naráz. Ale opatrně! Akademici pod vedením docenta Ševčíka vydali doporučení, jak pomoci ekonomice Méně pro neziskovky a „klimatickým šílencům“? Akademici vydali doporučení pro Babiše, jak čelit viru Studenti pomáhají seniorům. Fakulta z VŠE v Praze se zapojila do boje s koronavirem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.