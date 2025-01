Seznam Zprávy se omluvily. Ale po svém. Polčák to tak nechce nechat

Důvodem soudního sporu jsou texty na webu Seznam Zprávy, které se týkaly role Stanislava Polčáka při vyřizování náhrady škody pro obce, postižené vrbětickým výbuchem. Těm pomáhal jako advokát a jako odměnu za právní servis měl obdržet podíl na základě úspěchu ve věci, tzv. „success fee“. To v reálu obnášelo paušální odměnu ve výši 10 tisíc korun plus percentuální podíl z uhrazené škody. Pro čtyři obce se jednalo o podíl v rozsahu od 2,37 do 3 procent. Za to měl advokát poskytnout obcím i jejich občanům veškeré právní služby v souvislosti s vymáháním odškodnění.

Tyto smlouvy se staly terčem zájmu Seznam Zpráv, stejně jako Polčákova role při vzniku zákona, který toto odškodnění upravoval. V březnu 2022 vyšla na webu série textů, která se primárně zaměřovala na částky, které Polčák jako advokát za poskytnutí služby inkasoval.

Podle právníka a bývalého europoslance ale byly informace na webu prezentovány manipulativně a způsobem, jaký jej poškozoval.

„Dal jsem jim své obsáhlé vyjádření, za sebe i za advokátní kancelář, a poskytl potřebné dokumenty. Redaktoři si z toho ale účelově vybrali jen některé informace,“ říká Stanislav Polčák pro ParlamentníListy.cz. Na jeho argumenty, zejména vysvětlení, že plnění bylo mnohem širší, než novináři tvrdili, nebyl brán zřetel ani po vydání článků, když se snažil vše vyřešit smírně.

„Vůbec nebrali na zřetel, jak rozsáhlou právní pomoc jsem obcím a jejich občanům měl poskytovat, protože se jim to nehodilo do příběhu,“ dodává Polčák. Novináři podle něj vytvořili křiklavé heslo „provize za zákon“ a v sérii článků vše ladili tak, aby zveřejněné informace odpovídaly tomuto narativu.

Po neúspěšné snaze o uvedení informací na pravou míru se Stanislav Polčák rozhodl bránit soudně, a od webu požadoval zveřejnění omluvy ve znění:

Omluva: „Ve zpravodajství Seznam.cz vydávaném našim vydavatelstvím byly ve dnech 21. 3. 2022 až 25. 3. 2022 uveřejněné informace o tom, že JUDr. Stanislav Polčák, advokát, měl inkasovat za zastupování obcí z okolí tzv. vrbětického muničního skladu částku 47.000 Kč za 1 hodinu práce a měl žádat 7,75 mil. Kč jako celkovou odměnu za prosazení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice – Vrbětice. Tyto informace jsou nepravdivé a pravdu zkreslující, neboť JUDr. Stanislav Polčák, advokát, poskytoval právní službu obcím v okolí muničního skladu Vrbětice při uspokojení jejich nároků na náhradu škody v rámci smlouvy o poskytování právní služby se zálohou 10.000 Kč a se sjednáním podílové odměny ve výši 2,5 % z částky uspokojeného odškodnění. Právní služba poskytovaná dotčeným obcím zahrnovala jednak postup a uplatnění nároků na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů, dále právní pomoc občanům pro uspokojení nároků na odškodnění podle zákona a případnou administraci veřejných zakázek v souvislosti s užitím vypláceného odškodnění. Právní služba byla mimořádně rozsáhlá. V době sjednání smlouvy zahrnující odměnu za poskytnutou právní službu nikomu nebyla známa požadovaná výše odškodnění. Není pravdou, že by JUDr. Stanislav Polčák žádal klienty při sjednání právní služby o úhradu částky 7,75 mil. Kč a není pravdou, že by měl inkasovat za zastupování obcí částku 47.000 Kč za 1 hodinu práce. Omlouváme se JUDr. Stanislavu Polčákovi za uveřejnění těchto nepravdivých a pravdu zkreslujících informací. Uvádíme také, že při poskytování právní služby obcím v okolí muničního skladu Vrbětice se JUDr. Stanislav Polčák i podle výsledků šetření příslušných orgánů České advokátní komory a Evropského parlamentu nedopustil žádného pochybení.

Seznam zprávy, a.s.“

Nepravda není novinářská zkratka

Jeho žalobu na ochranu osobnostních práv projednával obvodní soud pro Prahu 5 a v říjnu roku 2023 dospěl k závěru, že Polčák na omluvu nemá nárok.

Městský soud ale poté argumenty soudu prvního stupně odmítl. „Odvolací soud obecně zdůrazňuje, že osoby veřejného zájmu, tím spíše pak významní veřejní činitelé, mezi něž se řadí také žalobce, jsou podle konstantní soudní praxe povinni snést ostřejší (přísnější) kritické soudy týkající se konkrétního svého jednání jakkoli souvisejícího s věcmi veřejného zájmu. To ovšem neznamená, že by byli povinni snést nepravdivé difamující informace nebo kritiku bez reálného základu,“ padlo v rozsudku.

Následně Městský soud rozebral jednotlivé vývody soudu obvodního. Mimo jiné došel k závěru, že výpočet Seznam Zpráv, který spočítal „hodinovou sazbu“ vydělením celkové částky počtem hodin za provedené právní úkony a výsledek prezentoval v titulku „Polčákova smlouva s obcemi: 47 tisíc za hodinu práce“, zpochybnil.

Podle odvolacího soudu je ale „značný rozdíl mezi účtováním za konkrétní, již provedené úkony, a potencionálně rozsáhlou práci, která má být též pokryta sjednanou odměnou. Žalobce měl jako advokát zastupovat všechny občany, kterým se odškodnění nedostalo a které by mu obce označily, a dále měl žalobce pomáhat obcím s vyřizováním veřejných zakázek placených poskytnutým odškodněním“.

Nešlo tedy podle soudu o přípustnou novinářskou zkratku, protože pravdivá nebyla ani podstata zveřejněné informace. „Nepravdivá informace objektivně způsobilá vyvolat újmu na žalobcových osobnostních právech, konkrétně zejména v oblasti profesní cti a dobré pověsti,“ uvedl dále odvolací soud.

Odmítl i argument, že Polčák jako europoslanec musí snést vyšší míru zájmu. V této kauze podle soudu vystupoval výhradně jako advokát.

Proto odvolací soud rozhodl, že se Seznam Zprávy musí Stanislavu Polčákovi omluvit. Formulaci omluvy, tak jak ji coby žalobce navrhl, ovšem trochu proškrtal.

Seznam Zprávy využily možnosti dovolání k Nejvyššímu soudu, jehož senát ale v listopadu 2024 rozsudek městského soudu potvrdil. Zvažoval přitom celý obsah článku, včetně stylistických nástrojů a grafické úpravy, které podle Nejvyššího soudu zásadně ovlivňují dojem, který články ve čtenáři vyvolají.

Umístění neprokázané informace o 47 tisících za hodinu práce do zvýrazněného titulku podle soudu vyvolává negativní konotace. Informace o takové částce bez znalosti kontextu může podle soudu na veřejnost působit jako nehoráznost. „Pokud by však byl v předmětných článcích stejný prostor a jazykové i grafické ztvárnění věnováno informacím, že žalobce převzal zastoupení obcí v roce 2021 za zálohu 10 000 Kč s tím, že na odměně se s nimi dohodne až v případě, že jim bude náhrada vyplacena, a že poté, co s jeho přispěním v roce 2021 obce náhradu získaly, se s ním dohodly, že za služby, které jako advokát již provedl a za mnohé další, které ještě pro ně i jejich jednotlivé občany vykoná, mu zaplatí 2,37 až 3 % z vyplacených náhrad, vyznění celé série článků by nebylo zdaleka tak pobuřující,“ dodal.

Omluva má být omluva

Podle Stanislava Polčáka je tento rozsudek významný i tím, že popisuje, co všechno může ovlivnit vyznění článku ve vztahu k osobám, kterých se dotýká. Tento názor Nejvyššího soudu může být autoritativním vodítkem i pro rozhodování soudů v dalších kauzách podobného typu.

Na základě tohoto rozsudku vydaly Seznam Zprávy 28.11. 2024 text, ve kterém byla obsažena i omluva Stanislavu Polčákovi. Podle právníka ale způsobem, který nenaplňuje výrok rozsudku. Proto se domáhá svého práva na zveřejnění své odpovědi podle tiskového zákona.

Samotný text byl převzatou agenturní zprávou České tiskové kanceláře, opatřenou titulkem: „Soud: Seznam Zprávy se musí omluvit advokátu Polčákovi za tvrzení o odměnách“. Do zprávy byl jako zvýrazněný infobox vložen nejen text soudem stanovené omluvy, ale také výrazně delší reakce webu. V ní Seznam Zprávy zdůrazňovaly, že v „podstatné části žaloby“ uspěly a v té zbylé s výrokem soudu nesouhlasí.

S tím ale Stanislav Polčák není spokojen. „Ještě to analyzujeme, ale podle mého právního názoru omluvu nezveřejnili, jak měli,“ říká k tomu Polčák pro ParlamentníListy.cz.

V textu bylo i vyjádření redakce, které se soudem polemizovalo, což podle něj smysl omluvy zcela znehodnocuje.

Jako příklad dává omluvu, které se domohl Jiří Pospíšil na Deníku N, kde skutečně byl soudem určený text obsahem zvláštního článku.

„Omluva má být omluva,“ vysvětluje Polčák další kroky, které se vůči webu chystá podniknout.

