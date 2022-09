Sháněl práci, nemohl ji najít. A teď?! Fridrichová ničila Marka Bendu

Předseda Poslaneckého klubu ODS Marek Benda se dostal do hledáčku reportérky Nory Fridrichové. Žurnalistku rozezlil Bendův postoj k podmínkám insolvencí a jeho výroky, že dlužníci častokrát nasekali své dluhy tím, že „utráceli za blbosti“. „Opakuje nepravdivá klišé,“ odmítla to ve svém pořadu 168 hodin na ČT. Další kritika na Bendu přišla na sociálních sítích, kde Fridrichová hovořila o tom, jak se politický matador v roce 2002 nedostal do Sněmovny. „Jeho stranický kolega mi tehdy vyprávěl, že exposlanec nemohl sehnat práci…“ začala líčit.

„Na sedm set tisíc lidí má u nás alespoň jednu exekuci a jejich počet roste. Cestu z dluhu nabízí insolvence. Na jejím konci je dlužník bez nich, jenže naše pravidla insolvence patří k nejpřísnějším v Evropě a většina lidí nemá šanci se do ní dostat,“ uvedla Fridrichová s tím, že ve Sněmovně je na zmírnění „přísných pravidel shoda“.



„Proti stojí jediný předseda klubu ODS Marek Benda. Přestože pro hovoří jasná data, nejdéle sloužící poslanec Benda opakuje nepravdivá klišé – například, že dlužníci: ‚Utráceli za blbosti‘,“ zaznělo k 53letému politikovi, který byl v České národní radě již od února 1990 a jeho poslanecké působení už dohromady čítá přes třicet let.

V pořadu poté zazněl příběh muže, jenž čelí třem exekucím a popisuje, že by neměl v případě procesu oddlužení dostatečné peníze na chod domácnosti, jelikož má jako kuchař na chod domácnosti necelých 19 tisíc a jeho manželka pečuje o syna s cystickou fibrózou a žádný příjem tak negeneruje. Muži, jenž dluhy popisuje jako „chyby z mládí“, se tak má kvůli nižším srážkám „vyplácet“ zůstávat v exekuci, jelikož pak není na konci měsíce úplně „v minusu“.



Následují odborníci na dluhovou problematiku a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl popisuje, že je shoda na zmírnění podmínek napříč politickým spektrem „s jednou malou výjimkou“. „To je Marek Benda. Neřekl bych celá ODS. Spíše je to o osobě Marka Bendy, který v tuto chvíli ten proces zdržuje,“ pravil.



Naráží se tak přímo na Bendovy výroky ze Sněmovny. „Každý z těch dlužníků si něco půjčil a každý z těch dlužníků nesplatil. Za starých časů platívalo pravidlo: Když jste nezaplatil, platím dvojnásobek nebo dokonce čtyřnásobek,“ řekl poslanec ve Sněmovně v listopadu 2020.



Nyní si přímo na dotaz redaktora České televize za svým názorem stál. Podmínky insolvencí dle něj mají zůstat takové, aby „nešly zneužívat“. „Jedna věc je člověk, který není schopen platit. Druhá věc jsou lidé, kteří do té doby měli velké podnikání a teď se tváří, že jsou na minimální mzdě,“ vysvětlil svůj postoj.

Hábl však na to v reportáži namítal, že jde o „jednotky případů“ a lidí, kteří si užívají okázalý život i přes své zadlužení, je tak malé procento, že jimi argumentovat prý „postrádá jakýkoli smysl“.



„Netvařme se, že v exekucích a insolvencích jsou převážně lidé, kteří na to neměli. Jsou to převážně lidé, kteří si nesmyslně napůjčovali na nejrůznější blbosti,“ říká však Benda.



Dluhový expert Člověka v tísni Daniel Hůle na to v pořadu říká, že jde o „klišé“ a „předsudek“. Tvrdí, že ve většině případů jsou v exekucích lidé s případy „tisícikorunových exekucí, ze kterých je dvacet tisíc“.

A proč má být názor Marka Bendy natolik důležitý? V pořadu padne, že má „obrovský vliv“ na Ministerstvu spravedlnosti, kde se insolvenční novela připravuje. Analytik Věnek Bonuš z uskupení Rekonstrukce státu míní, že „zadání“, jak má legislativa vypadat, nepřichází od ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), nýbrž právě od Bendy.



Reportáž Václava Cvrhoňka a Davida Sebíně tak končí tvrzením: „Sečteno a podtrženo, jednu z nejklíčovějších reforem, která může pomoci jak dlužníkům, tak těm, kteří jim své peníze půjčili, má v rukou Marek Benda, jehož názor na věc je ale postaven spíš na dojmech než na tvrdých datech.“

To nejhorší, ale na Bendu čekalo na sociálních sítích moderátorky 168 hodin Fridrichové. „Poslanci ODS Marku Bendovi se nelíbí návrh na zmírnění podmínek pro insolvence. A lidem v exekuci vzkazuje, utráceli jste za blbosti! To mi připomnělo, jak se Marek Benda v roce 2002 nedostal do Sněmovny, ve které seděl nepřetržitě už od roku 1990,“ vzpomenula a na Bendu vytáhla velmi nepříjemná slova, jež se měla údajně doslechnout od jednoho z jeho stranických kolegů.

Poslanci ODS Marku Bendovi se nelíbí návrh na zmírnění podmínek pro insolvence. A lidem v exekuci vzkazuje, utráceli jste za blbosti!

To mi připomnělo, jak se Marek Benda v roce 2002 nedostal do Sněmovny, ve které seděl nepřetržitě už od roku 1990. pic.twitter.com/K3QFvItcxn — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) September 18, 2022

„Jeho stranický kolega mi tehdy vyprávěl, že exposlanec nemohl sehnat práci a ‚zachránil ho až Vladimír Mlynář, který si ho vzal na Ministerstvo informatiky‘. Naštěstí to dobře dopadlo, Marek Benda skočil zpátky do Sněmovny v roce 2004 jako náhradník a od té doby je zase tam. Minulý týden vzkazoval lidem, že si měli včas zafixovat energie, teď kárá ty, co se dostali do exekucí,“ vypálila ostře Fridrichová do českého nejdéle sloužícího poslance.

Minulý týden vzkazoval lidem, že si měli včas zafixovat energie, teď kárá ty, co se dostali do exekucí.

Na chudý lid musí být přísnost!

Ve 21.35! — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) September 18, 2022

