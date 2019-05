Shodí ČSSD vládu? I o tom se mluví. A je tu plán, jak partaj zachránit

„Voliči jasně řekli, že kosmetické změny na tváři sociální demokracie nestačí. Naše strana se musí od základu proměnit. Ujel nám vlak, který nedoženeme, pokud budeme dělat stále ty samé chyby,“ uvedl v tiskovém prohlášení šéf pražské ČSSD Pavlík. „Škodí nám nedostatek odhodlání k radikální politické akci, nečitelná a špatně prezentovaná politika, nedostatečná práce s členskou základnou, absence touhy vítězit i zcela zbytečné trafiky pro vysloužilé politiky,“ doplnil.

„Chyby musíme hledat u nás, a to od témat, personálií až po chuť zvítězit. Je třeba, abychom byli uvěřitelní jako sociální demokraté, aby nás lidé přestali vnímat jako doplňkový hlas hnutí ANO Andreje Babiše,“ řekl ČTK Onderka. Předpokládá, že ČSSD zadá analýzu, kteří voliči ČSSD podpořili, a kteří ne, a co byla největší chyba kampaně. „Ale to neznamená, že budeme čekat na analýzu a nebudeme nic dělat,“ dodal. Podle něj je třeba pokračovat v definování témat, na nichž se ČSSD bude profilovat.

Za debaklem vidí souhru několika okolností v čele s „predátorstvím“ Babišova hnutí ANO. „On (bývalé voliče ČSSD) oslovuje tvrději, razantněji. Má na to lepší komunikační prostředky, finanční prostředky. Druhý moment ale je, že ČSSD byla poměrně dlouhou dobu poměrně nesrozumitelná, témata se překrývala, nedokázali jsme je úplně našim voličům vysvětlit,“ uvedl.

Pavlík kritizoval i působení ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a neschopnost strany ho rychle odvolat. Podle něj straně může pomoci nová generace politiků. Nadějemi ČSSD podle něj jsou místopředseda Michal Šmarda či další místopředseda a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Hejtman Pardubického kraje a bývalý místopředseda ČSSD chce založit regionální politické hnutí, které by sestavilo kandidátku z členů ČSSD i místních politických uskupení. Hnutí by podle něj mohlo s ČSSD vytvořit koalici třeba pro krajské volby. „Pravici se podobný postup už dvakrát osvědčil v případě Čtyřkoalice a nyní Spojených sil,“ řekl Hospodářským novinám (HN). Podle deníku se k hnutí možná přidají i sociální demokraté z dalších krajů. „Může to být cesta k úspěchu, několik takových projektů uspělo v komunálních volbách,“ řekl HN Hamáček.

Poslanec a bývalý místopředseda strany Foldyna ČTK řekl, že se z ČSSD stala nezajímavá a nenáviděná strana, pohybující se výsledkem v evropských volbách na hranici klinické smrti. Odchod Hamáčka by ale podle něj nebyl řešením, protože ČSSD nemá jiného lídra. „Problém Jana Hamáčka je v tom, že se stále dívá do zpětných zrcátek a má příliš svázané ruce,“ uvedl.

Poslankyně Kateřina Valachová označila výsledek voleb za poslední varování od voličů. ČSSD podle ní musí znovu pracovat na získání důvěry. „Volební výsledky ukázaly, že návrat voličů nebude snadný. Hlas socdem musí být ve vládě a v Parlamentu silnější a musíme více naslouchat občanům,“ uvedla na twitteru.

ČSSD v evropských volbách propadla, neobhájila žádné ze čtyř křesel v Evropském parlamentu. Hamáček po nedělním zveřejnění výsledků řekl, že strana nedokázala voliče zaujmout správným tématem a že její restart musí být silnější a jasnější. Rezignovat se Hamáček, který byl do čela strany zvolen letos v březnu, nechystá. Vedení strany se chce soustředit na krajské volby, které se uskuteční příští rok na podzim.