Šichtařová varovala před dopady Green Dealu. Vládní poradce Křeček se posmíval

Do roku 2050 bychom se podle plánů Green Dealu měli obejít bez fosilních paliv. Je možné vůbec dohlédnout do roku 2050 a je to reálné?

Šichtařová: „Dohlédnout do roku 2050 můžeme a už dnes víme, že to reálné není a že se bez fosilních paliv neobejdeme, minimálně ne na takové životní úrovni, jakou tady máme dneska. A účetní už spočítala, že to bude vyžadovat nějaký bilion eur, což znamená v podstatě pět unijních rozpočtů ročně vynaloženo pouze na Green Deal. Současně my víme, že Green Deal povede k drastickému zchudnutí evropského obyvatelstva, dneska už se veřejně počítá s tím, že zhruba 25 % lidí by mohlo propadnout do něčeho, čemu se říká dopravní a energetická chudoba. A tohleto zchudnutí povede k tomu, že unijní rozpočet bude ochuzen o příjmy. Tedy gigantickým způsobem řádově vzrostou výdaje ze státního rozpočtu a z rozpočtu EU – a současně se výrazně sníží příjmy. To znamená, že to bude neufinancovatelné, to se nemůže technicky podařit. Pokud někdo dneska tvrdí, že to ufinancovat lze, tak buď má špatné úmysly, nebo o Green Dealu v podstatě nic neví. A teď se jenom hraje o to, jestli my tomuto šílenství zabráníme ještě předtím, než se v podstatě spustilo, protože to, co tady dneska máme, je začátek, úplný začátek Green Dealu, to ještě téměř nic není – nebo jestli se to zastaví teprve až za chodu, v důsledku toho, že se to zhroutí vlastní vahou, protože všichni zchudneme natolik, že zjistíme, že to nejsme schopni dál uskutečňovat. Nic mezi tím v podstatě není,“ řekla svůj názor Šichtařová.

Křeček: „V prvé řadě je potřeba říct, jaká je česká podoba Green Dealu. A ta je jednoznačná. Jedná se o dostavbu jaderných elektráren. Včera byla vybrána historicky největší zakázka v dějinách České republiky na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, ty zajistí čistou bezemisní energii pro další generace, je to projekt, který bude trvat velice dlouhou dobu, měl by být dokončován až někde kolem roku 2036. Co se týče toho prvního bloku, pak přijde druhý blok – a bude se jednat ještě o opci na další dva bloky v Temelíně. Takže to je samozřejmě projekt, který je na dlouhou dobu, a musíme tedy plánovat až do toho roku 2050 tak, abychom věděli, jakým zdrojům bude docházet životnost, protože třeba ty staré bloky v Dukovanech tam nebudou napořád. Jejich životnost jednou skončí a musíme se připravit na to, že tyto staré bloky nahradíme postupně. Stejně tak se postupně přestávají vyplácet uhelné elektrárny, takže budou vypadávat z našeho energetického mixu a my musíme být připraveni na to, jak tyto zdroje nahradit, abychom zajistili bezpečnou, dostupnou a samozřejmě stabilní dodávku energií pro české obyvatelstvo,“ poznamenal Křeček.

Následně se vyjádřil ještě k dalším výrokům Šichtařové. „Paní ekonomka je známá alarmistka a její předpovědi jsou podobně přesné jako předpovědi rozbitých hodin. Ty taky dvakrát denně ukazují správný čas, ale jinak se celou dobu mýlí. A tady je to velice podobné. Ta strategie, o které se tady hovořilo, má 800 stran. A podle toho, co říká paní Šichtařová, tak si nejsem jistý, jestli to četla. A důležité je říci, že to bylo z vlády staženo, že se to bude důkladně analyzovat a je tady jasný závazek, že se nepřijme nic nad rámec toho, co je naprosto nezbytné a co vyplývá z našich závazků z členství v EU. Takže my nepřijmeme nic navíc a budeme důsledně dbát na to, aby dopady na českou veřejnost, české obyvatelstvo, byly minimální,“ dodal Křeček.

A na to Šichtařová: „Nebudu reagovat na to, že jsem konzistentní ve svých postojích. Protože, ano, jsem konzistentní a jsem velmi hrdá na to, že se splnilo všechno to, co jsem předpokládala a o čem jsem mluvila – totiž že se propadneme do ideologických problémů a do naprosto zásadních rozvratů naší ekonomiky, a přesně tam už jsme. Pan kolega bohužel je králem propagandy, protože to, co tady říkal například o jaderné energii, vůbec není pravda. Víte, ve skutečnosti my energetickou koncepci nemáme. A energetická koncepce měla být jeden z těch zákonů, který měla vláda schválit, ale ona ho odložila. Odložila ho proto, protože se lekla svých vlastních kroků,“ upozornila Šichtařová.

A dodala, že vláda během předsednictví EU ještě více přitlačila na pilu a utužila to, co se od Green Dealu očekávalo. „Když média začala psát o tom, že česká verze bude náročná a povede nás do chudoby, vláda se lekla,“ řekla Šichtařová.

„Trápí mě, že dochází k systematickému strašení od neinformovaných lidí, kteří nečetli celý dokument. Nevědí, co v něm skutečně stojí, a cucají si z prstu naprosté nesmysly, matou tím veřejnost a vyvolávají zbytečně paniku,“ reagoval na slova Šichtařové Křeček.