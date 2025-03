Šídlo: Financování českých médií z USA nebylo klíčové

V podcastu Čestmíra Strakatého se sešli ředitel vydavatelství Echo Dalibor Balšínek a komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. Řeč byla o českých médiích i o vlivu Donalda Trumpa na svět. Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8478 lidí

Podle Dalibora Balšínka jsme svědky radikální změny médií oproti 90. letům. „V 90. letech se na Nova zprávy dívalo 3,5 milionu lidí denně, dnes je to sotva milion. Společnost je rozdrobená, lidé nesdílejí stejné informační zdroje, což ztěžuje shodu na základních tématech,“ řekl Balšínek a dodal, že posledními „společnými rituály“ jsou StarDance nebo fotbal, což je podle něj málo pro zdravou veřejnou debatu. „Odpadne široká podpora určitému typu médií a bude se to dál měnit. Nevidím ty vyhlídky moc pozitivně,“ dodal.

Jindřich Šídlo naopak změny pozitivně vidí. „Scéna je demokratičtější než před patnácti lety. Technologie snížily bariéry – dnes může kdokoli tvořit obsah bez závislosti na velkých vydavatelstvích,“ pochvaloval si nynější trendy v médiích Šídlo. Připomněl, že krize tradičních médií (podle něj např. prodej Mafry Andreji Babišovi) vytvořila prostor pro nové projekty, jako je Echo nebo Seznam Zprávy. Zároveň však přiznává: „Moje dcera studuje média, ale ví, že se jimi živit nebude – je to nejistý byznys. Nevidí svoji budoucnost v médiích, mimo jiné asi s odkazem na to, že se dívá na svého otce, který je ve svých dvaapadesáti nejistý, co bude za pět let. Je to nejistá doba, ale vlastně když si na to budeme stěžovat, tak je to jako stěžovat si, že nám stroje berou práci,“ popsal Šídlo.

Jedná se pak vedle kvantity i o vyšší kvalitu? „Demokratizace neznamená automaticky lepší kvalitu, ale otevírá trh novým hlasům. Například váš úspěch (obrací se na Čestmíra Strakatého, pozn. red.) by bez sociálních sítí nebyl možný.“ S tím Balšínek neměl problém. „Ano, ale 99 % tvůrců neuspěje. A ti, co uspějí, často jen přispívají k dalšímu tříštění názorů,“ upřesnil Balšínek.

Balšínek se pozastavil nad tím, že Trumpův nástup změní roli médií. „Spojené státy přestanou podporovat média jako CNN nebo BBC. Už teď je ohrožené Rádio Svobodná Evropa. Tady v Evropě šly peníze i na neziskovky, které ovlivňovaly veřejný prostor,“ řekl. Ale setkal se s otázkou Strakatého, že se nejedná o konspirace. „Bylo publikováno, kolik peněz šlo z USAID do Reuters nebo BBC. Neříkám, že česká média žila z těchto peněz, ale změna paradigmatu je reálná,“ nesouhlasil Balšínek s moderátorem.

Podle Jindřicha Šídla je to ale jinak. Nevadí, co Trump dělá, ale jak to dělá. „Novináři Trumpa kritizují, protože jim vadí jeho styl, ne proto, že by přišli o finance. V Česku navíc přímé financování médií z USA nebylo klíčové,“ poznamenal Šídlo.

S tím ovšem Balšínek nesouhlasil. Poukázal na zelenou a gender agendu. „Ale celý ESG systém (zelené projekty, genderové kvóty) byl nastavený podle amerického vzoru. Teď se to změní,“ predikoval šéf Echa.

Ovšem Šídlo s Balšínkovou definicí nesouhlasil. Přirovnal Trumpa ke „zlobivému dítěti, které si vybrali spolužáci, aby šikanovalo učitele“.

Tam ovšem Balšínek vyjádřil silný nesouhlas se Šídlovým označením Trumpa jako vrchního šikanátora. „Trump je reakcí na selhání establishmentu. Média ho démonizují, ale jeho politika má logiku – například tlak na reformu NATO,“ snažil se Balšínek přesvědčit svého oponenta.

Balšínek si poté posvítil na roli médií za covidu. Obvinil média z nekritického přejímání vládní propagandy během covidu. „Teorie o úniku viru z wuchanské laboratoře byla označována za dezinformaci. Dnes se ukazuje, že to byla legitimní hypotéza. Média selhala v kladení nepříjemných otázek,“ ukázal na selhání médií Balšínek a myšlenku rozvinul i na Ukrajinu. „Psalo se, že Putin umírá na rakovinu a Rusko je na kolenou. To byly lži. Média ztrácejí důvěru, protože opakují narativy, aniž je prověřují.“

Jindřich Šídlo ovšem poukázal na to, že i v redakcích se šířil strach. „Během covidu jsme měli strach o rodiče. To nebyla běžná situace. U Ukrajiny zase platí, že ve válce se šíří dezinformace – ale základní fakta Rusko = agresor zůstávají.“

Ale Balšínek zcela odmítl tezi, že média má ovládat strach. „Strach není omluva. Média mají být hlídači moci, ne její amplion,“ zkonstatoval.