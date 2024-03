Šídlo, Witowská a další. Jak jim pak bude někdo věřit? Otázka z překvapivého směru

reklama

Publicista Ondřej Neumann připomněl, že bývaly časy, kdy novináři informovali o různých akcích, demonstracích, happeninzích, a tak podobně jako nestranní pozorovatelé. Ale v případě vystupování k válce na Ukrajině je to jinak.

„V souvislosti s druhým výročím útoku ruských vojsk hned čtyři známí novináři moderovali veřejné akce na podporu Ukrajiny. V sobotu na Staroměstském náměstí moderovali ‚velké shromáždění‘ na podporu Ukrajiny s názvem Společně za Ukrajinu Marie Bastlová, která dělá rozhovory pro Seznam Zprávy a novinář Michael Rozsypal, který mimo jiné externě moderuje i pro veřejnoprávní Český rozhlas. Koncertem pro všechny slušný lidi pořádaný na podporu Ukrajiny Nadačním fondem pro Ukrajinu, který provozuje sbírku Dárek pro Putina, pak prováděli Světlana Witowská a Jindřich Šídlo. Prvá dělá rozhovory pro Aktuálně.cz, druhý komentuje pro Seznam Zprávy,“ napsal Neumann.

Novinář kroutil hlavou nad tím, že to řadě lidí nevadí. Snad kromě Apoleny Rychlíkové, levicové publicistky, která psala pro A2larm.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% SOCDEM 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 94% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 18578 lidí

Další novinářka Světlana Witowská se s Rychlíkovou pustila do křížku.

„Díky Dar Putinovi za to, co dělá pro Ukrajinu. Koncertem jsme děkovali všem, kdo pomáhají napadené zemi. Kdo přišel a koupil si tričko nebo zahrál bez nároku na honorář, přispěl na lékárničky, které na frontě zachraňují životy, Apoleno Rychlíková. Kritizovat umí každý, něco dělat jen někdo,“ poznamenala Witowská.

Jenže tím to neskončilo. Rychlíková okamžitě přešla do protiútoku.

„Včera jsem na IG napsala tuhle jemnou kritiku toho, jak na mě působil koncert pro Ukrajinu. Zmiňuju tam pro mě problematický aspekt – dělání superstar z politiků, kteří jsou jinak problematičtí. Člověka zamrzí, že to ani novinářka, která by měla mít kritické myšlení, nepochopí. Dnes jsem tedy za prorusskou štěnici, nebo co všechno, řeší se, kde jsem byla já a proč ne na tom koncertě. A co vůbec dělám pro Ukrajinu, když jen ‚kritizuju‘ a ‚plivu‘. Ale z reakcí na IG je mi celkem jasné, kolik lidí některé momenty toho koncertu vnímalo úplně stejně. Když se mi něco nelíbí, neznamená to, že jsem na druhé straně. Možná to jen vidím jinak, ne tak černobíle. Vždycky mě překvapí, kolik lidí pak hned přepne do modu Václav Klaus a mají tendenci: 1. hned začít manipulovat, 2. si vybájit věci, které nikdo neříká ani si nemyslí,“ poznamenala Rychlíková.

Po chvíli přidala P. S. a naznačila, že Witowská zareagovala hystericky.

„P. S. Mít takové ujímání z toho, že si dovolím něco drobného zkritizovat, je pro mě znakem hysterie. Naskočit pak na to, že je OK mě označovat za nějakou ruskou kolaborantku, znakem nevraživosti. V tématu války na Ukrajině se fakt nebudu obhajovat :D to je absurdní i na českej TW.“

Ale Neumann nezůstal jen u dvojice novinářek. Zmínil i komentátora serveru Seznam Zprávy Jindřicha Šídla. Neumann připomínal, že v roce 2014 Jindřich Šídlo odcházel z akce namířené proti tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi. O 10 let později jinou akci moderoval.

Neumann vedle toho upozorňoval i na to, že část pomoci mířící na Ukrajinu se stane obětí korupčního jednání. „Jak poté budou moci čtyři zmiňovaní novináři (ale i mnozí další) věrohodně hrát jakoukoliv roli ‚hlídacích psů‘ při pokrývání těchto dějů?“ zeptal se.

Členka rady ČTK Angelika Bazalová upozornila, že Češi, Moravané a Slezané s podobně velmi aktivními novináři naloží po svém.

Psali jsme: Hradní Kolář přišel do ČT: „Putin blafuje. Za nás vzkazuje Macron.“ Ale pak otočil Ajaj, rozkol na Západě. Scholz propálil, že vojáci NATO už na Ukrajině jsou Chcete tričko, které měla na sobě Jana Černochová? Nebude to zadarmo Senátor Vystrčil: Všechny nás zajímá osud Ukrajiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.