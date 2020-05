Šikana? Afghánistán kolabuje, Česko stíhá důchodce. Toho zavřel už Husák

Otázka, kam až zasahuje svoboda slova, se řeší poměrně často. 71letý důchodce to zřejmě bude muset zjistit u soudu, když schvaloval útok na české vojáky v Afghánistánu, jak uvádějí Novinky.cz. Ovšem podle sociologa Petra Hampla jde o zneužití práva. „Policisté a prokurátoři zneužili své postavení, promrhali státní prostředky a vystavili občana neoprávněné šikaně. Oni by měli být stíháni,“ tvrdí Hampl, byť s výroky důchodce nesouhlasí.

Jak informovaly Novinky.cz, pražské Vrchní státní zastupitelství podalo žalobu na 71letého důchodce za to, že na sociálních médiích schvaloval útok na české vojáky, které v roce 2018 zabil sebevražedný atentátník v Afghánistánu. Přítomnost českých vojáků prý označil za podíl na zločinecké agresi proti afghánskému lidu a sebevražedný atentát za spravedlivý trest, za což mu údajně hrozí až 15 let vězení. Že by byl vinný, plzeňský důchodce popírá. Argumentuje svobodou slova a sebevražedného atentátníka, který je podle něho „národním hrdinou" Afghánistánu, přirovnává k Janu Palachovi, který se také postavil na odpor proti okupaci. O podporu terorismu se podle něho nejedná. „Pokud bych jej skutečně podporoval, musel bych ho tvořit a zúčastnit se toho," říká.

Zmíněný důchodce měl potíže už za minulého režimu. Poprvé se prý dostal za mříže v roce 1977, kdy se bez povolení pokusil vycestovat do tehdejšího západního Německa, po propuštění z výkonu trestu nemohl sehnat práci odpovídající jeho vysokoškolské kvalifikaci a skončil jako topič. Napsal dopis prezidentu republiky Gustávu Husákovi, v němž apeloval, aby mohl vykonávat práci odpovídající jeho vzdělání (inženýr kybernetik), a připomínal, že lidská práva a socialistický systém patří k sobě. Za tento dopis byl dotyčný zatčen a dva roky znovu vězněn. Také kritizoval angažmá Sovětského svazu v Afghánistánu. Nicméně podle státního zástupce se důchodce provinil schvalováním vraždy.

Plzeňského schvalovače se zastal sociolog Petr Hampl, byť s ním nesouhlasí. Hampl připomenul, že názor na afghánské angažmá NATO už se změnil: „Všichni už otevřeně přiznávají, že koloniální vpád do Afghánistánu byl jeden obrovský průšvih. Výsledkem jsou desetitisíce mrtvých a snížení bezpečnosti v Evropě. Pozitivního to nepřineslo absolutně nic. Tedy kromě vyšších výdělků výrobců zbraní a obchodníků s drogami. A zlepšení životní situace pár zkorumpovaných politiků. Ale už se to snad chýlí ke konci.“

Právě proto je podle Hampla stíhání důchodce absurdní a jde o zneužití práva. „Jde o to, že člověk dělá něco, co sice odpovídá slovní formulaci obsažené v zákoně, ale je naprosto zjevné, že jde o něco jiného, než co bylo zákonem zamýšleno. Paragraf schvalování trestného činu, na jehož základě je důchodce obviněn, ten znamená, že když třeba dojde k vraždě, je zakázáno tu vraždu veřejně chválit, protože by to mohlo podnítit další vraždy. Ale když český důchodce schvaluje, že afghánští povstalci zabili české příslušníky okupačních jednotek, je to něco úplně jiného. Nikdo si přece nemůže myslet, že Tálibán zvýší aktivitu na základě vyjádření českého důchodce. Fakticky jde o potlačení politického názoru. Paragraf byl zneužit. Exemplární příklad zneužití práva.“

„I když soud nakonec našeho důchodce osvobodí, zůstane faktem, že policisté a prokurátoři zneužili své postavení, promrhali státní prostředky a vystavili občana neoprávněné šikaně. Oni by měli být stíháni,“ tvrdí Petr Hampl a dodává, že s výroky důchodce nesouhlasí. „Vždy budu sympatizovat s českými vojáky a vždy budu podporovat zabíjení džihádistů. I když jde o nesmyslnou misi, která musí být co nejrychleji ukončena. Ale to, že někdo nesouhlasí s Hamplem, to nesmí být předmětem trestního stíhání,“ říká.

