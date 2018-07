Šikana! Tomáš Klus účtoval se Zemanem a Klausem. Ale narazil na odpor

„Dvacet let od doby, kdy byl spáchán první atentát na českou demokracii. Oba atentátníky pak národ ztrestal prezidentskou funkcí. Je to tak neuvěřitelné, až je to pravda. Pořád mi není jasné, jak je možné, že těmhle mamonistům ještě pořád někdo věří, že to myslej dobře i s někým jiným než se sebou. ZAJÍMEJME SE, AŤ NEŽIJEM V ZAJETÍ,“ připomíná národu jeho „temné období“ Klus a doplňuje ho několika hashtagy.

Pod sdělením se strhla živá diskuze, ve které si Klus také neodpustil vyjevit své názory. Zbyněk Sova napsal Tomáši Klusovi: „Všechny země EU jsou nesvobodné. Nemohou učinit svá svobodná rozhodnutí, ale musí se řídit tím, co ‚přijde z Bruselu‘. Respektovat všechny směrnice a pro jejich uvedení do praxe vytvořit ty nejlepší podmínky, a to i tehdy, když se k jednotlivým ‚nápadům‘ pánů z Bruselu vyjádří většina obyvatel dané země odmítavě. Tohle je svoboda?! Copak tohle není v rozporu s LZPS? Tohle jsme chtěli? Další totalitu?“

Klus mu na to odpovídá: „To není problém EU, ale voličů, co nevolej a jenom brblaj Unie tohle Unie tamto, ale aby si došlápli na příčinu své nespokojenosti, laxnost, díky které nás tam reprezentují politici druhé, až třetí jakosti (což je při současné politické garnituře prakticky trafikantské dno), to ne. Je to samá šikana, přitom se z toho tady stavěj takový pěkný hnízda.“

A Martina Petříka by zajímalo: „Kdo tam nekrade? Kradl Sobotka, kradl Bém, kradl Klaus, kradl Gross, kradl Topolánek, krade Babiš. Je nějaká vláda od začátku ČR, kde nevznikaly pochybné zakázky? Tunel Blanka, Sazka aréna, OPEN CARD, Čapí hnízdo, OKD, Cermat, LESY ČR, Armáda ČR. U nás se krade a dávají pochybné zakázky jak na běžícím páse. Ano, to je naše krásná Česká republika. Hold mafiánský systém. A z toho už se dá sakra blbě dostat, kdo ví jestli nějak.“

Ale podle Kluse je politika naším zrcadlem a za stav, v jakém je, si můžeme sami. „Ale to MY jim to umožňujeme. Vnímáme politiku jako stoku, a tak přitahuje lidi, kteří se neštítí koupat se v ní. Říkáme, jak nás ta stoka otravuje a unavuje, a přitom do ní posíláme své peníze a přijímáme její pravidla. Je načase si uvědomit, že politika je naším zrcadlem, a začít se chovat tak, abychom se nemuseli nad svým obrazem ošívat. Znamená to přijmout zodpovědnost, být aktivní, zajímat se a nerezignovat,“ apeluje na své spoluobčany písničkář Klus.

