Síkela měl při nákupu inkasovat ještě 20 miliard. Češi zaplatí, varuje Noveský

Strategická investice, nebo ekonomická blamáž? Nákup sítě tuzemských plynovodů Net4Gas, který v České republice provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních a sto předávacích stanic, se v těchto dnech stal terčem ostré kritiky. Podle zveřejněné výroční zprávy Net4Gas loni prodělal 1,7 miliardy korun. Předloni přitom společnost ještě byla v zisku přes 6,2 miliardy. Navíc do nedávné aukce, kam se měli hlásit zájemci o přepravu plynu přes Česko na roky 2025 a 2026, se nikdo nepřihlásil. Nákup Net4Gas označil koncem loňského září ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za strategickou investici. Sílí volání po tom, aby byla celá transakce, při níž byl ministr Síkela v obřím konfliktu zájmů, důkladně prošetřena.

V širších souvislostech nahlíží na nákup zadluženého plynovodu Ivan Noveský, bývalý první místopředseda Energetického regulačního úřadu. „Net4Gas jako zbytek původního Tranzitního plynovodu, který od roku 1972 zajišťoval bezpečný a trvalý tranzit ruského zemního plynu do Rakouska, Západního a Východního Německa, bezesporu patří do kritické infrastruktury, tzn. musí být v majetku České republiky, stejně jako distribuční soustavy elektřiny a plynu. Bez vlastnictví těchto kritických infrastruktur není stát schopen zajistit energetickou bezpečnost,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Ivan Noveský.

Původní vlastníci měli státu ještě přihodit 20 miliard

Proto podle něj na otázku, zda koupit zpět vytunelovanou firmu s obřím dluhem 30 miliard korun, zní odpověď: určitě ano. „Problém je ovšem v ceně, před téměř dvěma lety jsem na tuto otázku odpovídal stejně, tzn. určitě koupit, ale dodával jsem, že cena by měla být mínus 20 miliard korun. Jinými slovy, že český stát by měl k Net4Gas dostat od původních vlastníků Allianz a Borealis k zadlužené společnosti Net4Gas navíc 20 miliard korun, protože dalších 10 miliard korun bude muset český stát, tzn. daňoví poplatníci, vyplatit věřitelům,“ vysvětluje předseda Institutu pro energetiku Ivan Noveský.

Skutečností totiž je, že Tranzitní plynovod vydělával, ještě jako monopolní tranzitér 80 miliard metrů krychlových ruského plynu ročně z Východu na Západ, tj. do roku 1999, kdy se zprovoznil plynovod Jamal do Polska, opravdu neskutečné veliké peníze. „Tyto peníze a dostatek zemního plynu, umožnily Československu přejít z lokálních neekologických městských výroben jedovatého svítiplynu na plynofikaci laciným zemním plynem, a tím realizovat zásadní ekologizaci naší republiky v letech 1972 až 1998,“ připomíná odborník na energetiku.

V polovině 90. let platily domácnosti 3 Kč za m3

V souvislosti s tranzitem plynu byly v České republice i na Slovensku vybudovány podzemní zásobníky plynu, které jistily energetickou bezpečnost i v období velké zimní spotřeby. „Ziskovost a bezpečnost Tranzitního plynovodu zůstala i po rozdělení Československa v roce 1993, kdy se rozdělil na českou a slovenskou část. Česká část vydělávala stále tolik peněz, že ještě v roce 1996 byla průměrná celková koncová cena pro české domácnosti 3 koruny za m3 (pro srovnání dnešní koncová cena pro domácnosti se pohybuje ve výši 27 až 28 korun za m3) a plynofikace malých měst a obcí stále pokračovala,“ upozorňuje Ivan Noveský.

Je ovšem třeba uvést, že po prodeji celého plynárenství v roce 2001 německému koncernu RWE, včetně výhodného kontraktu na laciný ruský plyn, se situace zhoršila nařízením Evropské unie tzv. unbundlingem, tj. rozdělením plynárenské soustavy na části. Z Tranzitního plynovodu se v České republice stal Net4Gas a na Slovensku Eustream.

Stát plynovody kupovat měl, ale za úplně jinou cenu

„Velkou ranou pro ekonomiku Net4Gas bylo zprovoznění podmořského tranzitního plynovodu Nord Stream I v roce 2011 mezi Ruskem a Německem, čímž Net4Gas ztratil své výsadní postavení a čeští spotřebitelé začali být zásobováni ruským zemním plynem přes Německo za úplně jiné ceny. To, spolu s tím, že po roce 2020 se začaly na nátlak Evropské unie masivně vypovídat dlouhodobé kontrakty na zemní plyn, bylo jedním z hlavních důvodů cenové krize energií, která se rozvinula v roce 2021, aby v roce 2022 doslova explodovala,“ říká pro ParlamentníListy.cz Ivan Noveský.

Otočením toku zemního plynu ztratil český Net4Gas svůj hlavní zdroj příjmů, přestože slovenský Eustream až dodnes profituje z tranzitu ruského zemního plynu z Ukrajiny do Rakouska. „Bohužel, předávací plynová stanice Lanžhot mezi Českou a Slovenskou republikou doslova zeje prázdnotou, a proto začal finanční úpadek Net4Gas. Takže moje jednoznačná odpověď při rozhodování o Net4Gas by zněla koupit, ale za úplně jiné peníze!“ zdůrazňuje bývalý první místopředseda Energetického regulačního úřadu

Po volbách v roce 2025 se dozvíme o nákupu víc

O Net4Gas měl zájem i Daniel Křetínský, respektive jeho holding EPH, ale jeho nabídku údajně Síkela přebil. „Stát jako správný hospodář měl Net4Gas nakoupit za cenu obdobnou, jakou nabízel privátní EPH Daniela Křetínského, a tedy nákup za dvojnásobnou cenu je jednoznačně podezřelý. Měly by se tomu proto věnovat příslušné vyšetřovací orgány. Těžko si ale představit, že by tak tyto orgány učinily nyní za Fialovy vlády, ale možná se po parlamentních volbách v roce 2025 dozvíme další důkaz o vlastizrádném počínání vlády Petra Fialy,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Jan Skalický, odborník na energetiku a bývalý šéf Ředitelství vodních cest, s tím, že stát kupoval fakticky předluženou firmu, která právě přišla o byznys v podobě tranzitu ruského plynu, za pět miliard korun a přebíral přitom dluh vůči bankám a držitelům dluhopisů ve výši 33 miliard korun.

„Pan Křetínský je nesmírně schopný a strategicky myslící investor. Proto asi nepředpokládá, že se budou realizovat fantasmagorie centrálního evropského vodíkovodu z Ukrajiny, které Net4Gas promítá do svého, nyní schvalovaného, Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR na roky 2024-2033. Troufám si tvrdit, že jeho pragmatické myšlení funguje stejně dobře, jako fungovalo při nákupu německých hnědouhelných dolů a elektráren od firmy Vattenfall, kterému se mnozí smáli. Obrovské zisky, které z této investice získal, všem vyrazily dech a smát se přestali. Lze tedy dovozovat, že chtěl spojit jím ovládaný slovenský Eustream s Net4Gas do původního celku, který po obnovení masivního objemu tranzitu z 80. let, tj. 80 miliard m3/rok, bude možná ještě ziskovější než německé doly a elektrárny,“ odhaduje Ivan Noveský.

Konečný spotřebitel vždy všechno zaplatí a nikdo jiný

Objednávky na tranzit plynu tedy nejsou a plynovody nemá co téct. Je však nutné nejen draze udržovat plynovou infrastrukturu Net4Gas, ale také platit úroky z 34 miliard dluhů. Platit se musí, a proto nejspíše vyšší platby připadnou na tuzemské domácnosti a firmy. „S jistotou se to do výše účtů promítne. Ty snahy již probíhaly, ještě když Net4Gas vlastnily Allianz a Borealis, a nyní, když Net4Gas vlastní český stát prostřednictvím 100procentně státní akciové společnosti ČEPS, jim bude ‚nezávislým‘ ERÚ bezpochyby vyhověno. Je potřeba si uvědomit, že v energetice platí dvojnásob pravidlo: Konečný spotřebitel vždycky všechno zaplatí a nikdo jiný,“ konstatuje Ivan Noveský.

„Výhodný“ nákup Net4Gas prosazený ministrem Síkelou bude mít na energetiku v Česku a na ceny za energie nemalý vliv. „To se zcela jistě projeví zejména v dalším deficitu státního rozpočtu, ale to ministrovi Síkelovi zjevně nevadí. Voliči již pochopili, že Fialova vláda neupřednostňuje zájmy občanů České republiky, ale že ‚vládne‘ v cizí prospěch. A to se oprávněně projevilo na rekordně minimální důvěře vládě, kterou dlouhodobě v nejrůznějších průzkumech pozorujeme,“ dodává Jan Skalický.