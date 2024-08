Síkela nakupoval, trubky jsou prázdné, my to zaplatíme. A šíří se obavy, co předvede v Bruselu

Nákup zadlužených plynovodů Net4Gas za osm miliard v loňském roce prosadil ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). Tehdy jej obhajoval jako strategickou investici v podobě kritické infrastruktury. Dříve trubky plynovodů přepravovaly ruský plyn do Německa, ale po ukončení kontraktů s Gazpromem však nejsou žádné objednávky na tranzit plynu a tedy těmito plynovody nemá co téct.

Platit se ale za údržbu zadlužených plynovodů musí dál. To se zřejmě promítne do vyšších plateb za plyn u českých domácnosti a firem. Tuto strategií už dříve ostře kritizovala řada subjektů, podle nichž to povede ke zdražení cen energií a paliv. Síkela i premiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že ohledně plynu se zdražovat nebude.

Společnost Net4Gas loni prodělala 1,7 miliardy korun. Předloni přitom skončila v zisku přes 6,2 miliardy korun. Provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic. Firmu loni v závěru roku koupil státní ČEPS s tím, že za zadluženou společnost má zaplatit „maximálně“ pět miliard korun, přičemž ale konečná suma bude záviset na hospodaření podniku a na „splnění nastavených ekonomických parametrů“, informoval server Echo24.cz.

Do nedávné aukce, kam se měli hlásit zájemci o přepravu plynu přes Česko na roky 2025 a 2026, se nikdo nepřihlásil. I když potrubím nic neteče, je nutné je udržovat. A vzhledem k tomu, že nejsou tržby a je nutné se vypořádat s dluhy, které stát při koupi Net4Gas neodepsal a převzal je, je pravděpodobné, že platit to budou spotřebitelé v cenách plynu.

Spotřebitelům by se mohly zvýšit poplatky za přepravu plynu, které jsou součástí regulované složky konečné ceny. O výši rozhoduje Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě energetického zákona. O změnách bude úřad informovat v listopadu.

Mimřádný průšvih. Kolosální přešlap... Naivita?

Premiér stínové vlády ANO Karel Havlíček, jenž v předchozí vládě Andreje Babiše vedl ministerstvo průmyslu, označil Síkelovo počínání za velký průšvih – splnilo se podle jeho slov to, před čím tak dlouho varoval. „Tohle je mimořádný průšvih. Všechna naše čísla bohužel potvrzena. Josef Síkela udělal kolosální přešlap, na který doplatí české domácnosti i firmy. A jeho hysterické reakce naznačují, že to nemusela být jen naivita...“ uvedl Havlíček.

Ministr Síkela se do Havlíčka, který před důsledky energetické politiky vlády dlouhodobě varoval, opíral těmito slovy: „Pan poslanec se snaží na tomto útoku přiživit tak moc, že mu nevadí se prokázat nejen svou naprostou neznalost fungování byznysu v regulovaném prostředí, ale neschopnost správně sečíst a odečíst pár čísel. Vzhledem k jeho servilní úchylce na miliardáře zneužívající svá média se opravdu není čemu divit,“ reagoval dříve Síkela na Havlíčkovu kritiku.

Bývalý ministr průmyslu a nyní místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO) loni v říjnu v televizi CNN Prima News například uvedl, že nákup společnosti Net4Gas je hazardem pro stát, protože ta firma je vysoce zadlužená a investice se v budoucnu nevrátí.

Na to reagoval v České televizi ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), že hodnota vlastního majetku společnosti Net4Gas dvojnásobně převyšuje částku, jakou stát maximálně zaplatí za celou firmu. Podle Síkely Net4Gas mimo jiné eviduje pohledávku kolem 70 miliard korun u ruské firmy Gazprom Export, kterou nyní bude vymáhat ČEPS.

Síkela loni tvrdil, že stát nakoupil Net4Gas levně, protože majetek firmy, podle něho, činí dvojnásobek toho, co zaplatíme: „Finanční situaci firmy Net4Gas jsme otevřeně uváděli již v době nákupu a očekávaná ztráta za rok 2023 byla součástí všech znaleckých posudků, které jsme si nechali udělat pro rozhodování o investici. Připomínám, že šlo o renomované mezinárodní subjekty – londýnská Citi a společnost EY. Znalci jasně prokázali, že hodnota firmy je o několik miliard vyšší, než cena, za kterou jsme ji kupovali. Hlavním důvodem finanční ztráty je nedodržení smluvních závazků ze strany jejího klienta z Ruska. Tyto pohledávky společnost aktivně vymáhá prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Společnost Net4Gas disponuje peněžními prostředky blížícími se 9 miliardám korun. Plní své závazky a letos v lednu ratingová společnost Fitch Ratings zvýšila její hodnocení,“ tvrdil ministr Síkela.

Letos na jaře se nechal Síkela slyšet, že za miliardové ztráty přepravce plynu NET4GAS může Rusko, a to nedodržením smluvních závazků ze strany ruského Gazpromu. Síkela zdůrazňoval, že „vládě šlo o strategii“. Ztráta v hospodaření podniku NET4GAS, který byl loni koupen státem, byla podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely očekávaná.

Karel Havlíček ale míní, že nákup ztrátové firmy byl předražený. „Zaplatil jste přehnaně moc a jediný, kdo na tom vydělal, jsou vaši kamarádi v bankách. A odnesou to domácnosti a firmy,“ vzkázal opoziční politik Síkelovi.

Ministr průmyslu Jozef Síkela naráží na kritiku o to víc, že ho chce vláda ČR jako eurokomisaře v Bruselu a usilovat chce o co nejsilnější ekonomické portfolio.

Síkela eurokomisařem, nebo lobbistou?

To zneklidňuje Matěje Stropnického, někdejšího předsedu Strany zelených: „Síkela eurokomisařem, nebo lobbistou? Ve skutečné demokratické diskusi by jako kandidát vypadl už při kvalifikaci a vůbec by nepostoupil do skupiny: neprokázal totiž nijak, že ví, co je, a umí, a hlavně chce hájit veřejný zájem, lidi. Jenomže mediální debata o výběru českého eurokomisaře se jako obvykle zcela minula podstatou a zdrcla se na tři otázky,“ píše na adresu ministra Síkely.

A dodává: „Hnutí STAN se sice tváří, že je spolkem sympatických starostů ani napravo ani nalevo, ale když jde o byznys, ví dobře, kam patří. Oba jeho původní nominanti, Danuše Nerudová i Jozef Síkela, jsou tvářemi téhož zájmu. Vždyť Síkela byl před nástupem na ministerstvo průmyslu dvacet let bankéřem skupiny Erste, kam spadá i Česká spořitelna.

Vždyť to byl ministr Síkela, kdo nepřipravil a neprosadil včas zastropování cen energií v době přicházející energetické drahoty po ruské invazi na Ukrajinu. Když ho vláda konečně schválila, byl strop vysoko, stejně vytáhl lidem z peněženek desetitisíce korun a místo toho, aby byl stanoven na úkor energetických gigantů a snížil jejich spekulativní zisk, vláda koncernům zbytek ceny dotovala – samozřejmě z peněz daňových poplatníků. Takže koncerny o nic nepřišly a lidé stejně zaplatili plnou cenu: část složenkami a zbytek na daních. To nebyla neschopnost, to byl Síkelův program! Vždyť to byl Síkela, kdo ‚zpackal‘ výkup akcií menšinářů ČEZu. V tomto kontextu vůbec nepochybuji o tom, že to byl Síkela, kdo vedle ministra financí Stanjury nejvíc přispěl ke zmaření zavedení tzv. windfall tax čili daně z nadměrných zisků energetických společností již za rok 2022,“ sdělil Stropnický.

„Pan Síkela nepatří k mluvícím hlavám vlády. Dobře ví, že byznys jedná efektivněji ve skrytu. Neprovolává ideologické fráze, nehlásá proroctví o prosperitě – je to sekáč, který se nezakecá. Přejme si proto pro pana Síkelu co nejslabší komisariát. Třeba s typickou bruselskou fantazií zvlášť k tomu ustanovené ministerstvo pro předpovídání počasí. Nenechme se zaslepit nacionalismem fráze, že jde o to získat ‚pro Česko‘ silné portfolio. Síkela tam totiž nebude za nás, za Česko, a ani za jakýkoli evropský veřejný zájem, ale za banky, za energetické koncerny a za velký byznys včetně nadnárodního. Vládní výbor kapitalistů, jak říkal Marx, vyslal ze svého středu jednoho z nich. A myslím, že bohužel vyslal schopného. Neschopný byl v prosazování zájmů lidí a jejich peněženek. Za byznys koncernů se umí brát skvěle,“ zakončil Matěj Stropnický svůj komentář.

