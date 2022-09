Síkela od Moravce vzkazoval prezidentovi na Primu: Mám vynikající kvalifikaci pro energetiku. Všichni velcí hráči byli mými klienty

reklama

S výsledky letošních obecních a senátních volby se objevují úvahy o rekonstrukci vlády, přispívá k nim i prezident Miloš Zeman. Síkela odmítl, že by mohlo být reálné jeho vyhození z vlády. „To vůbec ne. Naopak. Já cítím, že mám ve vládě velkou podporu. Každý mě o tom ujišťuje, každý chválí výsledky, kterých se podařilo dosáhnout v oblasti energetické bezpečnosti,“ prohlásil Síkela, že nic takového v osobních rozhovorech s premiérem nepadlo.

„Já cítím podporu premiéra a cítím i velkou podporu poslaneckého klubu a vedení stanu. Možná mě trošku mrzí, že to z vlády neřekl nikdo veřejně do médií. Na zasedání kabinetu takové téma nikdy nezaznělo. Neočekávám rekonstrukci vlády,“ sdělil Síkela.

Následně okomentoval výsledky hnutí STAN v obecních volbách: „Nemyslím si, že je to úspěch, ale vzhledem k tomu, pod jakým tlakem STAN byl, tak to, že bude mít slušný počet zastupitelů v Praze, do jisté míry za úspěch považuji...“ zmínil Síkela s tím, že neúspěchem je ztráta pozic, pokud se jedná o Senát. „Tam jsme měli smůlu,“ lamentoval.

STANu podle něj uškodila „přifouknutá“ kauza Dozimetr: „Musíme být realisté. STAN se stal terčem útoků, které vyvrcholily kauzou Dozimetr, kdy se ze STANu udělalo zločinecké hnutí. Prostě opakuji, co jsem řekl, že pro mě kauza byla uměle přifouknutá ve srovnání s tím, jak byly medializované jiné kauzy,“ pokračoval Síkela.

Je hnutí STAN podle Síkely nejvíc poraženým subjektem těchto voleb? „Myslím si, že ne. Právě naopak. STAN ukázal, že i přes tu aféru má podporu jednotlivých krajů,“ vyjádřil svůj názor Síkela a vypíchl, jak se s krizemi dokázala vypořádat ministerstva spadající právě pod Starosty a nezávislé.

„Ale bohužel, o úspěchy STANu se dělila celá vládní koalice, ale u tzv. neúspěchu, který nemusel být bezprostředně v režii STANu, se medializovalo, že za to mohou jen ministři zodpovědní za STAN,“ poznamenal Síkela.

Hnutí ANO pojalo komunální a senátní volby jako referendum o vládě. Rekonstrukce vlády by podle Havlíčka měla zcela jistě nastat: „Ta vláda to nezvládá, a zájmem všech soudně uvažujících lidí je to, aby došlo k její rekonstrukci,“ upozornil, že je nutné změnit některé stávající ministry: „Ministři by měli být nahrazeni těmi, kteří hospodářství nepovedou volným pádem do zdi,“ řekl Havlíček.

Popsal politické cíle hnutí ANO v obecních a senátních volbách: „Chtěli jsme, aby občané vládě vystavili vládě vysvědčení,“ připomněl „Buď se bude premiér dál dívat na to, jak se bude situace zhoršovat a bude to profesorsky koordinovat – nebo se zachová jako manažer, který řídí vládu a věcně se vyhodnotí, co kdo dělá špatně. Nemusí se stydět, že vymění několik ministrů,“ podotkl Havlíček.

V tomto případě je prezident Zeman pro hnutí ANO spojencem. Zeman v dnešní Partii na CNN Prima News hovořil o osmi ministrech a ministryních, které by z vlády vyhodil, pokud by byl premiér. Zmínil i Síkelu, který je podle něj „bankéř, který se nezabýval průmyslem ani energetikou“.

Psali jsme: Generál prezidentem ne, nejsme Latinská Amerika, varoval Zeman. Rady do kampaně pro Babiše i Středulu

Na argumenty prezidenta Zemana reagoval ministr Síkela následovně: „To, že se s panem prezidentem neshodneme v ekonomickém světonázoru, to já vím. On se zastavil někde u neokeynesiánství, které považuji za mrtvé. Pokud se jedná o to, že jako bankéř nemám kvalifikaci pro průmysl a energetiku... já si naopak myslím, že mám kvalifikaci vynikající, protože všichni klíčoví hráči energetického i průmyslového trhu byli mými klienty. Seděl jsem v nejvyšších rozhodovacích orgánech regionu, tak vše procházelo přes můj stůl,“ prohlásil Síkela.

„Já si myslím, že pan prezident není dostatečně informován o tom, v čem vlastně spočívala má práce nejen za třicet let mé bankovní kariéry, ale zejména těch posledních pět let, kdy jsem se zabýval nejdůležitějšími ekonomickými otázkami celého středoevropského regionu a jeho propojení na další země Evropské unie, Spojené státy, Asii a Londýn,“ dodal Síkela.

Havlíček poté vyzdvihl také nečekané úspěchy ANO v senátních volbách, v nichž se ANO stalo vítězem prvního kola, i když není jisté, zda ANO v senátním finále úspěch z prvního kola zopakuje: „Může nastat cokoliv, ale pro nás je i z psychologického hlediska hrozně důležité, i to kolo první, protože lidé jasně řekli, že ANO je v senátních volbách jasným vítězem. To je nezpochybnitelné,“ míní Havlíček. „I co se týká velkých měst, i tam je to jednoznačné,“ poukázal, že ANO vyhrálo s přehledem volby ve většině krajských i statutárních měst.

„Jsme s vládou fatálně nespokojení a domníváme se, že dojde nakonec k tomu, že předčasné volby budou. Domnívám se, že vláda celé čtyři roky nevydrží. Ty její výsledky jsou žalostné a hněv lidí je obrovský. Dnes už i ti, kteří vládě fandili, nestačí kroutit hlavou,“ upozornil Karel Havlíček.

Strategií ANO podle Havlíčka není, že v příštím roce padne Fialova vláda a že Andrej Babiš bude premiérem. „Není to tak. A mám na to jiný názor, než Andrej Babiš, ten se domnívá, že si vláda nevypustí rybník a bude zde až do konce období. Já se domnívám, že vnější okolnosti vládu dotlačí k tomu, že předčasné volby budou, ale ne až tak brzy. Komunální volby neberu jako předkolo parlamentních voleb, ale jako určitý signál, že by vláda měla konečně začít něco dělat,“ poznamenal Karel Havlíček.

