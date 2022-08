Síkela se ozval a zostudil Schillerovou

reklama

Alena Schillerová vynadala vládě Petra Fialy a vyčinila ministrům, že zatímco oni si užívají dovolených, občané stále nevědí, jak přesně jim vláda pětikoalice, tedy vláda ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů pomůže ve finanční krizi.

„Žádali jsme ve Sněmovně vládu Petra Fialy (ODS), aby schválila prováděcí nařízení k energetickému zákonu do konce července. Vládní poslanci to odmítli. A tak zatímco se ministři koupou, lidé stále neví, jak to bude s onou slibovanou pomocí. Informace se stále mění a jistého není nic,“ napsala bývalá členka vlády Andreje Babiše na Twitteru.

A ihned se ozval ministr průmyslu Jozef Síkela.

„Vy máte legislativní proces nastudovány asi tak jako angličtinu, že? I já už vím, že prováděcí nařízení může vláda schválit až poté, co novela vyjde ve sbírce. To se v červenci nestalo. Jestli jste se za 4 roky ve vládě nenaučila ani to, nedivím se, že ničemu nerozumíte,“ kontroval člen současné vlády.

Ale Schillerová mu slovní úder ihned vrátila.

„Kdyby nebyl bankéř a ministr za korupční STAN Jozef Síkela jen v korporátech, tak by možná věděl, že připravit to mohl hned a schválit se to mohlo později. To by ale musel přemýšlet dopředu. Ale zase to vysvětluje, proč mu všechno tak dlouho trvá,“ zareagovala.

