Síkela školil. Duch Kalouska. Rána za ranou, probudil spící Sněmovnu

První vystoupení ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) probudilo krátce před půlnocí Poslaneckou sněmovnu. Jeho slova budou rezonovat jistě i další dny, a to jak u příznivců koalice, tak i opozice. Bonmoty, které užil, mohly do určité míry připomenout někdejšího poslance TOP 09 Miroslava Kalouska, který již v loňských sněmovních volbách nezasáhl.

„Původně jsem plánoval, že vystoupím spíše ke konci, že si vyslechnu všechny otázky a připomínky. Sedím tady celou dobu, odbíhal jsem jen v nejnutnějších případech a udělal jsem si asi osm stránek poznámek. Ale protože mě paní bývalá ministryně financí vyzvala, tak odpovím na některé otázky teď," zahájil svůj projev krátce před půl dvanáctou v noci Síkela.

„Jsem tady dneska poprvé. Poprvé mluvím ve Sněmovně. Mluvil jsem na různých fórech, ale ve Sněmovně je to poprvé a chtěl bych se vrátit i k poznámkám pana Nachera a pana Vondráčka o tom, kdo tady koho urážel. Takže dovolte mi pohled člověka, který je tady poprvé. Já jsem zaznamenal projev našeho pana premiéra, který se vyjádřil k programovému prohlášení, představil naše priority, trvalo to asi půl hodiny. My jsme mu zatleskali důstojně. Pak následoval projev bývalého premiéra Babiše, kde urážel moje vládní kolegy, bankovní radu za smíchu tamhle z levého křídla a následujícího frenetického potlesku ve stylu projevu Kim Čong-una. To byl můj první dojem a to je k tomu, kdo jak dnes nastavil kulturu dnešního jednání,“ dodal Síkela a dočkal se potlesku.

„Chtěl bych se dotknout některých špatných informací, respektive nepravd, které tady zazněly. Ta první byla, že Česká národní banka je jedinou bankou, která navyšuje úroky. Není to pravda, protože úroky navýšila polská, maďarská, rumunská, norská národní banka, FED oznámil, že ukončí kvantitativní uvolňování do konce března, přestane vykupovat dluhopisy, a oznámil trojité navýšení úrokových sazeb do konce roku. Chci upozornit na to, že inflace v USA je podstatně nižší než u nás, takže není ČNB jediná, která navyšuje úroky, ta informace byla špatná a zavádějící, ale tím nechci komentovat rozhodnutí bankovní rady,“ dodal.

Dluhopisy už z doby alexandrijské

Následně hovořil o dluhopisech. „Mluvilo se tady o dluhopisu jako o produktu paní Schillerové. Chci upozornit, že historie dluhopisů je dlouhá. První náznaky používání dluhopisových cenných papírů se objevují již v době alexandrijské, tedy 300 let před naším letopočtem,“ dočkal se opět potlesku Síkela, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), jenž byl v danou chvíli vidět v záběru ve své lavici, se viditelně bavil.

„Sám jsem byl u emisí desítek dluhopisů pro různé vlády včetně stoletého dluhopisu pro město Vídeň a nikdy jsem si netroufl označit ten produkt jako můj,“ dodal.

„Zmínili jste tady, že jste našli peníze. Peníze se možná najdou někde v lese nebo na zastávce autobusu. Vy jste žádné peníze nenašli, vy jste si je půjčili a zadlužili jste tento stát ještě víc. Zadlužili jste naše děti, takže prosím pěkně, dodržujme přesně ty technické pojmy. Stejně jako pojem průmyslová velmoc. Velmoc jako pojem se používá od vídeňského kongresu z let 1814–1815 a jako velmoci se označují státy, které mají díky své hospodářské, vojenské, diplomatické nebo kulturní moci určující vliv na mezinárodní vztahy. To my ani v tom průmyslu bohužel nemáme. Takže my jsme průmyslový stát, to máte pravdu, ale rozhodně nejsme průmyslová velmoc,“ dodal Síkela.

Dále se rozhovořil o programovém prohlášení vlády za svůj resort. „Oslovili jsme všechny svazy, dostali jsme od nich spoustu připomínek a mohli bychom tady projít papír po papíru, které připomínky jsme přijali, které jsme odmítli a které jsme nepřijali, protože jsme je měli zapracované na našem materiálu s jinou formulací. Zdá se, že tyto svazy nevidí tu naši část programového prohlášení tak kriticky, jako ji vidíte vy. Programové prohlášení je strategický dokument, a proto do něj není možné zahrnout úplně všechno a do velkého detailu,“ zdůvodnil Síkela.

Nebudeme rozdávat peníze plošně, uvedl Síkela

„Dal jsem si velkou práci s tím, že jsem požádal svoje spolupracovníky na ministerstvu, aby mi poslali u všech programů seznam všech těch, kteří čerpali větší částky. Nejdřív se kroutili jako hadi, potom posílali sestavy, které se nedaly rekonciliovat, ale nakonec jsme dostali to, co jsme chtěli. Tak jsme si dali další práci a v rámci těch jednotlivých programů jsme pospojovali všechny firmy tak, abychom se dostali na ekonomicky spjaté skupiny. To znamená, abychom si vysčítali, kdo byl na konci dne tím konečným uživatelem té konečné výhody té kompenzace. Kdo všechno v této zemi dostal ty peníze. A já se vám přiznám, že já jsem byl z toho seznamu v šoku. Já jsem nabyl dojem, že tady se rozhazovaly peníze z helikoptéry bez ohledu na to, jestli to někomu pomůže, jestli ty peníze budou užity účelně a jestli pomohou těm, kteří to nejvíce potřebují. A mně připadá absurdní, jestli se z peněz daňových poplatníků České republiky kompenzují zisky společností, které zřejmě po valných hromadách, které proběhnou někdy v létě tohoto roku, odtečou někam do zahraničí. To znamená, pokud se ptáte mě, jak budeme postupovat dál, tak vám řeknu, že samozřejmě ty peníze, ty desítky miliard, dneska chybějí. A absurdní je to, že je nedostali ti malí,“ sdělil Síkela, jenž se různě opíral o pultík, následně se opřel i o stůl, za nímž seděl premiér Petr Fiala (ODS).

„Nebudeme rozdávat peníze plošně. My si to nemůžeme dovolit. My chceme poskytovat kompenzace, které se zaměří na podnikatele, kteří se bez té pomoci těžko obejdou, ale zároveň prokážou fungující byznys model, to znamená, že se jim alespoň částečně podařilo adaptovat na podmínky trhu a vrátí se do toho běžného ekonomického procesu,“ zakončil Síkela.

Jozef Síkela při svém projevu. Reprofoto: ČT24

Jeho projev následně okomentoval mimo jiné poslanec za ANO Patrik Nacher. „Tak já musím reagovat na pana ministra. On – já jsem se těšil na to jeho vystoupení, protože když řekl, že je tady poprvé, navíc z bankovního prostředí ho znám, nebo jsem o něm slyšel celou řadu věcí, tak jsem se na to těšil. A omlouvám se, vy po první minutě jste zase začal arogantně na nás útočit. Už jenom tím, že když tleskáte panu premiérovi vy, tak je to hezký potlesk nebo diplomatický potlesk nebo jak jste to řekl, elegantní, když tleskáme my, tak je to frenetický potlesk, tak ho jako dehonestujete. Já tady taky nehodnotím, kdo jak komu tleská, je to úplně zbytečné. Pak se tady takhle opřete, i ta řeč těla, je to opravdu nedůstojné. Dneska je tady žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry, místo abyste tady odpověděl na ty otázky...,“ rozčílil se Patrik Nacher. „Na to jste nám neodpověděl, ale stačil jste nás tady pozurážet, jestli tleskáme málo, hodně, často, dávat nám tady školení, kdy jaké vznikly finanční instrumenty, tak to se tady můžeme takhle zkoušet a budeme tady hodně dlouho. Tak když jste tady první den, tak jsem si myslel, že aspoň ten první den tu slušnost si v sobě zachováte,“ dodal Nacher.

