Síla, ničení EU. Němci oznámili dotace Němcům. Síkela v ohni

Koncem září německý kancléř Olaf Scholz informoval, že spolková vláda je připravena do programů energetické podpory dát až 200 miliard euro. Výše částky tehdy některé ohromila, nebylo však jasné, jak konkrétně budou tyto prostředky investovány.

Nyní již začíná být jasno. Spolková vláda obdržela návrh expertní skupiny a podle berlínských novinářů je pravděpodobné, že tento plán bude přijat. Výsledky práce dvacetičlenného týmu složeného z průmyslníků, odborářů i akademiků prezentovala profesorka Veronika Grimmová, expertka na energetické trhy z univerzity v Norimberku.

Základem tohoto plánu je stoprocentní úhrada účtu za plyn v letošním prosinci. A ta se týká nejen domácností, ale i malých a středních podniků. Následně má až do dubna roku 2024 běžet podpůrný program, který by současně motivoval domácnosti i podniky k úsporám.

Program je postaven na garanci ceny plynu ve výší 0,12 euro pro domácnosti, což jsou podle aktuálního kurzu necelé tři koruny, a pro malé a střední podniky dokonce 0,07 euro (necelé 2 koruny).

Takto garantovanou cenu ale budou platit pouze do výše 80 procent loňské spotřeby v případě domácností a 70 procent loňské spotřeby v případě firem. Důvodem je motivace k šetření. Vláda byla nepříjemně překvapena z dat za první říjnový týden, kdy navzdory všem výzvám spotřeba plynu v německých domácnostech meziročně stoupla.

„Dotované ceny poskytnou spotřebitelům ,nový normál', se kterým budou moct plánovat své výdaje do budoucna, aniž by se uměle vraceli k nízkým cenám, běžným před válkou na Ukrajině,“ vysvětlovala profesorka Grimmová.

Měli bychom se podle ní podívat realitě do očí a přiznat si, že cena plynu ve výši sedmi centů za kilowatthodinu, nebo dokonce ještě nižší, je mimo. Spotřebitelé ale dostanou více než rok, aby se novým cenám přizpůsobili.

Siegfried Russwurm, předseda svazu německých průmyslníků a člen expertního panelu, odhaduje náklady na obě fáze podpory ve výší 90 miliard euro.

Scholzův podpůrný balíček ještě před zveřejněním těchto podrobností vyvolal kritiku v rámci EU. Polský premiér Morawiecki měl během summitu v Praze obvinit Scholze, že chce zničit vnitřní trh EU.

I od jiných čelí Scholz kritice. Německo totiž odmítlo všechny návrhy na celoevropský strop na ceny plynu a nyní jeho štědrá podpora dává německým firmám mimořádnou výhodu.

A té se začínají obávat i jejich čeští konkurenti. Český průmysl takové výhodě podle znalců bude čelit jen velmi obtížně, pokud vůbec.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj konstatoval, že Německo své firmy zjevně padnout nenechá, i za cenu porušení podmínek EU. „Co uděláme my? Budeme se předhánět v rozpočtově drahých řešeních, nebo najdeme alespoň část řešení bez negativního dopadu na rozpočet? Běží čas a příliš váháme,“ obává se.

Rafajův kolega ze Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar se omezil na konstatování, že „Pokud by Německo porušilo evropská pravidla veřejné podpory, byla by to hodně silná káva“. A naše firmy by podle viceprezidenta svazu skutečně měly problém.

Ve vlákně se někteří divili, že je z toho Špicar překvapen, když tendence k protekcionismu lze po celé EU pozorovat již delší dobu.

„Fialova jednota. Nakonec zůstane s těmi prázdnými frázemi o jednotě EU jako kůl v plotě,“ zazněla další reakce.

Český ministr Jozef Síkela ve stejné době v Praze pořádá setkání evropských ministrů energetiky a věří, že se podaří najít řešení na společné bázi.

„Neformální Rada ministrů pro energetiku začíná. Dnešní jednání bude především o tom, jak pro občany EU zajistit dostatek energií za přijatelné ceny. Konkrétně budeme mluvit o tom, jak omezit vliv ceny plynu od ceny elektřiny,“ věří.

„Mezitím, co vy kecáte, Německo už si vyjednává strop na plyn pro velké firmy 1,70 Kč za kWh do 70 % spotřeby. Jestli jim to projde, můžeme to tady zabalit,“ přišla mu odpověď.

