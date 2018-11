Šílenost! Ostrá odpověď umělci, který z Čechů udělal blbce po celém světě

Indický komik Vir Das si postěžoval na pražskou kavárnu. Prý se k němu v jednom pražském podniku, v kavárně Café Café, chovali rasisticky. Naše hlavní město je tak znovu slavné, protože indický herec svou stížnost vznesl na sociální síti Twitter, kde má přibližně osm milionů sledujících.

„Kavárnu Café Café znám a je to skvělá kosmopolitní kavárna. Je to jedno z posledních míst, kde bych uvěřila, že by někdo někoho neobsloužil z důvodu barvy pleti či orientace. Doporučila bych indické ‚hvězdě‘ z Bollywoodu, pro kterou bylo stresující, že čekala 6 minut na obsluhu, aby radši svůj aktivismus zaměřila na boj proti znásilňovaní holčiček a mladých dívek ve své zemi. Protože to je skutečný problém. A ne že si tady bude dělat PR na lidech, kteří nebyli podle jeho vkusu dostatečně rychlí v obsluze. Už vůbec mi není jasné, že se toho nějaké médium chytne… Šílenost!“ rozčílila se Udženija.

Das popsal, jak před pár dny vyrazil spolu s rodiči do Prahy. V kavárně Café Café se podle svých slov marně dovolával obsluhy. „Volali jsme číšníky šestkrát, a ignorovali nás,“ prozradil deníku Times of India.

O svou zkušenost se podělil také na sociální síti Twitter, kde ho sledují miliony lidí. Na jiných místech v Praze se mu prý líbilo. Potkal v našem hlavním městě milé lidi. Jen v kavárně Café Café to nebylo nijak snadné. Slavný indický herec měl za to, že k němu a jeho rodičům číšníci přistupovali s rasistickými předsudky. „Neradi tady obsluhují lidi s hnědou kůží. Viděli nás, ale ignorovali nás. Povídali si mezi sebou. A raději obsloužili lidi s bílou barvou pleti,“ doplnil k tématu herec.

Netrvalo dlouho a majitel kavárny se spojil s týmem známého herce a převelice se indické hvězdě omlouval. Vir Das přístup majitele kavárny ocenil.

K celé kauze se vyjádřil také bývalý český europoslanec za Svobodné Petr Mach, který prohlásil, že je pan Vir Das příliš vztahovačný. V centru Prahy je podle Macha delší čekací doba v restauracích normální.

„Také kolikrát čekám dlouho, než mě obslouží, a nedělám z toho bůhvíco. Prostě nejsou lidi a projevuje se to i na rychlosti a ochotě obsluhy v kavárnách,“ napsal Mach.

Novinářka Barbora Koukalová zašla ještě dál. Označila indického herce za idiota. „Chudák Richard Hrádek z Café Café, že se musí omlouvat idiotovi z Bollywoodu, kterej umí vytáhnout tu nejlacinější shitku – a tou je rasismus. A ještě horší je, že se k němu přidávají další idiotové z celého světa a snižují Café Café hodnocení. Prostě trest bez důvodu a bez důkazu stejně jako u Me Too,“ napsala na sociální síti Facebook.

