Silné kafe. Během Prague Pride se na Klinice chystají akce: Povídání o pornu. Chemsex. Anály mého putování...

Co se děje v komunitním centru Klinika? Například přednášky. Skupina Alt-Pride ve spolupráci se Socialistickou Solidaritou zde chystá povídání na téma „Marx a Engels proti tradiční rodině“. Osmého srpna si ti, kterým je zřejmě dnešní uspořádání světa nepříjemné, přijdou popovídat o tom, co si Marx a Engels mysleli o rodině a jaký je marxistický přístup k otázkám sexuální orientace, monogamie a trans lidí. A to není vše, cyklus přednášek zahrne i povídání o pornu, kurz internetové sebeobrany nebo blokování homofobů.

Že jste o Alt-Pride nikdy neslyšeli? Vypadá to, že se jedná o skupinu, které Prague Pride přijde už moc mainstreamová a komerční, a tak chce být alternativou v alternativě. Ve svém vyjádření na Facebooku píší:

„Alt*Pride chce být alternativou k Prague Pride. Chceme ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či ‚společenské odpovědnosti firem‘. Chceme upozorňovat na opomíjená témata, jako je třída, etnicita, původ a role sociálních nerovností ve vyčleňování a útlaku uvnitř i vně queer komunity.

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 11% Odmítám to 83% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5250 lidí

HRDOST VIDÍME JINAK.

Jsme členové a členky feministického, autonomního, anarchistického, lidskoprávního, antirasistického a environmentálního hnutí, kteří a které chtějí jiný týden hrdosti. Slavíme různorodost, solidaritu a spolupráci.

Jste srdečně zváni zapojit se a užít si ‚jinou‘ Pride bez VIP statusů. Jsme nekomerční akcí otevřenou široké škále lidí. Všechny aktivity v rámci Alt*Pride jsou zdarma a tvořeny svépomocí.“

Foto z minulého ročníku

Zdroj: Facebook Alt-Pride

Na stránkách Alt-Pride je možné se i dočíst, jak by měl jejich festival, nazvaný letos Sex a Společnost, vypadat a jaká témata se budou probírat. Má představit pestrou škálu témat od radikální historie LGBTQIQAP2+, fenoménu ChemSex, nekončící stigmatizace lidí žijících s HIV prezentované na besedách a diskuzích, bezpečný a komfortní prostor na workshopech pro trans*lidi.

Plánují: „přednášky, diskuse, workshopy na opomíjená témata, dále performance, kapely, inkluzivní queer party i účast v průvodu Prague Pride“. Podle jejich vyjádření chtějí být místem pro ty, kteří a které se necítí na Pride komfortně, ať už nezapadají, či s ní nesouhlasí z jakéhokoli důvodu. Přednáška o Marxovi a Engelsovi je jednou z výše uvedeného cyklu, který obsahuje názvy jako Povídání o pornu s Terezou a Bárou, Kybersebeobrana pro aktivist*k*y, Radikální (Queer) vyšívání nebo Promiskuita – anály mého putování.

Foto z minulého ročníku

Zdroj: Facebook Alt-Pride