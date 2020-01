Šíření koronaviru se zrychluje, hlásí Čína. Děsivé VIDEO z ohniska. Lidé se kácí na ulicích. Máme se bát i my? Podívejte se sami

O koronavirech se dlouho soudilo, že způsobují jen běžná nachlazení, ale v roce 2002 se ukázalo, že koronaviry mohou být i smrtící. Strach ze syndromu náhlého selhání dýchání (SARS) obcházel svět. V roce 2012 se ukázalo, že se virus proměnil ve formu MERS, která způsobovala podobně nebezpečné nemoci.

A na počátku roku 2020 udeřil virus znovu, v nové podobě. V Číně už zabil přes čtyři desítky lidí a podle dostupných informací počet nemocných v nejlidnatější zemi světa roste. Zprávu přinesla agentura Reuters.

Momentálně v sobě tento nebezpečný virus nosí minimálně 1300 lidí, kteří se pravděpodobně nakazili na jednom z tržišť ve městě Wu-chan, kde žije přes 11 milionů lidí. Na trhu byla nelegálně k sehnání i volně žijící zvířata, která pravděpodobně byla nemocná. Do města nemíří prakticky žádné lety, i pozemní cesty z města a do města jsou pod kontrolou. Čínské úřady se snaží ohnisko nákazy odříznout od zbytku světa a do města pouštějí jen vozy s ochrannými obleky, s lékaři a se zásobami. Jednou z obětí viru se bohužel stal i lékař, který se snažil lidem ve Wu-chanu pomoct.

Oslavy čínského Nového roku, které letos připadly právě na 25. ledna, tak mají velmi trpkou příchuť a naznačují, že Čínu čeká pochmurný rok.

Agentura Reuters oznámila, že strach obchází i Hongkong, kde byly veškeré oslavy zrušeny a dopravní spojení s pevninskou Čínou bylo omezeno. V jednom z finančních srdcí Asie onemocnělo pět osob. Nemoc už se rozšířila do Malajsie, Austrálie nahlásila čtyři nemocné, i do Evropy. Ve Francii byli nahlášeni první dva nakažení. Nemocní byli nahlášeni také v Thajsku, Vietnamu, Singapuru, Japonsku, Jižní Koreji, USA, na Tchaj-wanu a v Nepálu. Americké úřady oznámily, že mohou potvrdit dva nemocné a dalších 63 osob sledovaných.

List The Wall Street Journal uvedl, že se americké úřady snaží z města Wu-chan odvézt všechny své občany. Do letadla by mělo usednout na 230 lidí, jde o americké diplomaty i turisty. Zprávu převzala agentura Reuters.

Světová zdravotnická organizace považuje virus za velkou hrozbu pro samotnou Čínu, ale prozatím se neobává, že by koronavirus ve své současné podobě představoval celosvětovou hrozbu.

„Země čelí vážné situaci, šíření viru se zrychluje,“ sdělil svým spoluobčanům čínský prezident Si Ťin-pching.

Po sociálních sítích se šíří videa, která zachycují paniku obyvatel Wu-chanu a okolí, i video z jedné nemocnice ve městě, kde se nacházelo tolik nemocných, že posedávali na zemi na chodbách a dokonce tam i umírali.

Průvodními znaky nemoci jsou vysoké teploty a kašel. Ohroženi jsou podle Světové zdravotnické organizace především starší občané a lidé, kteří již mají jiné zdravotní problémy.

Hlavní hygienička České republiky Eva Gottvaldová však v rozhovoru pro MF Dnes uklidňovala své spoluobčany, že Česká republika je na případný výskyt viru připravena.

„Záleží na tom, kde se objeví a v jaké fázi. Pokud se to zjistí už na palubě letadla, jsme hned informováni, je nutná komunikace s ostatními členskými státy. Vyžádali bychom si data od letecké společnosti o jedincích, kteří s ním (nakaženým) byli v úzkém kontaktu, a ty, pro které je to významné, bychom kontaktovali. Pokud by se to zjistilo až u nás, lékaři musí informovat místně příslušnou hygienickou stanici,“ oznámila Gottvaldová.

„V našich podmínkách mohou být sporadické případy a kolem nich, pokud jsou úzké kontakty, může být klastr (shluk). My máme ale jiné hygienické standardy, i zdrojová zvířata musí na lidi působit v časové řadě delší dobu, aby se proces udržoval. Nemáme podmínky k tomu, aby se tady virus udržel, aby vzniklo sekundární ohnisko jako v Číně. Když bylo případů SARS po světě osm tisíc, u nás nebyl žádný,“ doplnila dále hlavní hygienička ČR.

