Šíří se to: Lidé dostali roušky od Babiše. A vztekají se

reklama

Jak jsme již informovali, od minulého víkendu Česká pošta distribuuje zdravotnické pomůcky všem seniorům nad 60 let a invalidním důchodcům, jak se na tom dohodl premiér Andrej Babiš a ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem. Ovšem dle Zdravotnického týdeníku jsou roušky prý znehodnocené tím, že byly vybaleny z originálního balení.

Psali jsme: Poslali jste roušky k ničemu! Na Babiše a vládu míří obvinění

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 43% Ne 57% hlasovalo: 8256 lidí

Vracení roušek se rozmohlo například ve Chvilkové skupině sdružující příznivce spolku. Chvilkař Pavel David byl dodávkou roušek uražen: „To že jsem pro STBureše už senior, je ABSURDNÍ!!!

To že mi poslal v obyčejné a ŠPATNĚ ZALEPENÉ obálce (takto jsem to měl ve schránce) šest kusů ODPADKŮ, kvůli kterým nejdříve vrcholní představitelé na letišti líbali rudožluté pr***e a pak když se zjistilo, že jsou mizerné a rudožlutý šizuňk neuznal reklamaci, tak je poslali mě, to je DAREBÁCTVÍ.

TYTO ROUŠKY JSOU NESTERILNÍ ŠMEJD A ROZHODNĚ NECHRÁNÍ!!! VLÁDA SE OD NICH LIŠÍ POUZE SVOU STERILITOU ... MENTÁLNÍ!“

A roušky zpátky posílá i Jan Jahoda. Se vzkazem „Já jsem člověk zcela jiný, nechci nosit s**čky z Číny.“

Objevil se ale i jiný názor. „Když tu čtu o vracení roušek, skoro jsem se tak taky rozhodl. Ale potom jsem si položil otázku – co s tím udělají? Jedno u Babišů či na vládě. A obávám se, že to půjde na skládku. Takže asi pošlu obálku se vzkazem, že roušky jsem věnoval nějakému domovu seniorů či podobné instituci.“

Zprávy o tom, že roušky jsou znehodnocené, už komentovala členka rady ČTK Angelika Bazalová: „Šmankote, tady už je to fakt na hlavu. Nejdřív Babiš vyhodí naše prachy do vzduchu a pošle lidem zcela zbytečně roušky, aby si udělal PR. A pak začne mediálně působit druhá fronta, sdělí lidem, že tyhle rousky je pomalu můžou zabít, neboť na ně na poště rukama sahala Božena Vopršálková z Čelákovic, takže zblblí důchodci teď ty roušky vyhazují rovnou do popelnice. To je fakt nářez.“

Také analytik Štěpán Kotrba v souvislosti s odmítáním roušek něco vzkázal: „Nechcete? Dejte to písemně na poště... Někdo jiný, kdo má hluboko do kapsy, si je rád vezme.“

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček poznamenal, že zdaleka ne ve všech obchodech se ústenky prodávají zabalené v igelitu a že se zde vyrábí pseudoskandál.

Designér a fotograf Petr Fink k Rejnartově dopisu přidal další ukázku odporu vůči premiéru Babišovi. „10 000 Kč zpět! Internetem teď letí, že lidé vrací roušky zpět vládě (viz obrázek). ALE MOJI SOUSEDÉ Z VESNICE – DŮCHODCI, ano, můžu je jmenovat – Petr a Stáňa Rohovi, tak ti oba si NENECHAJÍ důchodcovskej vládní bonus 5000 + 5000 Kč. Jeden to dá na dobročinnost, druhý Milionu chvilek demokracie. Musím říct, že takovou hrdost nemám ani já,“ poznamenal.

I Bazalová mínila, že poslat zpátky pět roušek a respirátor žádné hrdinství není. „Ale kdo pošle zpátky těch pět tisíc? Anebo je daruje na charitu? To by byla těžká frajeřina, a to bych tedy smekla klobouček,“ prohlásila.

Psali jsme: Vedení Prahy bude jednat s hygieniky o rouškách ve školách Roušky: Hampl podpořil Vondrušku. Bezohlednost? trefuje se do odmítačů Ohrožoval cestující! Bez roušky. Proto s ním flákli o zem. Pražská policie vyvolala peklo Zvládáme, oznámil Adam Vojtěch. A zažil nehodu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.