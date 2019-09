Situace v ghettech? Zhoršují to populistické kecy! rozohnil se odborník u vzpomínek na Šluknov

„Nejvíce škodí populismus politiků,“ varoval ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček. Jaká je situace v ghettech? Kdo za to může? Jak ten problém uchopit... „Jsme moderní demokratický stát, který je založen na solidaritě a na funkčních sociálních politikách, a to není,“ zmínil.

Ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Tématem byly tzv. vyloučené lokality. První otázkou bylo to, zda to vidí stejně jako ministryně Maláčová, zda brzy vypuknou občanské nepokoje. „Nevím, zda to vidím stejně. Mě těší, že to paní ministryně řekla, nicméně můžeme si vzpomenout na rok 2011, kdy na Šluknovsku už tehdy sociální nepokoje propukly. Ony mohou vypuknout nečekaně, jako tehdy. Tehdy jeden ze starostů jeden trestný čin označil jako rasově orientovaný a způsobil velké nepokoje na Šluknovsku,“ odpověděl Šimáček.

Prý se tím odšpuntovalo to, co bobtnalo pod povrchem. „To je prostě špatná sociální politika tohoto státu a těch měst a obcí, ve kterých žijí. Ti lidé jsou čím dál více v situaci absolutní chudoby,“ rozvinul svou myšlenku Šimáček.

Ředitel zmínil, že situace se neustále zhoršuje, prý pak nejvíce těm chudým lidem, údajně je to způsobeno menší dostupností sociálních dávek. „Takže situace těchto lidí se zhoršila, ale také se zhoršila v těch místech, kde jsou ty vyloučené lokality,“ i tam to má být horší, než bývalo. „V této situaci, kdy ti lidé jsou zoufalí a bez práce, žijí z ruky do úst, tak se může velmi snadno stát, že se situace vyostří a vzniknou nepokoje,“ varoval.

Šimáček dále zmínil, že nejvíce situaci zhoršuje populismus. „Zejména ti lokální politici si s tím buď nevědí rady nebo nechtějí vědět rady. Ten populismus, který v té věci neustále bují, vlastně tu situaci zhoršuje nejvíce ze všeho. Místo profesionálních řešení, která známe, tam prostě nastupují populistické kecy lokálních politiků, na kterých si staví svoje politické ambice.“

Vyloučených lokalit je dle Šimáčka v České republice před šest set. Lidí prý v nich žije kolem sto patnácti tisíc. „Ale to jsou ty koncentrované vyloučené lokality. Je dobré si uvědomit, že přes osm set lidí má v Česku exekuci,“ řekl a vysvětlil, že hranice mezi vyloučenou lokalitou a lidmi, co se mohou dostat do extrémní sociálně ekonomické krize, je velmi tenká.

Vysvětlil, že je to hlavně problém vlády. „Jsme moderní demokratický stát, který je založený na solidaritě a funkčních sociálních politikách, a to není,“ řekl. Vláda by problém měla dle Šimáčka uchopit profesionálně, jde prý přitom o celou součinnost ministerstev, jako například resortů školství, místního rozvoje, zdravotnictví a vnitra.

„Je to do určité míry nadresortní věc,“ vysvětlil s tím, že právě proto bylo užitečné, že vznikla Agentura pro sociální začleňování.

Jak ale situaci zlepšit a čemu by vláda měla věnovat největší pozornost? Šimáček si myslí, že je třeba cílit na tři problémy – bydlení, umožnění oddlužení a dostupné příjmy. „Lidé vesměs pracují nelegálně,“ dodal s tím, že tak přicházejí o ochranu na trhu práce, a také o možnosti začlenění.

