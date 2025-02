Skandál se šíří do Evropy? „Peníze z USA prošetřit v europarlamentu.“ Novináři umlčeni

Bystroň má na výsledcích šetření eminentní zájem – byl totiž spolu s několika kolegy obětí posledního mediálního útoku této skupiny. Před volbami do Evropského parlamentu německý týdeník a člen OCCRP Der Spiegel rozpoutal mediální aféru kolem pražského serveru Voice of Europe provozovaného ukrajinskými opozičními uprchlíky. Spiegel tehdy s odvoláním na anonymní zdroje tvrdil, že česká tajná služba BIS osočila Bystroně z braní úplatků od provozovatelů onoho serveru. Mluvčí BIS ovšem popřel, že by BIS kdykoliv zmínila Bystroňovo jméno. Nikdo nepředložil ani důkazy o údajném napojení Voice of Europe na Rusko.

Celý skandál z minulého roku se dostal do popředí zájmu díky Donaldu Trumpovi a Elonu Muskovi, kteří minulý týden zmrazili finance USAID a propustili drtivou většinu jejích zaměstnanců. Na USAID se snesla kritika za to, že přes ni tekly miliardy dolarů na prosazování progresivistické agendy, organizaci převratů a barevných revolucí a očerňování konzervativních politiků. Robert Kennedy jr. označil USAID v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem za zamaskovanou podorganizaci CIA. Přes USAID tekly miliony do OCCPR na uplácení médií a očividně i kompro materiály CIA. Zakladatel OCCRP, Drew Sullivan se chlubil, že díky nim padaly vlády. OCCRP stojí např. za odhaleními v kauzách Panama Papers a Pandora Papers, jak ParlamentníListy.cz již informovaly.

Šéf novinářů cenzuroval rešerše

Zajímavý je i příběh dokumentu, který financování OCCRP odhalil. Ten zveřejnil francouzský investigativní server Mediapart. Dokument vznikl z popudu NDR, tedy německé veřejnoprávní televize Norddeutscher Rundfunk. Ta na něm pracovala sama celých osmnáct měsíců. Pak k němu přizvala právě Mediapart a tři další mediální subjekty. Nakonec ale svůj vlastní projekt zcenzurovala, uvádí Mediapart. S určitým podivem, protože NDR měla dobrou pověst, jak co se týče kvality práce, tak ohledně její nezávislosti.

„Podle dokumentů, které získal Mediapart, bylo rozhodnutí o uložení výsledků pátrání k ledu přijato poté, co americký novinář Drew Sullivan, spoluzakladatel a šéf OCCRP, vyvíjel nátlak na vedení NDR a vznesl falešná obvinění proti novinářům televizní stanice zapojeným do projektu,“ uvádí server. NDR prý s OCCRP spolupracuje, například na projektech sledujících ruský majetek nebo „švýcarská tajemství“.

Odpověď NDR na otázky Mediapartu byla prý složitá a autoři si v ní protiřečili. Zjištění novinářů prý vedlo k přerušení spolupráce NDR a OCCRP, ale podle NDR by nebylo pro diváky zajímavé. Nicméně by podle svého tvrzení chtěli svou zprávu o OCCRP odvysílat, ale až poté, co by ostatní čtyři mediální subjekty zveřejnily své zprávy.

NDR začala s pátráním o OCCRP na začátku roku 2023. V únoru byla OCCRP nominována na Nobelovu cenu. Načež několik pracovníků USAID svolilo, aby v srpnu 2023 promluvili s novináři. „Dotazovaní, hrdí na to, že financovali novinářskou nevládní organizaci, která se stala potenciálním nositelem Nobelovy ceny, hovořili velmi otevřeně, aniž si zřejmě uvědomovali, jak jsou jejich výroky odhalující. Mezi nimi bylo i to, že americká vláda měla právo vetovat jmenování ‚klíčových pracovníků‘ OCCRP a že finance, které umožnily vznik nevládní organizace, tajně vyplácel Úřad pro mezinárodní narkotika a prosazování práva (INL) amerického ministerstva zahraničí,“ píše Mediapart. V interview v září 2023 pak Sullivan potvrdil financování z USAID. Následně s OCCRP přestala NDR spolupracovat.

V říjnu pak Sullivan rozeslal tři e-maily novinářům spolupracujícím s OCCRP, aby novinářům z NDR na nic neodpovídali. „Je to jako mluvit s RT (Russia Today), vaše slova mohou být překroucena,“ varoval je. Sullivan pro Mediapart prohlásil, že to není nic neetického, že jen varovali, že novináři „tají své motivy a na co se zaměřují“. A o reportérovi Johnu Goetzovi napsal, že byl německými tajnými službami označen za agenta Ruska. „Tento novinář má v těchto otázkách nejasnou minulost a nikdy si nemůžete být jisti, kdo je ruský agent,“ psal v e-mailu Sullivan. Zmíněný e-mail měl nadpis: „Propaganda proti naší síti.“ Sullivan se domníval, že jde o pokus vytvořit negativní obraz OCCRP, aby Nobelovu cenu dostal Julian Assange za WikiLeaks. Také v něm bylo zmíněno, že psal NDR, aby „dodržovala novinářské standardy“ ohledně ověřování.

Na to, jak americké peníze ovlivňují politické prostředí v Evropě, upozorňuje europoslanec Petr Bystroň. Na toto téma měl projev v europarlamentu, kde se ptal, zda jsou si jeho kolegové vědomi toho, že velká média v EU byla financována americkou vládou. „Včetně Spiegelu, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Guardian, El País, La Repubblica a dalších,“ jmenoval. Zmínil, že tyto listy spolupracovaly s OCCRP, která od americké vlády skrz různé organizace dostala 47 milionů dolarů. Americké financování přitom není v článcích vůbec zmíněno. „A novináři nemohou těmito prostředky vyšetřovat americké záležitosti,“ dodal Bystroň.

Uvedl, že s pomocí této organizace USA získávaly informace po celá desetiletí, možná i nelegálním způsobem. A také kazily pověst lidem i celým zemím, vyráběly podporu pro války a ovlivňovaly volby. „A vy tady vážně řešíte ruské stránky a pár botů na TikToku?“ otázal se přítomných. Bystroň byl právě českými médii osočen, že bral úplatky od zakladatele serveru Voice of Europe, který měl být ruskou vlivovou operací. Dotyčný server byl ale prakticky neznámý a Bystroň si trvá na tom, že se jednalo o cílenou diskreditační akci proti jeho osobě.

Jeho frakce ESN (Evropa suverénních národů) pak chce, aby Evropský parlament zahájil vyšetřování amerického vlivu. Požaduje zákaz zásahů USAID a podobných organizací, dále sankce proti hlavním aktérům těchto manipulací a do třetice mechanismus na ochranu Evropy před transatlantickými volebními zásahy.

Zároveň si klade otázku, zda se o těchto praktikách vědělo v Bruselu a Berlíně, nebo zda byly dokonce podporované. „Proč dosud nebylo zahájeno vyšetřování vůči organizátorům USAID?“ ptá se ESN.

O případu Petra Bystroně a celé kauze Voice of Europe byl natočen dokument. V něm se nejdříve vyvrací tvrzení BIS o tom, že Voice of Europe měla svými články ovlivnit eurovolby v celé EU: „Máme uvěřit, že prakticky neznámá webová stránka je označena za současnou největší hrozbu pro evropské volby, a máme uvěřit, že webová stránka, na jejímž youtubovém kanálu bylo 351 odběratelů a jejíž příspěvky na síti X lajkovali průměrně dva lidé, je schopná ohrozit celý evropský demokratický systém?“ Následně bylo zpochybněno tvrzení, že Marčevskij rozdával úplatky v řádu milionů eur různým politikům. Autor dokumentu Petr Štěpánek upozornil na skutečnost, že Marčevskij bydlel v pronajatém řadovém domku v Líbeznicích u Prahy a „manželka údajného distributora milionů na podplácení politiků a rozvrácení Evropské unie“ si „musela přivydělávat“ ve firmě Technika PR ve Strašnicích. Podle něho byla za osočením ze strany BIS a Deníku N obava z volebních preferencí AfD v Německu.

