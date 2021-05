Skandál střídá skandál, spustil Moravec. Pak Havlíčkovi předčítal, co píší lidé na sítích

V první hodině Otázek Václava Moravce ve studiu České televize se sešli vicepremiér za ANO Karel Havlíček, místopředseda SPD Radim Fiala a náměstek hejtmanky Středočeského kraje Věslav Michalik. Moravec začal bubnovou palbou do vlády Andreje Babiše, připomněl, jak neuvěřitelná věc prochází ministrovi zdravotnictví Petru Arenbergerovi. Havlíček se začal rozčilovat. „Vy jste to vzal dneska zostra!“ ohradil se a vyčetl předchozím vládám, že se za nich kradlo přímo za bílého dne. Pak došlo na covid a na dvě kategorie obyvatel.

Moravec debatu odstartoval útokem na Andreje Babiše (ANO) a jeho vládu.

„Skandál střídá skandál. Situace, ve které se stále častěji ocitá kabinet Andreje Babiše. ... U hnutí ANO stačí skandály vysedět či se jimi protweetovat. Opakované skandály členů Babišovy vlády jsou terčem vtipů občanů na sociálních sítích,“ smál se Moravec s tím, že tradičním stranám, kterým se Babiš tak často vysmívá, by toto neprošlo.

„Vy jste to vzal dneska zostra. Já bych se k tomu nevracel, protože když si vezmu, jak se tady stavěly dálnice, tak tady se kradlo za dne bílého,“ bránil se Havlíček s tím, že se kilometr stavěl za 300 až 400 milionů a lidé si přihrávali zakázky mezi sebou.

V časech privatizace, za časů tradičních demokratických stran, se přenášely igelitky plné peněz a privatizace cílila na konkrétní majitele.

Až na to přijde, bude se prý řídit heslem „padni, komu padni“, ale teprve poté, až se prokáže, že Arenberger vlastní 65 nemovitostí a zneužíval svého postavení při pronajímání těchto nemovitostí.

„Nemůžeme lidi prostě lynčovat pro to, že je tady nějaké podezření. Proboha, my to musíme dotáhnout,“ zlobil se Havlíček.

„Takže vy budete voličům v jižních Čechách (jako krajský lídr ANO) vysvětlovat, že si ministr zdravotnictví najednou vzpomněl na svých 65 nemovitostí a že odkláněl peníze z klinických studií, když jsem si tak vzpomněl na jednoho z vašich předchůdců, Martina Kocourka,“ nešetřil ostrými slovy moderátor.

Havlíček si trval na tom, že se napřed musí vše prošetřit.

Fiala si ještě přisadil.

„Já jsem byl v Poslanecké sněmovně už v době, kdy exministr kultury Jiří Besser (TOP 09 a STAN) rezignoval jen proto, že nepřiznal jen polovinu domu,“ připomněl Fiala s tím, který byl v té době poslancem za ODS. Arenbergera proto nešetřil. „Chová se podle mě absolutně nemorálně,“ zhodnotil Arenbergerovo počínání Fiala s tím, že Arenberger by měl odejít už proto, aby zůstala zachována alespoň nějaká důvěra občanů v politiku, protože v tuto chvíli škodí Arenbergerův skandál všem politikům.

Michalik konstatoval, že problém začíná už na začátku, kde člen vlády jaksi zapomene, že vlastní 65 nemovitostí. Kdyby byl Arenberger alespoň jedno období starostou města, zjistil by nepochybně, že takto to nejde.

Havlíček znovu přešel do protiútoku a vracel se do minulosti. „Ministerstvo zdravotnictví a toky, které v něm byly, to byl ten největší tunel tady před 12 či 13 lety. ... My ty lidi nemůžeme zlikvidovat, než se to prošetří,“ zastával se Arenbergera Havlíček.

Moravec poté přehodil výhybku ke střetu zájmů Andreje Babiše, jak ho popsali auditoři. Podle Havlíčka se ke střetu zájmů musí vyjádřit český či evropský soud. A pokud soud řekne, že Andrej Babiš byl ve střetu zájmů, Agrofert by měl vracet vyplácené dotace daňovým poplatníkům.

Podle Michalika je největší problém Babišovy vlády v tom, že jeho vláda smrdí od hlavy, protože Babiš je ve střetu zájmů, což konstatovali i auditoři EU, a Česko by na to mělo reagovat.

Havlíček: Vidíte ten chtíč?

Moravec poté přehodil debatní výhybku k výběru nového nejvyššího státního zástupce poté, co Pavel Zeman rezignoval.

„Mrzí mě, že Pavel Zeman prásknul dveřmi, otevřel prostor na nejvyšším státním zastupitelství, otevřel ho před volbami a celou věc tím zpolitizoval. Podle mého mohl ještě čtyři měsíce vydržet,“ poznamenal Michalik.

Zdůraznil, že nového nejvyššího státního zástupce by měla vybírat až příští vláda.

„Vidíte ten chtíč?“ ptal se v tu chvíli Havlíček, podle něhož už se dnešní opozice nemůže dočkat, až bude vládnout, ale zatím vládne tato vláda, nikdo neví, jak volby dopadnou, a tento kabinet musí rozhodovat důležité věci. Nový nejvyšší státní zástupce by se podle Havlíčka měl vybrat co nejrychleji.

Fiala dal Havlíčkovi za pravdu a konstatoval, že když si Pavel Zeman stěžoval na tlak ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešové, šlo podle něj o důvod zástupný.

„Každý máme s někým spory a podle mě je to zástupný důvod. Mě by zajímalo, jaká tam byla lepší nabídka, nebo jaký byl skutečný důvod,“ pravil Fiala.

Covid a dvě kategorie občanů

Poté hosté věnovali pozornost rozvolňování proticovidových opatření.

Havlíček ujišťoval, že restaurace budou moct čerpat pomoc od státu i po otevření zahrádek.

Michalik vládu nešetřil.

„Víte, moje dcera studuje v Dánsku a oni tam mají velice jednoduchý systém. Tam jednou týdně předstoupí vláda před občany a řekne, co přijde příští týden a co pravděpodobně přijde ten další týden. Všichni tak vědí, na co se mají připravit. U nás máme situaci, kdy jeden ministr něco říká v pondělí, v úterý to jiný ministr neguje, a ve středu se po jednání Ústředního krizového štábu dozvídáme ještě něco jiného,“ zlobil se Michalik.

Havlíček poté zdůrazňoval, že tady bude klíčové očkování a covid pas od 15. června, kde bude k nahlédnutí, kdy byl člověk očkován, kdy prodělal covid-19 nebo kdy byl testován.

„Takže to je takový nepřímý tak vlády na očkování, protože kdo se neočkuje, nebude mít covid pas,“ ozval se Fiala.

„Někdo říká tlak, někdo říká motivace,“ kontroval Havlíček.

„Já říkám tlak,“ nedal se Fiala.

A Moravec zdůraznil, že od července tu budou dvě kategorie občanů: s covid pasem, a bez covid pasu. A ta druhá skupina bude znevýhodněna, protože bude muset stále dokola chodit na testy.

Havlíček uznal, že to tak bude, ale vyjádřil naději, že se proočkovat nechá co nejvíce lidí.

„Zdraví přece není kolektivní hodnota, zdraví je osobní věcí. Umožněme těm lidem chodit na testy, a nenuťme je, byť nepřímým tlakem, k očkování,“ ozval se Fiala.

Michalik to viděl podobně.

„Ale tady vytváříme dvě skupiny obyvatel. Jedna skupina bude mít lepší přístup ke službám než druhá skupina. Jsou tu lidé, kteří se očkovat nechtějí nebo nemohou a u těch by mohl PCR test stačit třeba jednou za 14 dní,“ doporučil.

Daňové plány Pirátů a Starostů

Poté Michalik věnoval pozornost ekonomické situaci Česka. Té podle něj příští vláda může pomoct až jedním bilionem na investicích.

„Jeden bilion korun na podporu investic nejen ze státního rozpočtu, ale i ze soukromých zdrojů. Dneska stát firmy nedostatečně motivuje. A taky v roce 2019 odteklo na dividendách, je to 350 miliard za rok 2019, protože nebylo dost investičních příležitostí. Bilion je absolutně realistický za ty čtyři roky,“ zdůraznil Michalik s tím, že ten bilion musí jít na infrastrukturu, na výstavbu sta tisíc bytů, na rychlejší budování 5G sítí a tak podobně.

„Dobře to zvažte, zítra to bude ve všech headlinech,“ smál se Havlíček.

Poté udeřil na Piráty.

„To vám přeju hodně štěstí při vyjednávání s vaším koaličním partnerem, s Piráty, protože ti by všechno nejraději natřeli na zeleno a stavby na zelené louce by výrazně zdanili,“ volal před kamerami Havlíček.

Fiala poté volal po ochraně českých firem před německými či francouzskými giganty.

„Souhlas, ale tady se dostáváme trošku do křížku s Evropou,“ pravil Havlíček.

Tady se Michalik postavil do pozice a zdůraznil, že i francouzská či německá firma může zaměstnávat české občany, investovat tady a platit v Česku daně. „Proto voláme i po té robotizaci, abychom se zbavili té levné pracovní síly.“

Rozhodl se také vysvětlit, jak je to s daňovým programem Pirátů a Starostů.

„Není tam zvýšení majetkových daní, kromě daní z komerčních nemovitostí. Dnes nikdo nechce mít na katastrálním území obce novou velkou komerční nemovitost, protože těm lidem v obci to vůbec nic nepřináší. Daň z komerčních nemovitostí směřuje do rozpočtu těch obcí, takže oni nebudou mít důvod tu výstavbu odmítat,“ vysvětloval Michalik.

